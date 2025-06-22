Оккупанты атаковали Запорожскую область: без электроснабжения остались около 5 тыс. абонентов. ФОТОрепортаж (обновлено)
В воскресенье, 22 июня, российские захватчики атаковали Запорожскую область. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области", - сообщалось в 20:13.
Впоследствии Федоров сообщил, что в области работает ППО.
"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - сообщил Федоров в 21:11.
На фоне баллистической угрозы в области прогремели взрывы.
"В районе, где были слышны взрывы, работают экстренные службы. Продолжается обследование территории. Предварительно - без пострадавших. Оставайтесь в безопасных местах", - сообщил Федоров в 21:31.
Обновленная информация
В 22:11 Федоров сообщил, что в результате российского удара в Запорожском районе без электроснабжения осталось почти 5 тысяч абонентов.
"Как только позволит ситуация по безопасности - энергетики начнут ремонтные работы", - написал чиновник.
Также он сообщил, что из-за атаки россиян в Запорожье в одном из частных помещений произошел пожар.
Люди не пострадали. Чрезвычайники быстро устранили возгорание.
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