УКР
Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
6 187 56

На кордоні затримали чоловіка, який "одружився" на колишній тещі, щоб виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТО

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 29-річного чоловіка, який разом із 47-річною "дружиною" намагався виїхати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання - попри різницю у віці.

свідоцтво про шлюб ухилянта

"Але історія швидко розсипалась: подружжя плуталося в деталях, уникало відповіді на прості питання - і з’ясувалося головне. "Наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", - йдеться у повідомленні.

За фактом виявлення кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст.336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізаці).

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) ухилянти (1170)
Топ коментарі
+16
Заїб... вже ці зоркі прикордонники. Як 1.4 млн. долларів пронесли- не бачили, як в кріпака офіційний шлюб з документами- то вони там бачать фіктивність.
Що за концтабір тут створив пан Зе і команда?
показати весь коментар
16.06.2025 14:23 Відповісти
+12
Ви не помітили що практично усі повідомлення що ТЦК, що МВС, що ДПСУ, що ОПи перетворилися на такі собі дешеві базарні фейлетони? Піпл хавє, чому б і ні.
показати весь коментар
16.06.2025 14:16 Відповісти
+11
З гарним адвокатом справа розсиплеться за п'ять хвилин у Суді!
показати весь коментар
16.06.2025 14:22 Відповісти
..
показати весь коментар
16.06.2025 14:10 Відповісти
Теща не роскошь,а средство передвижения).А если серьезно,то как она могла помочь?Есть закон,кто женат на теще,того в армию не берут?
показати весь коментар
16.06.2025 14:10 Відповісти
Або має трьох і більше дітей, або інвалід. Так затьку й допоможе. А за це він щось зробить із старенькою піпіською.
показати весь коментар
16.06.2025 14:13 Відповісти
я знаю , справді таке подружжя. у чоловіка не вийшло жити з дружиною. А з тещею - вийшло. вона теж 1979-1980 рр. Народили дитину вже після розлучення з її донькою (виїхала з України). Живуть - щасливо. Отаке буває в житті!
показати весь коментар
16.06.2025 19:40 Відповісти
Що, блеать, означає "піпл хаває"? І хто такий піпл? А ти піпл чи ні? І що по твоєму, має робити піпл, ***?
показати весь коментар
16.06.2025 17:42 Відповісти
Боюся що простіше щось пояснити буде справжньому барану, ані ж тобі. Все, вільний.
показати весь коментар
16.06.2025 18:14 Відповісти
Так у них шафером був сам Макрон...
показати весь коментар
16.06.2025 14:12 Відповісти
В тещі п"ятеро дітей?
показати весь коментар
16.06.2025 14:12 Відповісти
І всі від зятя.
показати весь коментар
16.06.2025 14:15 Відповісти
Та хоч десять неповнолітніх. Яке це має значення?
показати весь коментар
16.06.2025 14:18 Відповісти
Так це ж класика!

«Я жену свою покіну і на тьощє оженюсь!
Ех, раз, єщо раз....»

«Пєсняри»? Чи «Аракс?»
Ану, совкомани !
показати весь коментар
16.06.2025 14:13 Відповісти
В Гуглі забанили?
показати весь коментар
16.06.2025 15:06 Відповісти
А шо це таке?
показати весь коментар
16.06.2025 16:09 Відповісти
UA Weritati

Так це ж класика
🤣🤣🤣🤣!
показати весь коментар
16.06.2025 17:38 Відповісти
Жить с женой такая грусть.
Выход есть и проще.
Я с женою разведусь,
А женюсь на тёще!
показати весь коментар
16.06.2025 19:25 Відповісти
С тёщей водку пили вместе,
При живом, ворчащем, тесте!
Чтобы ему не мешать -
Ушли в спальню продолжать!

****
С тёщею среди крапивы
Тестили контрацептивы,
Увлеклись, гондон порвали
И близняшек двух зачали!

****
Очень тёщу я люблю:
Раза два иль три на дню,
Можно было бы и больше,
Но там тесть приходит с Польши!

****
С тёщей пили вместе водку,
Под сальцо, лучок, селёдку,
Но слегка перестарались -
К утру в койке оказались!

****
На днях с тёщей топил баню,
Не прикрыв штанами "Ваню",
Та его как увидала,
Сразу вусмерть з*****а!

****
Среди поля стоит стог,
В стороны качается -
Это зять со своей тёщей
Страстно совещается!

****
Раз спросил у тёщи зять:
- Можно мне вас сзади взять?!
Услыхав про это тесть,
Так присунул, что не сесть!
показати весь коментар
16.06.2025 19:22 Відповісти
В мене одне питання шлюб дійсний чи анулюють?
В обох випадках здійснено порушення конституції!
показати весь коментар
16.06.2025 14:14 Відповісти
Дивлячись хто дивиться на той папірець.
Це як в поліціянтів - я есть закон!
показати весь коментар
16.06.2025 14:21 Відповісти
Треба негайно приняти закон про "Аднаполиє бракі"і тоді можна тестя вести під "вінец"..Підари ..
показати весь коментар
16.06.2025 14:18 Відповісти
А якщо він трахне тещу в прямому ефірі - документ буде вважатись дійсним?
Чи потрібно ще щось зробити?
показати весь коментар
16.06.2025 14:18 Відповісти
Тьоща може трахнути його.
Скалкою.
показати весь коментар
16.06.2025 16:11 Відповісти
Адназначна це любов.
показати весь коментар
16.06.2025 16:21 Відповісти
А що одруження на тещі прирівнюється до інвалідності і дає бронь і право на виїзд за кордон? То батьків трьох дітей прирівнювали до інвалідності тепер одруження на мілфах автоматично дає інвалідність. Скоро будуть давати бронь тим хто трахне козу чи свого сусіда
показати весь коментар
16.06.2025 14:18 Відповісти
Зависливий ви сусід .
показати весь коментар
16.06.2025 15:08 Відповісти
А взагалі схема цікава. Маєш двох своїх дітей і удочерив дружину, одружившись на тещі.
показати весь коментар
16.06.2025 14:21 Відповісти
Хіба що дружина неповнолітня)
показати весь коментар
16.06.2025 14:27 Відповісти
І тцк не було?
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
Ця справа мертвонароджена з самого початку...
показати весь коментар
16.06.2025 14:31 Відповісти
нічого він вже з окопу не стягне, шанс був лише один
показати весь коментар
16.06.2025 16:26 Відповісти
А що прикордонники? Вони в зад кожному не заглядають.
показати весь коментар
16.06.2025 16:23 Відповісти
Не скажіть! Виходить,що заглядають, ще й як заглядають, і не тільки в зад!
показати весь коментар
16.06.2025 17:12 Відповісти
Як є документ про шлюб,де фіктивність,як її доказати,з яких пір різниця у віці є ознакою фіктивності шлюбу? А те що якомусь митнику щось там показалось,при нармальному адвокеті розвалиться в прах.
показати весь коментар
16.06.2025 14:31 Відповісти
от, мазафака!
показати весь коментар
16.06.2025 14:40 Відповісти
А може ето любофь?
показати весь коментар
16.06.2025 14:41 Відповісти
Що значить "може"? Не просто так він з її донькою розлучався...
показати весь коментар
16.06.2025 14:47 Відповісти
Фото тещі в студію, може дійсно на один раз згодиться
показати весь коментар
16.06.2025 14:58 Відповісти
І що він порушив ? Який закон чи акт? Чи в присутності прикордонників мав з нею сотворити половий акт , а в нього не встав на неї?
показати весь коментар
16.06.2025 15:03 Відповісти
Підозра на фіктивний шлюб. ч.2 ст.40 Сімейного кодексу України. Після суду прикордонник вибачиться у разі якщо суд докаже про шлюб не фіктивний. Якось так. А як вас ще, курва, виловлювати з попід стріх для захисту Вітчизни.
показати весь коментар
16.06.2025 15:16 Відповісти
Так для чого когось виловлювати, коли можете самі йти? Це ж банально легше.
показати весь коментар
16.06.2025 15:20 Відповісти
З себе почни , тцкунчик. А мене ловити не потрібно .
показати весь коментар
16.06.2025 15:23 Відповісти
Так його, по нирках! Навчи ухилянта батьківщину любити! Нащо нам рекрутинг, якщо можна воювати українцями до останього бухгалтера та тракториста (а потім завезти індусів для поповнення генофонду)?
Палку принести..?
показати весь коментар
16.06.2025 16:29 Відповісти
Чим це він фіктивний? Де є такі показники, по яких можна визначити чи фіктивний чи ні? У Макрона що теж виходить шлюб фіктивний?
показати весь коментар
16.06.2025 17:15 Відповісти
Поки що підозра. Буде суд який визначить. Прикордонники виказали підозру що документи не легітимні тому то, тому то.
показати весь коментар
16.06.2025 17:22 Відповісти
Конституція на паузі, закони - миколам, друзям - вільні кордони. Не заважай тупими питаннями будувати диктатуру.
показати весь коментар
16.06.2025 16:31 Відповісти
Може це любов...
показати весь коментар
16.06.2025 15:47 Відповісти
А що там по Портнову???🤡🤡🤡🤡😭😭😭
показати весь коментар
16.06.2025 16:11 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 16:23 Відповісти
Хвамілію заритушували, але я вам по секрету скажу - Непортнов.
показати весь коментар
16.06.2025 18:42 Відповісти
 
 