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Новини Фото Корупція в Київзеленбуд
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Викрито масштабну корупційну схему у "Київзеленбуді": затримано топпосадовців, які планували отримати 25 млн грн "відкатів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд", підпорядкованому Київській міській раді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн

За даними слідства, генеральний директор підприємства та його перший заступник організували схему вимагання хабарів від підрядників.

Як зазначається, посадовці лобіювали інтереси окремих комерційних структур під час проведення публічних закупівель, гарантуючи їм перемогу у тендерах. За це представники підрядних організацій сплачували "відкати" у розмірі 15% від вартості укладених контрактів. Тих, хто відмовлявся, просто не допускали до тендерів.

Для реалізації схеми керівники залучили підлеглих, які виконували роль так званих менеджерів. Вони зустрічалися з підприємцями, обговорювали умови, приймали та розподіляли кошти. Спілкування відбувалося за допомогою "шифрів" для конспірації, а зустрічі організовували в людних місцях. За підписання актів без перевірки якості виконаних робіт і відсутність перешкод у подальших тендерах підрядники сплачували визначений відсоток "відкату".

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У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн
У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн
У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грнУ Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн

У лютому 2025 року задокументовано 15 епізодів протиправної діяльності, зокрема 5 фактів отримання хабарів на понад 3 млн грн і 10 вимог щодо виплати визначених сум. Загалом за договорами 2024 року фігуранти планували отримати близько 25 млн грн.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали у процесуальному порядку трьох посадовців - генерального директора "Київзеленбуду", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Також оголошено підозри представникам підрядних організацій.

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В ході обшуків, проведених у службових приміщеннях, за місцями проживання фігурантів і на об'єктах будівництва, вилучено:

  • 3,2 млн грн, отриманих як "відкат",
  • інші грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн,
  • документацію, чорнові записи, флешнакопичувачі, транспортні засоби.

У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн
У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн

Керівникам комунального підприємства оголошено підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 та 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній),
  • ч. 3 та 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підозрюваним представникам підрядних організацій інкримінують ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).

У Київзеленбуді викрили корупційну схему на 25 млн грн

Усім затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51,4 млн грн для кожного.

Наразі тривають заходи з встановлення інших учасників злочинної організації. За скоєні правопорушення підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

корупція (4676) відкат (69) Нацполіція (15132) Київзеленбуд (37)


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Топ коментарі
+6
Ніт..то Кличко вчора 400 дронів на фронт передав))) отвєтка прилетіла))

Мене все дивує ситуація з тендерами..і в Прозорро їх запхали, і контроль здійснює мінфін, надає дозвіл на перерахування коштів НБУ..чому відповідальні особи з Мінфіну та НБУ в жодному такому шоу не фігурують??
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12.03.2025 11:25
+5
25 лямів це не масштабна схема, в МО завітали б, куди гроші в багажниках в звозять
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12.03.2025 11:35
+4
Таке робиться в кожному місті починаючи з міських Рад!
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12.03.2025 11:32
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12.03.2025 11:18 Відповісти
Ніт..то Кличко вчора 400 дронів на фронт передав))) отвєтка прилетіла))

Мене все дивує ситуація з тендерами..і в Прозорро їх запхали, і контроль здійснює мінфін, надає дозвіл на перерахування коштів НБУ..чому відповідальні особи з Мінфіну та НБУ в жодному такому шоу не фігурують??
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12.03.2025 11:25 Відповісти
400 дронів для Кличка це як для пересічного киянина 100 грн. Читайте розслідування https://glavcom.ua/kyiv/news/klichka-poslali-u-*******-rozsliduvachi-nazvali-holovnikh-uchasnikiv-deribanu-zemli-u-kijevi-1048820.html Bihus.info.
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12.03.2025 12:39 Відповісти
До чого тут це?? Ваш зе! багато власним коштом купив? Багато на фронт передав?
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12.03.2025 15:10 Відповісти
"Розпорядженням Київського міського голови від 19 жовтня 2023 року № 1012 Юрія Бахмата призначено на посаду Генерального директора КО «Київзеленбуд»."
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12.03.2025 13:00 Відповісти
а чого отой здоровило, то босий то в шкарпетках?
примусили зняти, чи одягнути?
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12.03.2025 11:25 Відповісти
а його ніжки фільмує отой, що з сумкою на пузі
то босяком, то взуті у шкарпетки
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12.03.2025 11:42 Відповісти
З останніх копійок збудував собі майновий комплекс, отой «ПОТУЖНИЙ», топ-мєнєнджєр за вартість кущів і дерев для Киян??
Але ж його ХТОСЬ протягував, на цю посаду і бронював?!?
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12.03.2025 11:25 Відповісти
Таке робиться в кожному місті починаючи з міських Рад!
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12.03.2025 11:32 Відповісти
25 лямів це не масштабна схема, в МО завітали б, куди гроші в багажниках в звозять
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12.03.2025 11:35 Відповісти
То по 25 лямів можна?
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12.03.2025 12:57 Відповісти
такі "зеленбуди" від слова зелень валютна,в кожному місті
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12.03.2025 12:37 Відповісти
Острів на Оболоні всю природу знищили дерева вирубали там навіть дикі зайці бігали.
І це під час війни коли народ масово скидувався на поміч армії з невеликих укр статків.
Скільки можна було побудувати укріплень за те чо вгатили в знищення острова. Чому не відкривають спарви там купа статей ККУ.
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12.03.2025 12:38 Відповісти
Вся корупція іде від Кличка, який самоусунувся від виконування обов'язків і передав повноваження злочинному угрупування на чолі з Артуром Палатним і Комарницьким.
Читайте розслідування https://glavcom.ua/kyiv/news/klichka-poslali-u-*******-rozsliduvachi-nazvali-holovnikh-uchasnikiv-deribanu-zemli-u-kijevi-1048820.html Bihus.info.
https://glavcom.ua/kyiv/publications/chas-kh-dlja-klichka-chi-vizhive-tsja-kijivrada-pislja-plivok-komarnitskoho-1048979.html
Всі хто працював в Києві, відводив землю платили шаленні відкати. Це цуралися навіть на невеликі підряди проштовхувати свої фірми, а скільки заробили на мосту на троєщину, то важко навіть уявити. Цікаво Кличко отримає реальний термін з конфіскацією майна і всі його поплічники,причетні до хаотичної забудови Києва, які роками грабували Киян?
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12.03.2025 12:38 Відповісти
Ты просто мудак или за деньги? Если просто мудак, тогда пачитай:

Полномочия Киевского городского головы[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&section=1 править код]

Полномочия Киевского городского головы определяются законом от 21.05.1997 № 280/97-ВР «О местном самоуправлении на Украине» и законом от 15.01.1999 № 401-XIV «О столице Украины - городе-герое Киеве».

Участие в подготовке проектов законов Украины, а также актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины по вопросам Киева;Участие в решении вопросов по городским мероприятиям общегосударственного и международного характера;Участие в заседаниях Кабинета Министров Украины по вопросам касающимся Киева;Вынесение Президенту Украины или Кабинету Министров Украины проектов связанных с Киевом;Участие в решении вопросов о расположении в Киеве государственных органов.
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12.03.2025 16:40 Відповісти
Мудак це ти, чи на підсосі в крадія Кличка?
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12.03.2025 21:07 Відповісти
таки не смог прочитать....
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13.03.2025 14:05 Відповісти
Нєожіданно ...
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12.03.2025 13:39 Відповісти
 
 