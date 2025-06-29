Протести знову охопили Сербію: демонстранти вимагали відставки Вучича. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 червня, в столиці Сербії Белграді десятки тисяч студентів і опозиція вийшли на протести з вимогою дострокових виборів і відставки президента Александра Вучича. Демонстрація переросла у сутичку між учасниками протестів і поліцією.

Про це пишуть агентство Reuters та сербське видання Blic, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція заблокувала підходи вулицею Князя Мілоша до Піонерського парку, а також вулицею Короля Мілана до президентської адміністрації. Також силовики перекрили демонстрантам шлях до парламенту.

Зафіксовано застосування поліцією сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Повідомляється, що силовики розділили протестувальників на три групи і почали їх відтісняти. Відомо про затримання щонайменше двох людей.

Протестувальники, серед яких, переважно молодь кидали в поліцейських різні предмети та піротехніку.

Нагадаємо, що протести у Сербії спалахнули після аварії в місті Нові-Сад у листопаді 2024 року, коли 14 людей загинули внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу.

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