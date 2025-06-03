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Новини Фото Корупція в Київзеленбуд
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Справа про "відкати" керівникам "Київзеленбуду": повідомлено про підозру ще двом особам. ФОТО

У справі про "відкати" керівникам КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозри керівнику одного із районних комунальних підприємств міста Києва та підряднику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у залежності від скоєного їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб та у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України).

відкати у Київзеленбуді

"За матеріалами слідства, керівник комунального підприємства виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн грн керівництву КО "Київзеленбуд", - йдеться у повідомленні.

Крім того, викрито ще одного підрядника, який погодився передавати гроші комунальникам за успішну участь у тендерах.

Нагадаємо, раніше у кримінальному провадженні за фактом створення керівниками комунального об’єднання злочинної організації з метою систематичного отримання 15% "відкатів" від підрядників про підозру було повідомлено 7 особам.

Серед підозрюваних керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи до встановлення інших членів злочинної організації та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

хабар (4730) тендер (2418) Київзеленбуд (37) підозра (782) Офіс Генпрокурора (3274)


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вітальку з командою молодих меенеджерів пропоную висунути ще на один строк,бо не всі мости впали,метро обсипалося,і ціле море каштанів не висаджено!!!чесна,провірена,надійна,достійна робота на результат!!!
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03.06.2025 09:49 Відповісти
Впомнил скандал с дорогими итальянскими каштанами которые оказались местными..
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03.06.2025 10:01 Відповісти
вітіліка вже давно пора номенувати на премію ,,Зашквар століття,,,
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03.06.2025 10:49 Відповісти
Нічого страшного. Замість цих корупціонерів, на посади прийдуть нові, чесні і порядні люди. Яких з часом затримають за 2 млн. відкату. Але, знову ж таки, замість них прийдуть ще більш чесні і порядні............3млн. відкату.
Оце саме сумне. Подивишся на чиновника - корупційна мразота. Але замість нього на посаду, з часом приходить ще більше гнида. Невже ніколи не перерветься цей шлях в прірву?
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03.06.2025 09:56 Відповісти
Немає реальної кримінальної відповідальності з конфіскацією. Саме з цього потрібно починати, все інше - лірика.
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03.06.2025 10:20 Відповісти
Портновські, у мантіях і без них, мають усьо ж парішать, за копієчку для онуків, «па чеснаму» !!!
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03.06.2025 10:03 Відповісти
в случаи чего эти доблестные работники могут записаться в ЗСУ! и дальше озеленять !
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03.06.2025 10:22 Відповісти
 
 