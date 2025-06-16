РУС
На границе задержали мужчину, который "женился" на бывшей теще, чтобы выехать за границу, - ГПСУ. ФОТО

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 29-летнего мужчину, который вместе с 47-летней "женой" пытался выехать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте.

свидетельство о браке уклониста

"Но история быстро рассыпалась: супруги путались в деталях, избегали ответа на простые вопросы - и выяснилось главное. "Невеста" оказалась бывшей тещей мужа. Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.

По факту выявления уголовного правонарушения в Нацполицию направлено сообщение по ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ст.336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Госпогранслужба (6856) уклонисты (1099)
Топ комментарии
+16
Заїб... вже ці зоркі прикордонники. Як 1.4 млн. долларів пронесли- не бачили, як в кріпака офіційний шлюб з документами- то вони там бачать фіктивність.
Що за концтабір тут створив пан Зе і команда?
16.06.2025 14:23 Ответить
+12
Ви не помітили що практично усі повідомлення що ТЦК, що МВС, що ДПСУ, що ОПи перетворилися на такі собі дешеві базарні фейлетони? Піпл хавє, чому б і ні.
16.06.2025 14:16 Ответить
+11
З гарним адвокатом справа розсиплеться за п'ять хвилин у Суді!
16.06.2025 14:22 Ответить
..
16.06.2025 14:10 Ответить
Теща не роскошь,а средство передвижения).А если серьезно,то как она могла помочь?Есть закон,кто женат на теще,того в армию не берут?
16.06.2025 14:10 Ответить
Або має трьох і більше дітей, або інвалід. Так затьку й допоможе. А за це він щось зробить із старенькою піпіською.
16.06.2025 14:13 Ответить
я знаю , справді таке подружжя. у чоловіка не вийшло жити з дружиною. А з тещею - вийшло. вона теж 1979-1980 рр. Народили дитину вже після розлучення з її донькою (виїхала з України). Живуть - щасливо. Отаке буває в житті!
16.06.2025 19:40 Ответить
Ви не помітили що практично усі повідомлення що ТЦК, що МВС, що ДПСУ, що ОПи перетворилися на такі собі дешеві базарні фейлетони? Піпл хавє, чому б і ні.
16.06.2025 14:16 Ответить
Що, блеать, означає "піпл хаває"? І хто такий піпл? А ти піпл чи ні? І що по твоєму, має робити піпл, ***?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:42 Ответить
Боюся що простіше щось пояснити буде справжньому барану, ані ж тобі. Все, вільний.
16.06.2025 18:14 Ответить
Так у них шафером був сам Макрон...
16.06.2025 14:12 Ответить
В тещі п"ятеро дітей?
16.06.2025 14:12 Ответить
І всі від зятя.
16.06.2025 14:15 Ответить
Та хоч десять неповнолітніх. Яке це має значення?
16.06.2025 14:18 Ответить
Так це ж класика!

«Я жену свою покіну і на тьощє оженюсь!
Ех, раз, єщо раз....»

«Пєсняри»? Чи «Аракс?»
Ану, совкомани !
16.06.2025 14:13 Ответить
В Гуглі забанили?
16.06.2025 15:06 Ответить
А шо це таке?
16.06.2025 16:09 Ответить
UA Weritati

Так це ж класика
🤣🤣🤣🤣!
16.06.2025 17:38 Ответить
Жить с женой такая грусть.
Выход есть и проще.
Я с женою разведусь,
А женюсь на тёще!
16.06.2025 19:25 Ответить
С тёщей водку пили вместе,
При живом, ворчащем, тесте!
Чтобы ему не мешать -
Ушли в спальню продолжать!

