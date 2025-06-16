На границе задержали мужчину, который "женился" на бывшей теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ. ФОТО

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 29-летнего мужчину, который вместе с 47-летней "женой" пытался выехать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте.

"Но история быстро рассыпалась: супруги путались в деталях, избегали ответа на простые вопросы - и выяснилось главное. "Невеста" оказалась бывшей тещей мужа. Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.

По факту выявления уголовного правонарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст.336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).