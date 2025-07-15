У Харкові потонув 8-річний хлопчик, - ДСНС. ФОТОрепортаж

14 липня в Харкові потонув 8-річний хлопчик: трагедія сталася напередодні в Журавлівському гідропарку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню. Статистика смертей на воді – невтішна. За минулу добу в Україні загинули 8 осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині. Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розповідають, що від початку року на водоймах України загинуло вже 40 дітей.

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