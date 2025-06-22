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Обгорнувся російським триколором на похороні бійця: затримано чоловіка на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У с. Юзвин на Вінниччині поліція затримала чоловіка, який вийшов на подвір’я, обгорнувшись російським триколором, під час похорону бійця.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався сьогодні, 22 червня, в с. Юзвин Вінницького району. У медіа потрапило відео, на якому чоловік, перебуваючи на території приватного домогосподарства, демонстрував прапор країни-агресора, обгорнувшись у нього. Це помітив місцевий мешканець, який розкладав квіти перед початком поховальних заходів полеглого військовослужбовця громадою села.

Також дивіться: Жінка в Рівному повісила на балконі рушник з гербом флоту РФ. Перехожі викликали поліцію та СБУ. ФОТО

У поліції повідомили, що особу громадянина встановлено, його затримано. Із 29-річним правопорушником працюють поліцейські, вилучаються речові докази.

Затримано чоловіка із російським триколором на похороні військового

Згодом буде надана правова кваліфікація його діям.

Затримано чоловіка із російським триколором на похороні військового
Затримано чоловіка із російським триколором на похороні військового

Автор: 

Вінницька область (1033) символіка (190) Вінницький район (24) Юзвин (2)


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Топ коментарі
+69
Гнида ватна
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22.06.2025 23:59 Відповісти
+56
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача.
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23.06.2025 00:05 Відповісти
+49
прибити на місці кідара !

.
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23.06.2025 00:00 Відповісти
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Гнида ватна
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22.06.2025 23:59 Відповісти
прибити на місці кідара !

