На границе задержали мужчину, который "женился" на бывшей теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ. ФОТО
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 29-летнего мужчину, который вместе с 47-летней "женой" пытался выехать за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте.
"Но история быстро рассыпалась: супруги путались в деталях, избегали ответа на простые вопросы - и выяснилось главное. "Невеста" оказалась бывшей тещей мужа. Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.
По факту выявления уголовного правонарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст.336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Я жену свою покіну і на тьощє оженюсь!
Ех, раз, єщо раз....»
«Пєсняри»? Чи «Аракс?»
Ану, совкомани !
Так це ж класика
🤣🤣🤣🤣!
Выход есть и проще.
Я с женою разведусь,
А женюсь на тёще!
При живом, ворчащем, тесте!
Чтобы ему не мешать -
Ушли в спальню продолжать!
****
С тёщею среди крапивы
Тестили контрацептивы,
Увлеклись, гондон порвали
И близняшек двух зачали!
****
Очень тёщу я люблю:
Раза два иль три на дню,
Можно было бы и больше,
Но там тесть приходит с Польши!
****
С тёщей пили вместе водку,
Под сальцо, лучок, селёдку,
Но слегка перестарались -
К утру в койке оказались!
****
На днях с тёщей топил баню,
Не прикрыв штанами "Ваню",
Та его как увидала,
Сразу вусмерть з*****а!
****
Среди поля стоит стог,
В стороны качается -
Это зять со своей тёщей
Страстно совещается!
****
Раз спросил у тёщи зять:
- Можно мне вас сзади взять?!
Услыхав про это тесть,
Так присунул, что не сесть!
В обох випадках здійснено порушення конституції!
Це як в поліціянтів - я есть закон!
Чи потрібно ще щось зробити?
Скалкою.
Що за концтабір тут створив пан Зе і команда?
Палку принести..?