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Новини Фото Протести в Сербії
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Протести знову охопили Сербію: демонстранти вимагали відставки Вучича. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 червня, в столиці Сербії Белграді десятки тисяч студентів і опозиція вийшли на протести з вимогою дострокових виборів і відставки президента Александра Вучича. Демонстрація переросла у сутичку між учасниками протестів і поліцією.

Про це пишуть агентство Reuters та сербське видання Blic, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція заблокувала підходи вулицею Князя Мілоша до Піонерського парку, а також вулицею Короля Мілана до президентської адміністрації. Також силовики перекрили демонстрантам шлях до парламенту.

протест

Зафіксовано застосування поліцією сльозогінного газу і світлошумових гранат. 

Повідомляється, що силовики розділили протестувальників на три групи і почали їх відтісняти. Відомо про затримання щонайменше двох людей.

протест

Протестувальники, серед яких, переважно молодь кидали в поліцейських різні предмети та піротехніку.

протест

протест

Нагадаємо, що протести у Сербії спалахнули після аварії в місті Нові-Сад у листопаді 2024 року, коли 14 людей загинули внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу.

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Автор: 

протест (2411) Сербія (383) Вучич Александр (101)


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К чему это враньё про «десятки тысяч»? Друзья как раз сейчас в Белграде, проездом. Бузят в центре, да, тысячи полторы-две человек, и человек 250-300 силовиков всё это «купируют».

Буря в стакане воды.
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29.06.2025 01:40 Відповісти
А наявні фото з місця подій - то все іпсо
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29.06.2025 01:45 Відповісти
давно предпосилки почались що того антихаризматичного вучича на палю посадять, 12 років єквілібрує - хай ще в моцквобад з'їздить
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29.06.2025 01:48 Відповісти
https://www.usnews.com/news/world/articles/2025-06-28/serbias-students-opposition-rally-to-demand-snap-elections
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29.06.2025 01:52 Відповісти
Начинайте уже резать друг друга чмошники сербские.
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29.06.2025 02:01 Відповісти
 
 