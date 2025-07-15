Главный раввин Украины Асман подарил Келлогу картину с портретом Трампа и Декларацией независимости США. ФОТО
Главный раввин Украины Моше Асман провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве, и подарил ему картину с портретом Дональда Трампа.
Об этом сообщил Моше Асман в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он пообщался с Келлогом на торжественном мероприятии, посвященном Дню украинской государственности, где спецпосланник Трампа поздравил его с высокой наградой от президента Украины.
"А также имели очень теплую и дружескую беседу на сегодняшнем закрытом мероприятии. Мы говорили о многом, я отметил суть и важность помощи Украине, и не просто словами или личными историями, а через очень особую вещь! Я вручил ему подарок для президента США Дональда Трампа - это картина с Декларацией независимости США, вместе с портретом Дональда Трампа! Которую Кит Келлог пообещал передать лично президенту США. Отдельная благодарность за картину - Альберту Фельдману", - рассказал главный раввин Украины.
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ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
1. якийсь священнослужитель був присутній на закритій зустрічі з топ посадовцем з сша.
2. цього священника нагородив президент.
3. цього священника допустили до топ посадовця.
а тепер є декілька питань.
1. за що нагородили цього священника?
2. чи були священники інших конфесій допущені на цю закриту зустріч?
3. я ж не помиляюся, що спочатку всі наші топ чиновники обсудили все що можна і не можна з Келлогом, а вже потім до нього пустили цього священника?
3. чи такий вже неправий Грок?
"Президент України Володимир Зеленський вручив рабину Моше Реувену Асману орден «За заслуги» ІІ ступеня.
Церемонія вручення нагороди відбулася у присутності всіх ключових державних діячів та шановних гостей на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, що відзначається сьогодні, 15 липня."
Він запросив Марка Бернса до України і той приїхав, а після відвідування Бучі той пастор поміняв погляди на проукраїнські.
Ще Моше Асман спростовує в США КДБ-шні байки про "антисемітизм в Україні".
По суті він є таким собі українським "Кирилом Дмітрієвим", якщо ви розумєте, хто це.
Не может перехитрить кгбэшника. И пофиг кто что подумает, главное что если это поможет Украине.
А це? Або інша конфесія, конкуруюча деномінація так би мовити... Або.. це бєніни самозванці яких він легалізував через псевдогромацькі конторки