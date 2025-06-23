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Окутался российским триколором на похоронах бойца: задержан мужчина в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В с. Юзвин Винницкой области полиция задержала мужчину, который вышел во двор, обернувшись российским триколором, во время похорон бойца.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района. В медиа попало видео, на котором мужчина, находясь на территории частного домохозяйства, демонстрировал флаг страны-агрессора, обернувшись в него. Это заметил местный житель, который раскладывал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.

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В полиции сообщили, что личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства.

Задержан мужчина с российским триколором на похоронах военного

Впоследствии будет дана правовая квалификация его действиям.

Задержан мужчина с российским триколором на похоронах военного
Задержан мужчина с российским триколором на похоронах военного

Автор: 

Винницкая область (1049) символика (300) Винницкий район (21) Юзвин (2)


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Топ комментарии
+69
Гнида ватна
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22.06.2025 23:59 Ответить
+56
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача.
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23.06.2025 00:05 Ответить
+49
прибити на місці кідара !

.
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23.06.2025 00:00 Ответить
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Гнида ватна
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22.06.2025 23:59 Ответить
прибити на місці кідара !

.
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23.06.2025 00:00 Ответить
Таких надо присыплять
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23.06.2025 00:03 Ответить
Навіщо так жорстоко? Таких варто спрямовувати на розмінування без відповідного обладнання!
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23.06.2025 01:40 Ответить
Ще ***** може втекти...
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23.06.2025 12:01 Ответить
Лучше тот триколор у жопу запхать.
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23.06.2025 11:08 Ответить
Засунути в онал, а витягнути через орал
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23.06.2025 12:03 Ответить
И наоборот, и так несколько раз.
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23.06.2025 12:13 Ответить
Ну тіпа прочистити
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23.06.2025 12:32 Ответить
Какие здесь добрые люди пособирались, приятно общаться.)))
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23.06.2025 16:59 Ответить
Ото ж...
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23.06.2025 20:57 Ответить
I з обох сторiн причепити по iжаку, проти шерстi.
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23.06.2025 23:27 Ответить
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача.
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23.06.2025 00:05 Ответить
Вiн вже обрав
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23.06.2025 07:58 Ответить
Думаєш голосував за Пецю?
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23.06.2025 13:45 Ответить
Думаю ця дегенеративна істота голосувала разом з тобою за зелю.😁
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23.06.2025 13:57 Ответить
Путинське гнида, даремно намагаєшся
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23.06.2025 19:53 Ответить
бережете собі елєкторат?
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23.06.2025 20:27 Ответить
Його потрібно з цією ганчіркою направляти у бік Росії. Вони його зустрінуть з 5.45
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23.06.2025 00:05 Ответить
З десяток посадіть на кол,побачите як все відразу поміняється.Спробуйте! Як вже Конституція на паузі,то чого б і ні?
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23.06.2025 00:06 Ответить
Совершенно верно. Десяток посадить, остальные пусть на кухне, шопотом, злость копят.
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23.06.2025 08:06 Ответить
Чмо облізле.
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23.06.2025 00:10 Ответить
дотепно підмічено : )
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23.06.2025 12:29 Ответить
штраф. Або без нього, обмежеться профілактичною бесідою дільничого і військома в ТЦК. Співбесіда в СБУ - по обставинах, якщо щось знайдуть в дівайсі.
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23.06.2025 00:10 Ответить
... ну скоріш так і буде... А потім знайдуть його з вилами ... на які він неочікувано наткнувся...))) Це найкраще рішення обмежитися профілактичною бесідою!!!))
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23.06.2025 20:28 Ответить
Не розумію таких людей. Якщо хтось відчуває себе кацапом то навіщо перебувати тут замість того щоб продати майно і перебратися в *********?
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23.06.2025 00:18 Ответить
А вони очікують хйлостан в Україні. Деякі щиро. Але більшість просто невиправні довбойоби.
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23.06.2025 00:22 Ответить
Кацап в ********** повне гівно, а от в Україні за совка вони почували себе представниками "вищої нації". Тому, схоже, деяким особливо тупим досі хочеться бути вищими тут а не гівном там...
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23.06.2025 00:51 Ответить
а из страны выпускают? или ты на марсе живешь?
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23.06.2025 01:59 Ответить
