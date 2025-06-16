На кордоні затримали чоловіка, який "одружився" на колишній тещі, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТО
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 29-річного чоловіка, який разом із 47-річною "дружиною" намагався виїхати за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання - попри різницю у віці.
"Але історія швидко розсипалась: подружжя плуталося в деталях, уникало відповіді на прості питання - і з’ясувалося головне. "Наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", - йдеться у повідомленні.
За фактом виявлення кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст.336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізаці).
