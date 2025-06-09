Звинувачували у корупції та вимагали дострокових виборів: у Мадриді тисячі людей вийшли на протести проти уряду Санчеса. ФОТО

У неділю, 8 червня, у столиці Іспанії тисячі людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду Педро Санчеса. Учасники акції звинувачують чинну владу у корупції та вимагають дострокових виборів.

Про це повідомляє Тhe Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протест був організований опозиційною консервативною Народною партією і проходив під гаслом "Мафія або демократія".

Учасниками протесту, за офіційними даними, стали від 45 000 до 50 000 людей. Водночас організатори кажуть про 100 000 демонстрантів.

Протестувальники тримали плакати з написами "Санчес - зрадник" і "Уряд у відставку".

Видання пише, що впродовж останнього року Іспанська соціалістична робітнича партія, яка перебуває при владі, зіткнулася з низкою корупційних звинувачень. Однак в останні дні тиск на провладну партію посилився. Це сталось після звинувачення колишнього члена партії у спробі провести кампанію з дискредитації поліцейського підрозділу Цивільної гвардії, що розслідує справи дружини прем'єр-міністра Бегони Гомес, його брата Давида Санчеса та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса.

Сам Педро Санчес звинуватив своїх опонентів у проведенні "операції з переслідування і залякування" проти нього та його дружини. Він також заявив, що звинувачення, висунуті проти його дружини, нібито спрямовані на його "особистий і політичний крах".

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