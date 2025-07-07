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Демонстрував нацистську символіку на столичному Печерську: поліція встановлює особу чоловіка. ФОТО

Правоохоронці розпочали провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську.

Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час моніторингу Інтернету правоохоронці виявили фото, на якому чоловік демонструє прапор зі свастикою на вулиці.

Чоловік у Києві стояв із нацистською символікою

"Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Дивіться: У російському Мурманську "герой сво" із нацистськими татуюваннями б’є своїх сусідів - літню пару та жінку. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19833) нацизм (152) прапор (489)


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Топ коментарі
+19
Головною нацистською символікою є російська мова.
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07.07.2025 09:17 Відповісти
+18
фоточка зачьотна.
провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
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07.07.2025 09:21 Відповісти
+16
Чекаємо сюжет на зомбоТВ.
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07.07.2025 09:15 Відповісти
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Чекаємо сюжет на зомбоТВ.
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07.07.2025 09:15 Відповісти
Головною нацистською символікою є російська мова.
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07.07.2025 09:17 Відповісти
Поліція зайнята оповіщенням з ТЦКаями,радарами з кущів порушників ловлять.Займатись любителями срузького миру не на часі і нема кому
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07.07.2025 09:18 Відповісти
Зековське п рило здрисни
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07.07.2025 10:01 Відповісти
і ніхто йому ***-ло не набив чи не визвав поліцію ?
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07.07.2025 10:42 Відповісти
фоточка зачьотна.
провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
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07.07.2025 09:21 Відповісти
Спитай краще, а де в цей час чіліли звичайні громадяни? Їм було пох чи як?
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07.07.2025 09:23 Відповісти
тобто, пересічний українець, ще й за мєнтів потрібен виконувати обов'язки? ризикувати життям?
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07.07.2025 09:52 Відповісти
Дитячий не бійся тобі це не загрожує
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07.07.2025 10:03 Відповісти
Тобі раджу підписатись в Ютубі на Збройового Лобіста.Після ознайомнення з матеріалом каналу ти будеш як Нео який з'їв червону таблетку.Але додам дещо від себе.В громадян немає вільного володіння,носіння і застосування короткостволу для свого самозахисту.Тому що держава не хоче давати громадянам можливість себе захистити.Вона нам говорить-ви головне платіть податки,а я тебе буду охороняти.Але коли прийшла війна то держава навіть сама себе не може захистити без громадян яким вона так боїться дати короткоствол.Але коли ти захищаєш жирну корупційну тушку держави то тобі дають навіть танка.А з цим провокатором громадяни правильно зробили-є поліція яка нас ,,захищає,, то нехай реагує.А якщо в нього ніж і він прекрасно ним володіє?Лежати на асфальті і стікати кров'ю через бажання взяти на себе роботу поліції яка жує соплі при тому що їм кожного року збільшують бюджет?Та я навіть не буду втручатись коли якийсь тіп буде бігати за жінкою з сокирою по тій же самій причині-держава боїться дати мені право на самооборону за допомогою короткостволу.А з голими руками без навиків лізти на сокиру може тільки ідіот який не цінує своє життя.Просто позвоню на 112 і опишу ситуацію.Цей люмпен мені розкроїть голову сокирою,мати втратить сина,ці два люмпени помираться бо це у них такі шлюбні ігри і вона буде возити свому коханому передачі і чекати його з ТУрми.А моїй мамі буде говорити- чому він ліз,його ж ніхто не просив?
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07.07.2025 09:58 Відповісти
Так: путін нападе, війна почнеться... Як діти - та чхати на репортажі ТБ РФ
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07.07.2025 09:32 Відповісти
нєнє.
вони ж потім, це тягнуть до лєвацьких толєрантних європейських поні.
навальна не дасть збрехати.
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07.07.2025 09:49 Відповісти
Ще один шукач легких грошей.
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07.07.2025 09:21 Відповісти
Ні це луганлонсько ухилянтське п.рило таких вішать разом з усією ріднею
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07.07.2025 10:05 Відповісти
дуже "гарне" фото для російських пропогандонів, що показує наявність в Україні укронацистів чи укрофашистів. готова тема для передачі "60 минут" п"ять років за такі дії надто мало, враховіючи військовий стан в країні.
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07.07.2025 09:22 Відповісти
Ну то по їх замовленню і зроблене.
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07.07.2025 09:27 Відповісти
А як можно доказати, що свастика -нациська символіка? (В принципі?)
А якщо цей чоловік з прапором скаже, що свастика -древня славянська , або індійська символіка , і означає коловорот галактики., і таке інше.
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07.07.2025 09:24 Відповісти
там же е тільки свастика..повністю прапор рейху.
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07.07.2025 09:35 Відповісти
Підар здохни кацапня ******
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07.07.2025 10:07 Відповісти
Ну керуючись вашою логікою, можна сказати, що серп і молот звичайнісінькі робочі інструменти, які є у кожному сільському дворі, а червоне - то любов
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07.07.2025 09:35 Відповісти
Можно звичайно. Якщо користуватися логікою, а не політичними гаслами.
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07.07.2025 09:42 Відповісти
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07.07.2025 09:28 Відповісти
Краще б прутня продемонстрував - дівчата б в коментарі підтягнулися б
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07.07.2025 09:46 Відповісти
Это копия того флага который был на фото жабе про батальон Азов. На флаг Украины кто то наложил флаг Люфтваффе. Почему именно Люфтваффе - логику кацапов не понять. Через 11 лет до них дошло что фото жабы легко проверяются. Решили закрепить. Так работала и советская пропаганда. Клеймим врага, создаем ему образ и закрепляем. Спецотряды, провокации и так далее.
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07.07.2025 09:47 Відповісти
мене цікавить де виготували цю ганчірку , бо не схожа на домашню роботу .
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07.07.2025 10:42 Відповісти
Цей підор може бути і не киянином. Якийсь пЄрЄсілєнєц з бамбасу чи просто падло на замовлення кацапсячого ************ за якусь копійку вийшло. А от де друкували на прапорі України це неподобство це питання. Видно, що не вручну це робилось.
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07.07.2025 10:08 Відповісти
Ніхто його не знайде! Всі ця та інші провокації проти України робляться по замовленню влади для кремльТВ. В іншому разі його б затримали через пару хвилин, це ж центр міста. Дивно, що ніхто з українців не підійшов і не переломав би йому руки ноги. Це набагато більший злочин, ніж ті коли пенсіонери "наводять" ракети.
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07.07.2025 10:18 Відповісти
ето же мальчік в трусіках уже вирос і стал касабом
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07.07.2025 10:51 Відповісти
Провокатори, сер...
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07.07.2025 10:57 Відповісти
Звичайний випадок наркозалежного. У ворожому Телеграмі отримав завдання постояти на людному місці за пару сотень гривень, отримати адмін протокол і дозу.
Навіть умовний термін за військового стану - це рафіноване зло.
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07.07.2025 11:12 Відповісти
 
 