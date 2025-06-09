Обвиняли в коррупции и требовали досрочных выборов: в Мадриде тысячи людей вышли на протесты против правительства Санчеса. ФОТО

В воскресенье, 8 июня, в столице Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства Педро Санчеса. Участники акции обвиняют действующую власть в коррупции и требуют досрочных выборов.

Об этом сообщает Тһе Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что протест был организован оппозиционной консервативной Народной партией и проходил под лозунгом "Мафия или демократия".

Участниками протеста, по официальным данным, стали от 45 000 до 50 000 человек. В то же время организаторы говорят о 100 000 демонстрантов.

Протестующие держали плакаты с надписями "Санчес - предатель" и "Правительство в отставку".

Издание пишет, что в течение последнего года Испанская социалистическая рабочая партия, которая находится у власти, столкнулась с рядом коррупционных обвинений. Однако в последние дни давление на правящую партию усилилось. Это произошло после обвинения бывшего члена партии в попытке провести кампанию по дискредитации полицейского подразделения Гражданской гвардии, расследующего дела жены премьер-министра Бегоны Гомес, его брата Давида Санчеса и бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.

Сам Педро Санчес обвинил своих оппонентов в проведении "операции по преследованию и запугиванию" против него и его жены. Он также заявил, что обвинения, выдвинутые против его жены, якобы направлены на его "личный и политический крах".

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