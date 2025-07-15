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Новости Фото Визит Келлога в Киев
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Главный раввин Украины Асман подарил Келлогу картину с портретом Трампа и Декларацией независимости США. ФОТО

Главный раввин Украины Моше Асман провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который находится с визитом в Киеве, и подарил ему картину с портретом Дональда Трампа.

Об этом сообщил Моше Асман в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он пообщался с Келлогом на торжественном мероприятии, посвященном Дню украинской государственности, где спецпосланник Трампа поздравил его с высокой наградой от президента Украины.

"А также имели очень теплую и дружескую беседу на сегодняшнем закрытом мероприятии. Мы говорили о многом, я отметил суть и важность помощи Украине, и не просто словами или личными историями, а через очень особую вещь! Я вручил ему подарок для президента США Дональда Трампа - это картина с Декларацией независимости США, вместе с портретом Дональда Трампа! Которую Кит Келлог пообещал передать лично президенту США. Отдельная благодарность за картину - Альберту Фельдману", - рассказал главный раввин Украины.

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Моше Арман подарил Киту Келлогу картину с портретом Трампа
Моше Арман подарил Киту Келлогу картину с портретом Трампа
Моше Арман подарил Киту Келлогу картину с портретом Трампа
Моше Арман подарил Киту Келлогу картину с портретом Трампа

Автор: 

портрет (45) Трамп Дональд (5972) Асман Моше Реувен (17) Кит Келлог (190)


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Топ комментарии
+8
Моше Асману-респект...
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15.07.2025 23:12 Ответить
+3
>Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США.

ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
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15.07.2025 23:14 Ответить
+3
що я зрозумів з цієї новини.
1. якийсь священнослужитель був присутній на закритій зустрічі з топ посадовцем з сша.
2. цього священника нагородив президент.
3. цього священника допустили до топ посадовця.

а тепер є декілька питань.
1. за що нагородили цього священника?
2. чи були священники інших конфесій допущені на цю закриту зустріч?
3. я ж не помиляюся, що спочатку всі наші топ чиновники обсудили все що можна і не можна з Келлогом, а вже потім до нього пустили цього священника?
3. чи такий вже неправий Грок?
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15.07.2025 23:16 Ответить
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Моше Асману-респект...
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15.07.2025 23:12 Ответить
>Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США.

ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
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15.07.2025 23:14 Ответить
що я зрозумів з цієї новини.
1. якийсь священнослужитель був присутній на закритій зустрічі з топ посадовцем з сша.
2. цього священника нагородив президент.
3. цього священника допустили до топ посадовця.

а тепер є декілька питань.
1. за що нагородили цього священника?
2. чи були священники інших конфесій допущені на цю закриту зустріч?
3. я ж не помиляюся, що спочатку всі наші топ чиновники обсудили все що можна і не можна з Келлогом, а вже потім до нього пустили цього священника?
3. чи такий вже неправий Грок?
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15.07.2025 23:16 Ответить
Так а яка у нас тепер влада? От і священник такий же - інших немає.
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15.07.2025 23:21 Ответить
я думаю, що цахал повинен захищати свою владу, а не я.
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15.07.2025 23:22 Ответить
Хвєдя, в тебе поки діє " бронь" перед гєрасімовим, будеш халтурити, ведмідь " броню" забере
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15.07.2025 23:58 Ответить
Він з САМИМ американським аптекарем ПРикремівським ТАБАХОМ блоги веде
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15.07.2025 23:23 Ответить
я про равіна
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15.07.2025 23:25 Ответить
В нас тепер, мабуть, основна, чи державна! релігія іудаїзм? Це тільки в Московії і Авіві служителі культу вхожі в якісь державні і закриті ! справи. Ну і в мусульманських країнах. Сюр.
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15.07.2025 23:54 Ответить
Ті кого нагороджують - вхожі саме туди де нагороджують:
"Президент України Володимир Зеленський вручив рабину Моше Реувену Асману орден «За заслуги» ІІ ступеня.
Церемонія вручення нагороди відбулася у присутності всіх ключових державних діячів та шановних гостей на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, що відзначається сьогодні, 15 липня."
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16.07.2025 00:02 Ответить
Нагородили мабуть за те що робить Моше Асман в США (а робить він дипломатію замість Алли Борисівни та Володимира Олександровича) - зустрічається з тим самим Келлогом та іншими посадовцями.
Він запросив Марка Бернса до України і той приїхав, а після відвідування Бучі той пастор поміняв погляди на проукраїнські.
Ще Моше Асман спростовує в США КДБ-шні байки про "антисемітизм в Україні".
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16.07.2025 00:13 Ответить
Цей священник є українським лоббістом в США. Він постійно мотається до США і системно там працює к американськими сенаторами і тд. Фактично він робить те, чим має займатися держава Україна. Тому те, що його держава, нарешті, визнала своїм лоббістом і підтримала - знак позитивний.
По суті він є таким собі українським "Кирилом Дмітрієвим", якщо ви розумєте, хто це.
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16.07.2025 00:26 Ответить
Дешевий хід, дуже дешевий...
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15.07.2025 23:19 Ответить
Зеленский не может до такого додуматься и подарить что то ...
Не может перехитрить кгбэшника. И пофиг кто что подумает, главное что если это поможет Украине.
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15.07.2025 23:21 Ответить
Не зрозуміло, Келлог приїхав В Україну чи до ізраїля. Які стосунки можуть бути в керівника Америки і цієї неголеної обрізаної персони. Вже наочний результат для українців, Україну очолюють зайди.
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15.07.2025 23:25 Ответить
Roman *******, ти телепень, Моше Асман робить так щоб Трамп допоміг Україні.
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15.07.2025 23:27 Ответить
Ти б почитав, хто це і що він робить для України. Фактично - він собою підміняє в США українську дипломатію.
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16.07.2025 00:28 Ответить
Хто такий? У вікіпєдії досі головний равин Яков Дов Блайх.
А це? Або інша конфесія, конкуруюча деномінація так би мовити... Або.. це бєніни самозванці яких він легалізував через псевдогромацькі конторки
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15.07.2025 23:27 Ответить
Хто такий?! Це батько воїна, який загинув на фронті, захищаючи свою батьківщину Україну! На відміну від тих, хто з-за кордону накидує ротом дєрьма на вентилятор, курви!
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15.07.2025 23:40 Ответить
Це де-факто - головний лоббіст України в США. Він робить те, чого не робить Маркарова і МЗС - веде постійні перемовини у США з впливовими особами, розвіюючи кремлівські фейки і перетягуючи американців на бік України.
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16.07.2025 00:30 Ответить
оце вгодив!
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15.07.2025 23:37 Ответить
Світом правлять старі маразматики.
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15.07.2025 23:41 Ответить
На смак трампа не розрахована, він любить розкішь і багато золота
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16.07.2025 00:20 Ответить
Достойна Людина та патріот України!
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16.07.2025 00:28 Ответить
 
 