В Харькове утонул 8-летний мальчик, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 июля в Харькове утонул 8-летний мальчик: трагедия произошла накануне в Журавлевском гидропарке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Ребенок исчез во время купания. На поиски сразу отправились водолазы ГСЧС. Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность. Статистика смертей на воде - неутешительная. За минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них - один ребенок, который утонул в местном пруду в городе Обухов Киевской области. Фатальные случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Полтавщине удалось спасти одного человека", - говорится в сообщении.
Спасатели рассказывают, что с начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей.
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