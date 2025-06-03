Справа про "відкати" керівникам "Київзеленбуду": повідомлено про підозру ще двом особам. ФОТО

У справі про "відкати" керівникам КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозри керівнику одного із районних комунальних підприємств міста Києва та підряднику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у залежності від скоєного їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України).

"За матеріалами слідства, керівник комунального підприємства виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн грн керівництву КО "Київзеленбуд", - йдеться у повідомленні.

Крім того, викрито ще одного підрядника, який погодився передавати гроші комунальникам за успішну участь у тендерах.

Нагадаємо, раніше у кримінальному провадженні за фактом створення керівниками комунального об’єднання злочинної організації з метою систематичного отримання 15% "відкатів" від підрядників про підозру було повідомлено 7 особам.

Серед підозрюваних керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи до встановлення інших членів злочинної організації та осіб, причетних до протиправної діяльності.