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Войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области: 7 пострадавших, повреждены дома и детский лагерь. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 8 июня 2025 года, вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 7 человек.

В поселке Старый Салтов пострадали 76-летний и 19-летний мужчины и женщины 41 и 59 лет; в г. Купянск ранена 75-летняя женщина; в с. Подолы Куриловской громады пострадал 66-летний мужчина. В с. Мартовое Печенежской громады на неизвестном взрывном устройстве подорвался 79-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дроном киоск в Старом Салтове: ранены три человека. ФОТОрепортаж

По данным Синегубова, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 22 неуправляемые авиационные ракеты;
  • 18 КАБ;
  • 6 БпЛА типа "Герань-2";
  • 4 БпЛА (тип устанавливается);
  • 1 БпЛА типа "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом;
  • в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома, магазин, предприятие, 5 автомобилей;
  • в Богодуховском районе повреждены 2 административных здания, 3 многоквартирных дома, 2 частных дома, СТО, магазин, 7 автомобилей;
  • в Харьковском районе повреждена территория детского лагеря.

последствия обстрела Харьковской области
последствия обстрела Харьковской области
последствия обстрела Харьковской области

Автор: 

Харьковская область (1089) Купянский район (247) Чугуевский район (137) Купянск (680) Подолы (2) Мартовое (1) Старый Салтов (2)


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