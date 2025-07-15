Главный раввин Украины Асман подарил Келлогу картину с портретом Трампа и Декларацией независимости США. ФОТО

Главный раввин Украины Моше Асман провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве, и подарил ему картину с портретом Дональда Трампа.

Об этом сообщил Моше Асман в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он пообщался с Келлогом на торжественном мероприятии, посвященном Дню украинской государственности, где спецпосланник Трампа поздравил его с высокой наградой от президента Украины.

"А также имели очень теплую и дружескую беседу на сегодняшнем закрытом мероприятии. Мы говорили о многом, я отметил суть и важность помощи Украине, и не просто словами или личными историями, а через очень особую вещь! Я вручил ему подарок для президента США Дональда Трампа - это картина с Декларацией независимости США, вместе с портретом Дональда Трампа! Которую Кит Келлог пообещал передать лично президенту США. Отдельная благодарность за картину - Альберту Фельдману", - рассказал главный раввин Украины.

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