Рашисты ударили fpv-дроном по Приморскому в Запорожской области: ранен мужчина, сгорел дом. ФОТО

63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую громаду в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал fpv-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью.

Мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

По данным ОВА, всего в течение суток оккупанты нанесли 555 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

Враг нанес 1 ракетный удар по Григорьевскому.

Враг совершил 6 авиационных обстрелов по Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному.

320 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Юрковку, Лобково, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковлевку, Гуляйполе, Чаривне, Малую Токмачку, Новоандреевку.

218 артударов пришлись по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Работино.