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Демонстрировал нацистскую символику на столичном Печерске: полиция устанавливает личность мужчины. ФОТО

Правоохранители начали производство по факту демонстрации нацистской символики на столичном Печерске.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время мониторинга Интернета правоохранители обнаружили фотографию, на которой мужчина демонстрирует флаг со свастикой на улице.

Мужчина в Киеве стоял с нацистской символикой

"Следователи внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: В российском Мурманске "герой сво" с нацистскими татуировками избивает своих соседей - пожилую пару и женщину. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25829) нацизм (351) флаг (941)


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Топ комментарии
+11
Чекаємо сюжет на зомбоТВ.
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07.07.2025 09:15 Ответить
+11
Головною нацистською символікою є російська мова.
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07.07.2025 09:17 Ответить
+10
фоточка зачьотна.
провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
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07.07.2025 09:21 Ответить
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Чекаємо сюжет на зомбоТВ.
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07.07.2025 09:15 Ответить
Головною нацистською символікою є російська мова.
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07.07.2025 09:17 Ответить
Поліція зайнята оповіщенням з ТЦКаями,радарами з кущів порушників ловлять.Займатись любителями срузького миру не на часі і нема кому
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07.07.2025 09:18 Ответить
Зековське п рило здрисни
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07.07.2025 10:01 Ответить
фоточка зачьотна.
провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
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07.07.2025 09:21 Ответить
Спитай краще, а де в цей час чіліли звичайні громадяни? Їм було пох чи як?
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07.07.2025 09:23 Ответить
тобто, пересічний українець, ще й за мєнтів потрібен виконувати обов'язки? ризикувати життям?
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07.07.2025 09:52 Ответить
Дитячий не бійся тобі це не загрожує
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07.07.2025 10:03 Ответить
Тобі раджу підписатись в Ютубі на Збройового Лобіста.Після ознайомнення з матеріалом каналу ти будеш як Нео який з'їв червону таблетку.Але додам дещо від себе.В громадян немає вільного володіння,носіння і застосування короткостволу для свого самозахисту.Тому що держава не хоче давати громадянам можливість себе захистити.Вона нам говорить-ви головне платіть податки,а я тебе буду охороняти.Але коли прийшла війна то держава навіть сама себе не може захистити без громадян яким вона так боїться дати короткоствол.Але коли ти захищаєш жирну корупційну тушку держави то тобі дають навіть танка.А з цим провокатором громадяни правильно зробили-є поліція яка нас ,,захищає,, то нехай реагує.А якщо в нього ніж і він прекрасно ним володіє?Лежати на асфальті і стікати кров'ю через бажання взяти на себе роботу поліції яка жує соплі при тому що їм кожного року збільшують бюджет?Та я навіть не буду втручатись коли якийсь тіп буде бігати за жінкою з сокирою по тій же самій причині-держава боїться дати мені право на самооборону за допомогою короткостволу.А з голими руками без навиків лізти на сокиру може тільки ідіот який не цінує своє життя.Просто позвоню на 112 і опишу ситуацію.Цей люмпен мені розкроїть голову сокирою,мати втратить сина,ці два люмпени помираться бо це у них такі шлюбні ігри і вона буде возити свому коханому передачі і чекати його з ТУрми.А моїй мамі буде говорити- чому він ліз,його ж ніхто не просив?
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07.07.2025 09:58 Ответить
Так: путін нападе, війна почнеться... Як діти - та чхати на репортажі ТБ РФ
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07.07.2025 09:32 Ответить
нєнє.
вони ж потім, це тягнуть до лєвацьких толєрантних європейських поні.
навальна не дасть збрехати.
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07.07.2025 09:49 Ответить
Ще один шукач легких грошей.
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07.07.2025 09:21 Ответить
Ні це луганлонсько ухилянтське п.рило таких вішать разом з усією ріднею
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07.07.2025 10:05 Ответить
дуже "гарне" фото для російських пропогандонів, що показує наявність в Україні укронацистів чи укрофашистів. готова тема для передачі "60 минут" п"ять років за такі дії надто мало, враховіючи військовий стан в країні.
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07.07.2025 09:22 Ответить
Ну то по їх замовленню і зроблене.
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07.07.2025 09:27 Ответить
А як можно доказати, що свастика -нациська символіка? (В принципі?)
А якщо цей чоловік з прапором скаже, що свастика -древня славянська , або індійська символіка , і означає коловорот галактики., і таке інше.
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07.07.2025 09:24 Ответить
там же е тільки свастика..повністю прапор рейху.
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07.07.2025 09:35 Ответить
Ну керуючись вашою логікою, можна сказати, що серп і молот звичайнісінькі робочі інструменти, які є у кожному сільському дворі, а червоне - то любов
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07.07.2025 09:35 Ответить
Можно звичайно. Якщо користуватися логікою, а не політичними гаслами.
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07.07.2025 09:42 Ответить
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07.07.2025 09:28 Ответить
Краще б прутня продемонстрував - дівчата б в коментарі підтягнулися б
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07.07.2025 09:46 Ответить
Это копия того флага который был на фото жабе про батальон Азов. На флаг Украины кто то наложил флаг Люфтваффе. Почему именно Люфтваффе - логику кацапов не понять. Через 11 лет до них дошло что фото жабы легко проверяются. Решили закрепить. Так работала и советская пропаганда. Клеймим врага, создаем ему образ и закрепляем. Спецотряды, провокации и так далее.
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07.07.2025 09:47 Ответить
 
 