Це ж не сьогодні почалось! Кацапи на державному рівні почали дегуманізацію українців ще з 2005 року...
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23.06.2025 04:21 Ответить
А до войны кто его тут держал? Марсиане?
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23.06.2025 05:32 Ответить
Випускають. По обміну. Хай ватне чьмо прийде в сільраду і зробить заяву: німагу я жить бєз ********* і ***...ла! Дайтє виєхать! Согласєн на обмєн. Пусть ***...ло обмєняєт мєня на украдєнного рєбєнка!
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23.06.2025 10:01 Ответить
З архіву.
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23.06.2025 01:11 Ответить
Кінчена тварь
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23.06.2025 01:53 Ответить
хворе на голову.
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23.06.2025 02:05 Ответить
Показова демонстрація ворожої ганчірки - це занадто. Треба було відразу ту ганчірку, не знімаючи , добряче до дірок пошматувати, щоб більше не зміг натягувати
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23.06.2025 02:08 Ответить
Очко його треба було пошматувати на місці на британський прапор. І можна навіть не арештовувати, потім просто швидка констатувала б раптове похорошеніє русского чєловєка і все.
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23.06.2025 05:28 Ответить
У нього в головв кисіль.
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23.06.2025 02:22 Ответить
із солов'їним гівном.
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23.06.2025 06:19 Ответить
Судячи по обличчу та діям, модна вгадати в яку церкву воно ходить!
І воно там не одне таке....
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23.06.2025 06:39 Ответить
Мабуть протодіакон, курвамать
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23.06.2025 07:43 Ответить
Чомусь ніхто не кукарікає , що у Зелі конституція та права людини на паузі?
Нема бажаючих підтримати цю сміливу "людину", що зробила виклик режиму?
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23.06.2025 06:42 Ответить
Пишіть зрозуміліше, щоб було видно до кого звертаєтесь, нормальних людей чи до кацапів.
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23.06.2025 11:07 Ответить
почитав коменти, більшість пише що воно кончене. так, воно кончене, і таких є немало. може треба їх випустити з України? хай валять в свою рашку? відкрити пункт пропуска і випускати тиких.
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23.06.2025 06:42 Ответить
Дати строк по багато років, може згодом обміняти на полонених, а не випустити.
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23.06.2025 09:59 Ответить
за що? за те що воно вдома обмоталося тряпкою сцяною?
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23.06.2025 13:10 Ответить
Щоб валили з України? Хе! Іще чого! Ці чувирли сплять і бачать, як будуть асвабадітєлям здавати біндєраффцефф-правасєкав всього лише за граньоний пальонкі або навіть "за просто так".
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23.06.2025 21:59 Ответить
ти мєсний дурачок? це больне на голову з двора не виходить.
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24.06.2025 06:33 Ответить
Фєдя, ти, от чесно: бачив у реалі таких істот? Схоже, що ніт - не бачив. Тому загубися і не ганьбися.
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24.06.2025 20:59 Ответить
...і поки будеш губитися, пошукай мєстнага дурачька в дзеркалі (точно тобі кажу: знайдеш обов'язково і з першої спроби!).
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24.06.2025 21:01 Ответить
Ну то і поховати десь у лісі в цій ганчірці цю істоту і бажано живцем!
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23.06.2025 06:42 Ответить
Закликаю Цензор не замальовувати рожі злочинців!!!
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23.06.2025 06:55 Ответить
конфіскація майна,позбавлення громадянства.По обміну полоненими на рашку
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23.06.2025 06:55 Ответить
А йому 29-ть.Це не продукт совка,а вирощений, при Незалежній Україні,антиукраїнською політикою влади і теле-,кінопродукцією типу квартал-95. Це виборці зеленського,які привели цих зрадників і невігласів до влади. От і маємо,те,що маємо.
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23.06.2025 08:35 Ответить
все це свавілля від БЕЗКАРНОСТІ!
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23.06.2025 09:14 Ответить
за порєбрік ЧОРТА Питання до спецслужб :: чому ще не у маSквабаді ?
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23.06.2025 10:14 Ответить
а чому він не армії , чи просто хворий
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23.06.2025 10:17 Ответить
Отримував вищу освіту-ну там "бронь" і всьо такоє.
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23.06.2025 11:18 Ответить
тебе пташка дзьобиком дзьобнула і тому ти такий дзьобнутий? воно в кацапську ганчірку замоталося а ти його б в ЗСУ послав служити? іди лікуйся.
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23.06.2025 13:12 Ответить
судячи з тіла чувака, волосся і форми бороди то звичайний сільський божевільний. його слід лікувати , а не тюрягу таким наповнювати
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23.06.2025 12:28 Ответить
Це звичайне обличчя відвідувача ворожої москальської церкви, яку давно пора розігнати. Маю багато прикладів як людей там перетворюють на овочів, які подалі неспроможні самостійно думати.
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23.06.2025 13:52 Ответить
Я не здивуюся, коли виявиться, що ця істота - бєжєнєц із бамбаса.
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23.06.2025 21:54 Ответить
 
 