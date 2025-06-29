Протесты снова охватили Сербию: демонстранты требовали отставки Вучича. ФОТОрепортаж
В субботу, 28 июня, в столице Сербии Белграде десятки тысяч студентов и оппозиция вышли на протесты с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича. Демонстрация переросла в столкновение между участниками протестов и полицией.
Об этом пишут агентство Reuters и сербское издание Blic, информирует Цензор.НЕТ.
Полиция заблокировала подходы по улице Князя Милоша к Пионерскому парку, а также по улице Короля Милана к президентской администрации. Также силовики перекрыли демонстрантам путь к парламенту.
Зафиксировано применение полицией слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Сообщается, что силовики разделили протестующих на три группы и начали их оттеснять. Известно о задержании, по меньшей мере, двух человек.
Протестующие, среди которых, преимущественно, - молодежь бросали в полицейских различные предметы и пиротехнику.
Напомним, что протесты в Сербии начались после аварии в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда 14 человек погибли в результате обвала крыши железнодорожного вокзала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буря в стакане воды.