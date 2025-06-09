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Новости Фото Протесты в Мадриде
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Обвиняли в коррупции и требовали досрочных выборов: в Мадриде тысячи людей вышли на протесты против правительства Санчеса. ФОТО

В воскресенье, 8 июня, в столице Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства Педро Санчеса. Участники акции обвиняют действующую власть в коррупции и требуют досрочных выборов.

Об этом сообщает Тһе Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что протест был организован оппозиционной консервативной Народной партией и проходил под лозунгом "Мафия или демократия".

Участниками протеста, по официальным данным, стали от 45 000 до 50 000 человек. В то же время организаторы говорят о 100 000 демонстрантов.

протесты в испании

Протестующие держали плакаты с надписями "Санчес - предатель" и "Правительство в отставку".

Издание пишет, что в течение последнего года Испанская социалистическая рабочая партия, которая находится у власти, столкнулась с рядом коррупционных обвинений. Однако в последние дни давление на правящую партию усилилось. Это произошло после обвинения бывшего члена партии в попытке провести кампанию по дискредитации полицейского подразделения Гражданской гвардии, расследующего дела жены премьер-министра Бегоны Гомес, его брата Давида Санчеса и бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.

Сам Педро Санчес обвинил своих оппонентов в проведении "операции по преследованию и запугиванию" против него и его жены. Он также заявил, что обвинения, выдвинутые против его жены, якобы направлены на его "личный и политический крах".

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Автор: 

Испания (878) протест (5862) Санчес Педро (42)


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Топ комментарии
+3
Та канєшна-канєшна! Гейропа - ета врагі!
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09.06.2025 04:51 Ответить
+1
Ну не подобається цей Педро - виберіть іншого. У вас же там цих донів ****** - завалися!
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09.06.2025 05:34 Ответить
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Портнов, конкуренцію не створив, зачистили!
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09.06.2025 01:53 Ответить
Ппц у тебя беда, Польша не возьмёт Украину в ЕС )
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09.06.2025 02:15 Ответить
пнх
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09.06.2025 03:23 Ответить
Коррумпированная Европа которая учит всех жить.
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09.06.2025 03:03 Ответить
Та канєшна-канєшна! Гейропа - ета врагі!
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09.06.2025 04:51 Ответить
В США є Трамп. Куди там Європі.
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09.06.2025 09:07 Ответить
Ну не подобається цей Педро - виберіть іншого. У вас же там цих донів ****** - завалися!
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09.06.2025 05:34 Ответить
ага - тільки премєр виступив з критикою в сторону ізгаіля,зразу підняли бучу....там всі гоміки,толерасти,авангардисти й недоразвиті.
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09.06.2025 06:16 Ответить
Ламіна Ямаля в президенти !!!
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09.06.2025 08:05 Ответить
 
 