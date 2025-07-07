Демонстрировал нацистскую символику на столичном Печерске: полиция устанавливает личность мужчины. ФОТО

Правоохранители начали производство по факту демонстрации нацистской символики на столичном Печерске.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время мониторинга Интернета правоохранители обнаружили фотографию, на которой мужчина демонстрирует флаг со свастикой на улице.

"Следователи внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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