.
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23.06.2025 00:00 Відповісти
Таких надо присыплять
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23.06.2025 00:03 Відповісти
Навіщо так жорстоко? Таких варто спрямовувати на розмінування без відповідного обладнання!
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23.06.2025 01:40 Відповісти
Ще ***** може втекти...
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23.06.2025 12:01 Відповісти
Лучше тот триколор у жопу запхать.
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23.06.2025 11:08 Відповісти
Засунути в онал, а витягнути через орал
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23.06.2025 12:03 Відповісти
И наоборот, и так несколько раз.
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23.06.2025 12:13 Відповісти
Ну тіпа прочистити
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23.06.2025 12:32 Відповісти
Какие здесь добрые люди пособирались, приятно общаться.)))
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23.06.2025 16:59 Відповісти
Ото ж...
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23.06.2025 20:57 Відповісти
I з обох сторiн причепити по iжаку, проти шерстi.
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23.06.2025 23:27 Відповісти
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача.
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23.06.2025 00:05 Відповісти
Вiн вже обрав
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23.06.2025 07:58 Відповісти
Думаєш голосував за Пецю?
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23.06.2025 13:45 Відповісти
Думаю ця дегенеративна істота голосувала разом з тобою за зелю.😁
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23.06.2025 13:57 Відповісти
Путинське гнида, даремно намагаєшся
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23.06.2025 19:53 Відповісти
бережете собі елєкторат?
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23.06.2025 20:27 Відповісти
Його потрібно з цією ганчіркою направляти у бік Росії. Вони його зустрінуть з 5.45
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23.06.2025 00:05 Відповісти
З десяток посадіть на кол,побачите як все відразу поміняється.Спробуйте! Як вже Конституція на паузі,то чого б і ні?
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23.06.2025 00:06 Відповісти
Совершенно верно. Десяток посадить, остальные пусть на кухне, шопотом, злость копят.
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23.06.2025 08:06 Відповісти
Чмо облізле.
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23.06.2025 00:10 Відповісти
дотепно підмічено : )
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23.06.2025 12:29 Відповісти
штраф. Або без нього, обмежеться профілактичною бесідою дільничого і військома в ТЦК. Співбесіда в СБУ - по обставинах, якщо щось знайдуть в дівайсі.
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23.06.2025 00:10 Відповісти
... ну скоріш так і буде... А потім знайдуть його з вилами ... на які він неочікувано наткнувся...))) Це найкраще рішення обмежитися профілактичною бесідою!!!))
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23.06.2025 20:28 Відповісти
Не розумію таких людей. Якщо хтось відчуває себе кацапом то навіщо перебувати тут замість того щоб продати майно і перебратися в *********?
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23.06.2025 00:18 Відповісти
А вони очікують хйлостан в Україні. Деякі щиро. Але більшість просто невиправні довбойоби.
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23.06.2025 00:22 Відповісти
Кацап в ********** повне гівно, а от в Україні за совка вони почували себе представниками "вищої нації". Тому, схоже, деяким особливо тупим досі хочеться бути вищими тут а не гівном там...
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23.06.2025 00:51 Відповісти
а из страны выпускают? или ты на марсе живешь?
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23.06.2025 01:59 Відповісти
Це ж не сьогодні почалось! Кацапи на державному рівні почали дегуманізацію українців ще з 2005 року...
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23.06.2025 04:21 Відповісти
А до войны кто его тут держал? Марсиане?
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23.06.2025 05:32 Відповісти
Випускають. По обміну. Хай ватне чьмо прийде в сільраду і зробить заяву: німагу я жить бєз ********* і ***...ла! Дайтє виєхать! Согласєн на обмєн. Пусть ***...ло обмєняєт мєня на украдєнного рєбєнка!
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23.06.2025 10:01 Відповісти
З архіву.
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23.06.2025 01:11 Відповісти
Кінчена тварь
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23.06.2025 01:53 Відповісти
хворе на голову.
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23.06.2025 02:05 Відповісти
Показова демонстрація ворожої ганчірки - це занадто. Треба було відразу ту ганчірку, не знімаючи , добряче до дірок пошматувати, щоб більше не зміг натягувати
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23.06.2025 02:08 Відповісти
Очко його треба було пошматувати на місці на британський прапор. І можна навіть не арештовувати, потім просто швидка констатувала б раптове похорошеніє русского чєловєка і все.
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23.06.2025 05:28 Відповісти
У нього в головв кисіль.
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23.06.2025 02:22 Відповісти
із солов'їним гівном.
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23.06.2025 06:19 Відповісти
Судячи по обличчу та діям, модна вгадати в яку церкву воно ходить!
І воно там не одне таке....
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23.06.2025 06:39 Відповісти
Мабуть протодіакон, курвамать
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23.06.2025 07:43 Відповісти
Чомусь ніхто не кукарікає , що у Зелі конституція та права людини на паузі?
Нема бажаючих підтримати цю сміливу "людину", що зробила виклик режиму?
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23.06.2025 06:42 Відповісти
Пишіть зрозуміліше, щоб було видно до кого звертаєтесь, нормальних людей чи до кацапів.
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23.06.2025 11:07 Відповісти
почитав коменти, більшість пише що воно кончене. так, воно кончене, і таких є немало. може треба їх випустити з України? хай валять в свою рашку? відкрити пункт пропуска і випускати тиких.
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23.06.2025 06:42 Відповісти
Дати строк по багато років, може згодом обміняти на полонених, а не випустити.
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23.06.2025 09:59 Відповісти
за що? за те що воно вдома обмоталося тряпкою сцяною?
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23.06.2025 13:10 Відповісти
Щоб валили з України? Хе! Іще чого! Ці чувирли сплять і бачать, як будуть асвабадітєлям здавати біндєраффцефф-правасєкав всього лише за граньоний пальонкі або навіть "за просто так".
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23.06.2025 21:59 Відповісти
ти мєсний дурачок? це больне на голову з двора не виходить.
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24.06.2025 06:33 Відповісти
Фєдя, ти, от чесно: бачив у реалі таких істот? Схоже, що ніт - не бачив. Тому загубися і не ганьбися.
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24.06.2025 20:59 Відповісти
...і поки будеш губитися, пошукай мєстнага дурачька в дзеркалі (точно тобі кажу: знайдеш обов'язково і з першої спроби!).
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24.06.2025 21:01 Відповісти
Ну то і поховати десь у лісі в цій ганчірці цю істоту і бажано живцем!
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23.06.2025 06:42 Відповісти
Закликаю Цензор не замальовувати рожі злочинців!!!
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23.06.2025 06:55 Відповісти
конфіскація майна,позбавлення громадянства.По обміну полоненими на рашку
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23.06.2025 06:55 Відповісти
А йому 29-ть.Це не продукт совка,а вирощений, при Незалежній Україні,антиукраїнською політикою влади і теле-,кінопродукцією типу квартал-95. Це виборці зеленського,які привели цих зрадників і невігласів до влади. От і маємо,те,що маємо.
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23.06.2025 08:35 Відповісти
все це свавілля від БЕЗКАРНОСТІ!
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23.06.2025 09:14 Відповісти
за порєбрік ЧОРТА Питання до спецслужб :: чому ще не у маSквабаді ?
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23.06.2025 10:14 Відповісти
а чому він не армії , чи просто хворий
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23.06.2025 10:17 Відповісти
Отримував вищу освіту-ну там "бронь" і всьо такоє.
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23.06.2025 11:18 Відповісти
тебе пташка дзьобиком дзьобнула і тому ти такий дзьобнутий? воно в кацапську ганчірку замоталося а ти його б в ЗСУ послав служити? іди лікуйся.
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23.06.2025 13:12 Відповісти
судячи з тіла чувака, волосся і форми бороди то звичайний сільський божевільний. його слід лікувати , а не тюрягу таким наповнювати
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23.06.2025 12:28 Відповісти
Це звичайне обличчя відвідувача ворожої москальської церкви, яку давно пора розігнати. Маю багато прикладів як людей там перетворюють на овочів, які подалі неспроможні самостійно думати.
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23.06.2025 13:52 Відповісти
Я не здивуюся, коли виявиться, що ця істота - бєжєнєц із бамбаса.
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23.06.2025 21:54 Відповісти
 
 