Демонстрував нацистську символіку на столичному Печерську: поліція встановлює особу чоловіка. ФОТО
Правоохоронці розпочали провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську.
Про це повідомили у поліції, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час моніторингу Інтернету правоохоронці виявили фото, на якому чоловік демонструє прапор зі свастикою на вулиці.
"Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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провокація вдалася.
скоро на екранах рос тв.
стидаюсь запитати. а, де в цей час чіліло сбу, мвс..... ганялося за репортером, що зелену мародерку стефанішину ловив на брехні?
вони ж потім, це тягнуть до лєвацьких толєрантних європейських поні.
навальна не дасть збрехати.
А якщо цей чоловік з прапором скаже, що свастика -древня славянська , або індійська символіка , і означає коловорот галактики., і таке інше.
Навіть умовний термін за військового стану - це рафіноване зло.