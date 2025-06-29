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Новости Фото Протесты в Сербии
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Протесты снова охватили Сербию: демонстранты требовали отставки Вучича. ФОТОрепортаж

В субботу, 28 июня, в столице Сербии Белграде десятки тысяч студентов и оппозиция вышли на протесты с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича. Демонстрация переросла в столкновение между участниками протестов и полицией.

Об этом пишут агентство Reuters и сербское издание Blic, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция заблокировала подходы по улице Князя Милоша к Пионерскому парку, а также по улице Короля Милана к президентской администрации. Также силовики перекрыли демонстрантам путь к парламенту.

протест

Зафиксировано применение полицией слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Сообщается, что силовики разделили протестующих на три группы и начали их оттеснять. Известно о задержании, по меньшей мере, двух человек.

протест

Протестующие, среди которых, преимущественно, - молодежь бросали в полицейских различные предметы и пиротехнику.

протест

протест

Напомним, что протесты в Сербии начались после аварии в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, когда 14 человек погибли в результате обвала крыши железнодорожного вокзала.

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Автор: 

протест (5870) Сербия (402) Вучич Александр (83)


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К чему это враньё про «десятки тысяч»? Друзья как раз сейчас в Белграде, проездом. Бузят в центре, да, тысячи полторы-две человек, и человек 250-300 силовиков всё это «купируют».

Буря в стакане воды.
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29.06.2025 01:40 Ответить
А наявні фото з місця подій - то все іпсо
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29.06.2025 01:45 Ответить
давно предпосилки почались що того антихаризматичного вучича на палю посадять, 12 років єквілібрує - хай ще в моцквобад з'їздить
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29.06.2025 01:48 Ответить
https://www.usnews.com/news/world/articles/2025-06-28/serbias-students-opposition-rally-to-demand-snap-elections
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29.06.2025 01:52 Ответить
Начинайте уже резать друг друга чмошники сербские.
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29.06.2025 02:01 Ответить
 
 