****
С тёщею среди крапивы
Тестили контрацептивы,
Увлеклись, гондон порвали
И близняшек двух зачали!

****
Очень тёщу я люблю:
Раза два иль три на дню,
Можно было бы и больше,
Но там тесть приходит с Польши!

****
С тёщей пили вместе водку,
Под сальцо, лучок, селёдку,
Но слегка перестарались -
К утру в койке оказались!

****
На днях с тёщей топил баню,
Не прикрыв штанами "Ваню",
Та его как увидала,
Сразу вусмерть з*****а!

****
Среди поля стоит стог,
В стороны качается -
Это зять со своей тёщей
Страстно совещается!

****
Раз спросил у тёщи зять:
- Можно мне вас сзади взять?!
Услыхав про это тесть,
Так присунул, что не сесть!
16.06.2025 19:22 Ответить
В мене одне питання шлюб дійсний чи анулюють?
В обох випадках здійснено порушення конституції!
16.06.2025 14:14 Ответить
Дивлячись хто дивиться на той папірець.
Це як в поліціянтів - я есть закон!
16.06.2025 14:21 Ответить
Треба негайно приняти закон про "Аднаполиє бракі"і тоді можна тестя вести під "вінец"..Підари ..
16.06.2025 14:18 Ответить
А якщо він трахне тещу в прямому ефірі - документ буде вважатись дійсним?
Чи потрібно ще щось зробити?
16.06.2025 14:18 Ответить
Тьоща може трахнути його.
Скалкою.
16.06.2025 16:11 Ответить
Адназначна це любов.
16.06.2025 16:21 Ответить
А що одруження на тещі прирівнюється до інвалідності і дає бронь і право на виїзд за кордон? То батьків трьох дітей прирівнювали до інвалідності тепер одруження на мілфах автоматично дає інвалідність. Скоро будуть давати бронь тим хто трахне козу чи свого сусіда
16.06.2025 14:18 Ответить
Зависливий ви сусід .
16.06.2025 15:08 Ответить
А взагалі схема цікава. Маєш двох своїх дітей і удочерив дружину, одружившись на тещі.
16.06.2025 14:21 Ответить
Хіба що дружина неповнолітня)
16.06.2025 14:27 Ответить
І тцк не було?
16.06.2025 14:33 Ответить
З гарним адвокатом справа розсиплеться за п'ять хвилин у Суді!
16.06.2025 14:22 Ответить
Ця справа мертвонароджена з самого початку...
16.06.2025 14:31 Ответить
нічого він вже з окопу не стягне, шанс був лише один
16.06.2025 16:26 Ответить
Заїб... вже ці зоркі прикордонники. Як 1.4 млн. долларів пронесли- не бачили, як в кріпака офіційний шлюб з документами- то вони там бачать фіктивність.
Що за концтабір тут створив пан Зе і команда?
16.06.2025 14:23 Ответить
А що прикордонники? Вони в зад кожному не заглядають.
16.06.2025 16:23 Ответить
Не скажіть! Виходить,що заглядають, ще й як заглядають, і не тільки в зад!
16.06.2025 17:12 Ответить
Як є документ про шлюб,де фіктивність,як її доказати,з яких пір різниця у віці є ознакою фіктивності шлюбу? А те що якомусь митнику щось там показалось,при нармальному адвокеті розвалиться в прах.
16.06.2025 14:31 Ответить
от, мазафака!
16.06.2025 14:40 Ответить
А може ето любофь?
16.06.2025 14:41 Ответить
Що значить "може"? Не просто так він з її донькою розлучався...
16.06.2025 14:47 Ответить
Фото тещі в студію, може дійсно на один раз згодиться
16.06.2025 14:58 Ответить
І що він порушив ? Який закон чи акт? Чи в присутності прикордонників мав з нею сотворити половий акт , а в нього не встав на неї?
16.06.2025 15:03 Ответить
Підозра на фіктивний шлюб. ч.2 ст.40 Сімейного кодексу України. Після суду прикордонник вибачиться у разі якщо суд докаже про шлюб не фіктивний. Якось так. А як вас ще, курва, виловлювати з попід стріх для захисту Вітчизни.
16.06.2025 15:16 Ответить
Так для чого когось виловлювати, коли можете самі йти? Це ж банально легше.
16.06.2025 15:20 Ответить
З себе почни , тцкунчик. А мене ловити не потрібно .
16.06.2025 15:23 Ответить
Так його, по нирках! Навчи ухилянта батьківщину любити! Нащо нам рекрутинг, якщо можна воювати українцями до останього бухгалтера та тракториста (а потім завезти індусів для поповнення генофонду)?
Палку принести..?
16.06.2025 16:29 Ответить
Чим це він фіктивний? Де є такі показники, по яких можна визначити чи фіктивний чи ні? У Макрона що теж виходить шлюб фіктивний?
16.06.2025 17:15 Ответить
Поки що підозра. Буде суд який визначить. Прикордонники виказали підозру що документи не легітимні тому то, тому то.
16.06.2025 17:22 Ответить
Конституція на паузі, закони - миколам, друзям - вільні кордони. Не заважай тупими питаннями будувати диктатуру.
16.06.2025 16:31 Ответить
Може це любов...
16.06.2025 15:47 Ответить
А що там по Портнову???🤡🤡🤡🤡😭😭😭
16.06.2025 16:11 Ответить
16.06.2025 16:23 Ответить
Хвамілію заритушували, але я вам по секрету скажу - Непортнов.
16.06.2025 18:42 Ответить
 
 