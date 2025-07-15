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В Харькове утонул 8-летний мальчик, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 июля в Харькове утонул 8-летний мальчик: трагедия произошла накануне в Журавлевском гидропарке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Ребенок исчез во время купания. На поиски сразу отправились водолазы ГСЧС. Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность. Статистика смертей на воде - неутешительная. За минувшие сутки в Украине погибли 8 человек, среди них - один ребенок, который утонул в местном пруду в городе Обухов Киевской области. Фатальные случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Полтавщине удалось спасти одного человека", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказывают, что с начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей.

Читайте: Спасатели достали тела трех подростков, которые провалились под лед в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Харькове утонул ребенок

Спасатели ищут утонувшего в Харькове мальчика

Автор: 

дети (6631) потопление (26) Харьков (7661) ГСЧС (5070) Харьковская область (1275)


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