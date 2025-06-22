Обгорнувся російським триколором на похороні бійця: затримано чоловіка на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У с. Юзвин на Вінниччині поліція затримала чоловіка, який вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським триколором, під час похорону бійця.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався сьогодні, 22 червня, в с. Юзвин Вінницького району. У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, який розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.

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У поліції повідомили, що особу громадянина встановлено, його затримано. Із 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази.

Згодом буде надана правова кваліфікація його діям.



