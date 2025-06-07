Рекрутинговый центр 67-й ОМБр открылся в Киеве. ФОТОрепортаж

6 июня в Киеве состоялось торжественное открытие рекрутингового центра 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Именно здесь каждый, кто желает стать на защиту Украины, может лично пообщаться с рекрутерами, спросить об особенностях службы в армии, узнать о вакансиях в бригаде, выбрать специальность согласно своим навыкам, или же заинтересоваться обучением по другим направлениям", - говорится в сообщении.

"Именно через рекрутинговый центр мы напрямую можем набирать мотивированных людей, которые будут защищать наше государство. Хочу поблагодарить за постоянную поддержку и сотрудничество руководство Киевской городской власти и Киевской городской военной администрации, Голосеевской районной в г. Киеве администрации, ТЦК, представителей 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, благотворительных фондов, общественных организаций, волонтеров и журналистов. Вместе мы делаем важное дело", - отметил начальник штаба 67-й ОМБр Валентин Стельмащук.

"Наши рекрутеры расскажут нюансы вступления в ряды Вооруженных сил Украины, сопроводят по всем этапам - от обращения в рекрутинговый центр до оформления документов, прохождения ВВК, направления на БЗВП и непосредственной службы в бригаде. Ведь 67-я бригада - не просто команда сильных и смелых людей, это настоящая семья, где заботимся о каждом бойце: общаемся, поддерживаем и консультируем его на всех этапах", - говорит руководитель отдела рекрутинга 67-й ОМБр Ульяна Кузик и добавляет, что это уже второй центр подразделения - первый успешно начал работу осенью во Львове.

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"В наши центры обращаются и мужчины, и женщины. В последнее время особенно много звонят, приходят, заполняют анкеты на сайте именно девушки и женщины. Но одновременно обращаемся к мужчинам: не ждите так называемой "бусификации" - приходите и добровольно вступайте в 67-ю бригаду. Ведь в таком случае вы не полагаетесь на случай, а сами выбираете должность! Это очень важно, поскольку будущий военнослужащий чувствует себя защищенным и уверенным. Вы можете стать оператором БпЛА или научиться паять дроны, создавать интересные взрывные "подарки" для уничтожения врага. Ведь теперь идет война технологий, и в этом направлении наша брагада стремительно развивает свои возможности. Поэтому есть много интересных специальностей, где свои скиллы применят ІТшники, инженеры, электромеханики и другие специалисты", - отмечает руководитель отделения коммуникаций 67-й ОМБр Инна Ковалив.

67-я отдельная механизированная бригада создана на основе подразделений Добровольческого Украинского Корпуса. Среди известных бойцов бригады - Герои Украины Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, Тарас "Хаммер" Бобанич, Сергей "Норд" Коновал и другие.

Воины 67-й ОМБр участвовали в Харьковском контрнаступлении, в 2023 году вели бои под Бахмутом, под Кременной в Серебрянском лесу. В начале 2024-го сдерживали нашествие врага в городе Часов Яр, держали оборону на Купянском, на Лиманском направлениях. С декабря 2024 года принимали участие в Курской операции, стояли на защите Сумщины. Сейчас наши военнослужащие защищают позиции на Покровском направлении, ежедневно прилагая максимум усилий в приближении общей Победы над московской ордой.

"Сделай свой выбор, пока его не сделали за тебя!" - отмечают в 67-й бригаде.

Присоединяйся к лучшим!

Как попасть на выбранную специальность:

заполнить анкету на сайте 67-й ОМБр - https://67.army/

или обратиться в рекрутинговые центры:

+38066 894 63 68 - Киев

+38099 191 32 45 - Львов