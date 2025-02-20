Екскерівник державного спецекспортера зброї підозрюється у відмиванні 387 млн грн через Францію, - НАБУ

В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол.

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

вілла – 86 млн грн;

виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;

ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

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20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.