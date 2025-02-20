Екскерівник державного спецекспортера зброї підозрюється у відмиванні 387 млн грн через Францію, - НАБУ
В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол.
Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:
- вілла – 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.
20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.
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це часи резніка, умерова,
чи знов спишуть все на пороха?
а ****???
у слуг є козел відбувайло під псевдонімом ПОРОХ!!
який винуватий у всіх гріхах, всіх шести презів
і навіть у вбистві Кенеді
всі, створюючи партії кажуть одне й теж
зробимо Україну могутною та економічено розвинутою.
як працюють коли пройшли у владу, ми бачимо...
у Разумкова не така ж історія???
хто знає на 100% що твої партійці стануть лідарами???
і до речі. при Порошенку,навіть Свинарчуки,посилювали ЗСУ клістронами, до С300 вкраденими у *****. а при зе, коли ***** напало ці клістрони були демонтовані з пускових установок СБУшниками. і вони не стріляли
а накуя зняли.??? дай собі відповідь
можна були лиш сфоткати номер