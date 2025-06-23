Окутался российским триколором на похоронах бойца: задержан мужчина в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В с. Юзвин Винницкой области полиция задержала мужчину, который вышел во двор, обернувшись российским триколором, во время похорон бойца.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района. В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.
В полиции сообщили, что личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства.
Впоследствии будет дана правовая квалификация его действиям.
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І воно там не одне таке....
Нема бажаючих підтримати цю сміливу "людину", що зробила виклик режиму?