Демонстрував нацистську символіку на столичному Печерську: поліція встановлює особу чоловіка. ФОТО

Правоохоронці розпочали провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час моніторингу Інтернету правоохоронці виявили фото, на якому чоловік демонструє прапор зі свастикою на вулиці.

"Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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