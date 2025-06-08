Рашисти вдарили fpv-дроном по Приморському на Запоріжжі: поранено чоловіка, згорів будинок. ФОТО

63- річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степогірську громаду у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував fpv-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю.

Чоловік отримав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

За даними ОВА, загалом упродовж доби окупанти завдали 555 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Ворог завдав 1 ракетного удару по Григорівському.

Ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному.

320 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Гуляйполе, Чарівне, Малу Токмачку, Новоандріївку.

218 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботине.