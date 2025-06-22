РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5830 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья
747 0

Оккупанты атаковали Запорожскую область: без электроснабжения остались около 5 тыс. абонентов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Взрывы прогремели в Запорожье

В воскресенье, 22 июня, российские захватчики атаковали Запорожскую область. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщалось в 20:13.

Впоследствии Федоров сообщил, что в области работает ППО.

"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - сообщил Федоров в 21:11.

На фоне баллистической угрозы в области прогремели взрывы.

"В районе, где были слышны взрывы, работают экстренные службы. Продолжается обследование территории. Предварительно - без пострадавших. Оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 21:31.

Обновленная информация

В 22:11 Федоров сообщил, что в результате российского удара в Запорожском районе без электроснабжения осталось почти 5 тысяч абонентов.

"Как только позволит ситуация по безопасности - энергетики начнут ремонтные работы", - написал чиновник.

Также он сообщил, что из-за атаки россиян в Запорожье в одном из частных помещений произошел пожар.

Люди не пострадали. Чрезвычайники быстро устранили возгорание.

Запоріжжя, обстріл

Запоріжжя, обстріл

Запоріжжя, обстріл

Запоріжжя, обстріл

Запоріжжя, обстріл

Читайте также: Россияне обстреляли бригаду энергетиков на Запорожье: повреждена спецтехника

Автор: 

взрыв (6820) обстрел (28195) Запорожская область (3248)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 