Демонстрировал нацистскую символику на столичном Печерске: полиция устанавливает личность мужчины. ФОТО
Правоохранители начали производство по факту демонстрации нацистской символики на столичном Печерске.
Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время мониторинга Интернета правоохранители обнаружили фотографию, на которой мужчина демонстрирует флаг со свастикой на улице.
"Следователи внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
вони ж потім, це тягнуть до лєвацьких толєрантних європейських поні.
навальна не дасть збрехати.
А якщо цей чоловік з прапором скаже, що свастика -древня славянська , або індійська символіка , і означає коловорот галактики., і таке інше.