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Новини Фото Центр рекрутингу
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Рекрутинговий центр 67 ОМБр відкрився у Києві. ФОТОрепортаж

6 червня у Києві відбулось урочисте відкриття рекрутингового центру 67 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

рекрутинг 67 бригада

"Саме тут кожен, хто бажає стати на захист України, може особисто поспілкуватись із рекрутерами, запитати про особливості служби в армії, дізнатись про вакансії в бригаді, обрати спеціальність згідно своїх навичок, або ж зацікавитись навчанням за іншими напрямками", - йдеться у повідомленні.

"Саме через рекрутинговий центр ми напряму можемо набирати мотивованих людей, які захищатимуть нашу державу. Хочу подякувати за постійну підтримку і співпрацю керівництву Київської міської влади та Київської міської військової адміністрації, Голосіївської районної в м. Києві адміністрації, ТЦК, представникам 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, благодійних фондів, громадських організацій, волонтерам та журналістам. Разом ми робимо важливу справу", - зауважив начальник штабу 67 ОМБр Валентин Стельмащук.

"Наші рекрутери розкажуть нюанси вступу в лави Збройних сил України, супроводять по всіх етапах — від звернення у рекрутинговий центр до оформлення документів, проходження ВЛК, направлення на БЗВП та безпосередної служби в бригаді. Адже 67 бригада — не просто команда сильних і сміливих людей, це справжня родина, де дбаємо про кожного бійця: спілкуємося, підтримуємо і консультуємо його на всіх етапах", — говорить керівниця відділу рекрутингу 67 ОМБр Уляна Кузик й додає, що це вже другий центр підрозділу — перший успішно запрацював восени у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Контракт 18-24": долучитися до нових бригад вже можна з допомогою 1-го центру рекрутингу

рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада
рекрутинг 67 бригада

"До наших центрів звертаються і хлопці, і дівчата. Останнім часом особливо багато телефонують, приходять, заповнюють анкети на сайті саме дівчата і жінки. Але водночас звертаємось до чоловіків: не чекайте так званої "бусифікації" — приходьте й добровільно вступайте до 67 бригади. Адже в такому разі ви не покладаєтесь на випадок, а самі обираєте посаду! Це дуже важливо, оскільки майбутній військовослужбовець відчуває себе захищеним і впевненим. Ви можете стати оператором БпЛА чи навчитися паяти дрони, створювати цікаві вибухові "подарунки" для знищення ворога. Адже тепер триває війна технологій, і в цьому напрямку наша брагада стрімко розвиває свої можливості. Тож маємо багато цікавих спеціальностей, де свої скіли застосують ІТшники, інженери, електромеханіки та інші фахівці", - наголошує керівниця відділення комунікацій 67 ОМБр Інна Ковалів.

67 окрема механізована бригада створена на основі підрозділів Добровольчого Українського Корпусу. Серед відомих бійців бригади - Герої України Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, Тарас "Хаммер" Бобанич, Сергій "Норд" Коновал та інші.

Воїни 67 ОМБр брали участь у Харківському контрнаступі, у 2023 році вели бої під Бахмутом, під Кремінною у Серебрянському лісі. На початку 2024-го стримували навалу ворога у місті Часів Яр, тримали оборону на Куп’янському, на Лиманському напрямках. З грудня 2024 року брали участь у Курській операції, стояли на захисті Сумщини. Нині наші військовослужбовці боронять позиції на Покровському напрямку, щодня докладаючи максимум зусиль у наближенні спільної Перемоги над московською ордою.

"Зроби свій вибір, поки його не зробили за тебе!" - наголошують у 67 бригаді.

Долучайся до кращих!

Як потрапити на обрану спеціальність:

заповнити анкету на сайті 67 ОМБр - https://67.army/

або звернутися до рекрутингових центрів:

+38066 894 63 68 - Київ

+38099 191 32 45 - Львів

Автор: 

67 ОМБр (19) Рекрутинг (148)


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А в Конче-Заспе там очередь желающих?
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07.06.2025 12:56 Відповісти
Працівники такі плечисті і потужні, - приємно глянути.
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07.06.2025 12:57 Відповісти
Дуже потішила оця спинка: Її власник має бути рекрутом, а рекрутером - миршавий старигань, або скалічений ветеран.
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07.06.2025 13:09 Відповісти
Миршавий старигань або скалічений ветеран не зміг би купити таку посаду
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07.06.2025 13:18 Відповісти
Равно как и накачать такую спинку.
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07.06.2025 13:27 Відповісти
Якщо ви дрищ, це не означає що усі мають бути такими.
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07.06.2025 14:11 Відповісти
І на відкриття туди завітали людолови з ТЦК
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07.06.2025 14:12 Відповісти
 
 