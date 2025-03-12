Викрито масштабну корупційну схему у "Київзеленбуді": затримано топпосадовців, які планували отримати 25 млн грн "відкатів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд", підпорядкованому Київській міській раді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
За даними слідства, генеральний директор підприємства та його перший заступник організували схему вимагання хабарів від підрядників.
Як зазначається, посадовці лобіювали інтереси окремих комерційних структур під час проведення публічних закупівель, гарантуючи їм перемогу у тендерах. За це представники підрядних організацій сплачували "відкати" у розмірі 15% від вартості укладених контрактів. Тих, хто відмовлявся, просто не допускали до тендерів.
Для реалізації схеми керівники залучили підлеглих, які виконували роль так званих менеджерів. Вони зустрічалися з підприємцями, обговорювали умови, приймали та розподіляли кошти. Спілкування відбувалося за допомогою "шифрів" для конспірації, а зустрічі організовували в людних місцях. За підписання актів без перевірки якості виконаних робіт і відсутність перешкод у подальших тендерах підрядники сплачували визначений відсоток "відкату".
У лютому 2025 року задокументовано 15 епізодів протиправної діяльності, зокрема 5 фактів отримання хабарів на понад 3 млн грн і 10 вимог щодо виплати визначених сум. Загалом за договорами 2024 року фігуранти планували отримати близько 25 млн грн.
Під час масштабної спецоперації правоохоронці затримали у процесуальному порядку трьох посадовців - генерального директора "Київзеленбуду", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Також оголошено підозри представникам підрядних організацій.
В ході обшуків, проведених у службових приміщеннях, за місцями проживання фігурантів і на об'єктах будівництва, вилучено:
- 3,2 млн грн, отриманих як "відкат",
- інші грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 1 млн грн,
- документацію, чорнові записи, флешнакопичувачі, транспортні засоби.
Керівникам комунального підприємства оголошено підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 та 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній),
- ч. 3 та 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Підозрюваним представникам підрядних організацій інкримінують ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).
Усім затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51,4 млн грн для кожного.
Наразі тривають заходи з встановлення інших учасників злочинної організації. За скоєні правопорушення підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Мене все дивує ситуація з тендерами..і в Прозорро їх запхали, і контроль здійснює мінфін, надає дозвіл на перерахування коштів НБУ..чому відповідальні особи з Мінфіну та НБУ в жодному такому шоу не фігурують??
примусили зняти, чи одягнути?
то босяком, то взуті у шкарпетки
Але ж його ХТОСЬ протягував, на цю посаду і бронював?!?
І це під час війни коли народ масово скидувався на поміч армії з невеликих укр статків.
Скільки можна було побудувати укріплень за те чо вгатили в знищення острова. Чому не відкривають спарви там купа статей ККУ.
Читайте розслідування https://glavcom.ua/kyiv/news/klichka-poslali-u-*******-rozsliduvachi-nazvali-holovnikh-uchasnikiv-deribanu-zemli-u-kijevi-1048820.html Bihus.info.
https://glavcom.ua/kyiv/publications/chas-kh-dlja-klichka-chi-vizhive-tsja-kijivrada-pislja-plivok-komarnitskoho-1048979.html
Всі хто працював в Києві, відводив землю платили шаленні відкати. Це цуралися навіть на невеликі підряди проштовхувати свої фірми, а скільки заробили на мосту на троєщину, то важко навіть уявити. Цікаво Кличко отримає реальний термін з конфіскацією майна і всі його поплічники,причетні до хаотичної забудови Києва, які роками грабували Киян?
Полномочия Киевского городского головы[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&veaction=edit§ion=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit§ion=1 править код]
Полномочия Киевского городского головы определяются законом от 21.05.1997 № 280/97-ВР «О местном самоуправлении на Украине» и законом от 15.01.1999 № 401-XIV «О столице Украины - городе-герое Киеве».
Участие в подготовке проектов законов Украины, а также актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины по вопросам Киева;Участие в решении вопросов по городским мероприятиям общегосударственного и международного характера;Участие в заседаниях Кабинета Министров Украины по вопросам касающимся Киева;Вынесение Президенту Украины или Кабинету Министров Украины проектов связанных с Киевом;Участие в решении вопросов о расположении в Киеве государственных органов.