Окутался российским триколором на похоронах бойца: задержан мужчина в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В с. Юзвин Винницкой области полиция задержала мужчину, который вышел во двор, обернувшись российским триколором, во время похорон бойца.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района. В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.

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В полиции сообщили, что личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства.

Впоследствии будет дана правовая квалификация его действиям.



