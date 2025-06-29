Протесты снова охватили Сербию: демонстранты требовали отставки Вучича. ФОТОрепортаж

В субботу, 28 июня, в столице Сербии Белграде десятки тысяч студентов и оппозиция вышли на протесты с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича. Демонстрация переросла в столкновение между участниками протестов и полицией.

Об этом пишут агентство Reuters и сербское издание Blic, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция заблокировала подходы по улице Князя Милоша к Пионерскому парку, а также по улице Короля Милана к президентской администрации. Также силовики перекрыли демонстрантам путь к парламенту.

Зафиксировано применение полицией слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Сообщается, что силовики разделили протестующих на три группы и начали их оттеснять. Известно о задержании, по меньшей мере, двух человек.

Протестующие, среди которых, преимущественно, - молодежь бросали в полицейских различные предметы и пиротехнику.

Напомним, что протесты в Сербии начались после аварии в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда 14 человек погибли в результате обвала крыши железнодорожного вокзала.

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