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Новини
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Екскерівник державного спецекспортера зброї підозрюється у відмиванні 387 млн грн через Францію, - НАБУ

відмивання коштів

В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. 

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

  • вілла – 86 млн грн;
  • виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
  • ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та НАБУ викрили експосадовців Укроборонпрому на розкраданні понад 107 млн грн бюджетних коштів

20 лютого 2025 року експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.

Автор: 

НАБУ (5114) корупція (4723) відмивання грошей (411) Франція (3122) Укроборонпром (1741)


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Топ коментарі
+6
А він не той воооо...? Не друг дитинства найвеличнішого... ? Чи може якійсь весільний фотограф... ?
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20.02.2025 18:15 Відповісти
+6
Ніколи не думав, що стільки падлюка в Україні. Може дійсно за таке вже до стінки треба ставити, або наші чесні суди закриють діло, а зараз решают за скільки
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20.02.2025 18:15 Відповісти
+6
Чому рило гниди замазали. Українці повинні знати потвор які обкрадають наших Воїнів.
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20.02.2025 18:15 Відповісти
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Сомельє сраний
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20.02.2025 18:14 Відповісти
А він не той воооо...? Не друг дитинства найвеличнішого... ? Чи може якійсь весільний фотограф... ?
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Він з тих, що не поділилися
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20.02.2025 18:23 Відповісти
а ніх...я не пишуть.
це часи резніка, умерова,
чи знов спишуть все на пороха?
а ****???
у слуг є козел відбувайло під псевдонімом ПОРОХ!!
який винуватий у всіх гріхах, всіх шести презів
і навіть у вбистві Кенеді
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20.02.2025 20:40 Відповісти
Та правий. Лише забув додати, що саме Порох створював "Партію регіонів"...
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20.02.2025 22:03 Відповісти
це нічого не означа. від слова ЗОВСІМ
всі, створюючи партії кажуть одне й теж
зробимо Україну могутною та економічено розвинутою.
як працюють коли пройшли у владу, ми бачимо...
у Разумкова не така ж історія???
хто знає на 100% що твої партійці стануть лідарами???
і до речі. при Порошенку,навіть Свинарчуки,посилювали ЗСУ клістронами, до С300 вкраденими у *****. а при зе, коли ***** напало ці клістрони були демонтовані з пускових установок СБУшниками. і вони не стріляли
а накуя зняли.??? дай собі відповідь
можна були лиш сфоткати номер
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20.02.2025 22:16 Відповісти
Ніколи не думав, що стільки падлюка в Україні. Може дійсно за таке вже до стінки треба ставити, або наші чесні суди закриють діло, а зараз решают за скільки
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Чому рило гниди замазали. Українці повинні знати потвор які обкрадають наших Воїнів.
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Якби курча украв, то не зафарбовували, а так неясно, а раптом відкупиться
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20.02.2025 18:21 Відповісти
"агентських послуг" на 46 млн дол.
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20.02.2025 18:16 Відповісти
А Резніков шо виишов сухим із води? - пішов по тихому з оборудок і все?
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20.02.2025 18:21 Відповісти
Та ви що..оце несподіванка вони всі там такі
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20.02.2025 18:22 Відповісти
Коли вже це лайно почнуть відстр...
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20.02.2025 19:48 Відповісти
А чого так утаємничено? Де прізвище?
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20.02.2025 20:27 Відповісти
 
 