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Новини Фото Візит Келлога до Києва
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Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США. ФОТО

Головний рабин України Моше Асман провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві, та подарував йому картину із портретом Дональда Трампа.

Про це повідомив Моше Асман у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він поспілкувався з Келлогом на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, де спецпосланець Трампа привітав його з високою нагородою від президента України.

"А також мали дуже теплу і дружню бесіду на сьогоднішньому закритому заході. Ми говорили про багато що, я наголосив на суті та важливості допомоги Україні, і не просто словами чи особистими історіями, а через дуже особливу річ! Я вручив йому подарунок для президента США Дональда Трампа - це картина з Декларацією незалежності США, разом із портретом Дональда Трампа! Яку Кіт Келлог пообіцяв передати особисто президенту США. Окрема подяка за картину - Альберту Фельдману", - розповів головний рабин України.

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Моше Арман подарував Кіту Келлогу картину із портретом Трампа
Моше Арман подарував Кіту Келлогу картину із портретом Трампа
Моше Арман подарував Кіту Келлогу картину із портретом Трампа
Моше Арман подарував Кіту Келлогу картину із портретом Трампа

Автор: 

портрет (18) Трамп Дональд (6447) Асман Моше Реувен (18) Келлог Кіт (192)


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Топ коментарі
+11
Моше Асману-респект...
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15.07.2025 23:12 Відповісти
+5
>Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США.

ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
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15.07.2025 23:14 Відповісти
+5
Roman *******, ти телепень, Моше Асман робить так щоб Трамп допоміг Україні.
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15.07.2025 23:27 Відповісти
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Моше Асману-респект...
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15.07.2025 23:12 Відповісти
>Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США.

ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
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15.07.2025 23:14 Відповісти
що я зрозумів з цієї новини.
1. якийсь священнослужитель був присутній на закритій зустрічі з топ посадовцем з сша.
2. цього священника нагородив президент.
3. цього священника допустили до топ посадовця.

а тепер є декілька питань.
1. за що нагородили цього священника?
2. чи були священники інших конфесій допущені на цю закриту зустріч?
3. я ж не помиляюся, що спочатку всі наші топ чиновники обсудили все що можна і не можна з Келлогом, а вже потім до нього пустили цього священника?
3. чи такий вже неправий Грок?
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15.07.2025 23:16 Відповісти
Так а яка у нас тепер влада? От і священник такий же - інших немає.
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15.07.2025 23:21 Відповісти
я думаю, що цахал повинен захищати свою владу, а не я.
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15.07.2025 23:22 Відповісти
Хвєдя, в тебе поки діє " бронь" перед гєрасімовим, будеш халтурити, ведмідь " броню" забере
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15.07.2025 23:58 Відповісти
Він з САМИМ американським аптекарем ПРикремівським ТАБАХОМ блоги веде
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15.07.2025 23:23 Відповісти
я про равіна
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15.07.2025 23:25 Відповісти
В нас тепер, мабуть, основна, чи державна! релігія іудаїзм? Це тільки в Московії і Авіві служителі культу вхожі в якісь державні і закриті ! справи. Ну і в мусульманських країнах. Сюр.
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15.07.2025 23:54 Відповісти
Ті кого нагороджують - вхожі саме туди де нагороджують:
"Президент України Володимир Зеленський вручив рабину Моше Реувену Асману орден «За заслуги» ІІ ступеня.
Церемонія вручення нагороди відбулася у присутності всіх ключових державних діячів та шановних гостей на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, що відзначається сьогодні, 15 липня."
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16.07.2025 00:02 Відповісти
У нас немає основної чи державної релігії. Тому у нас абсолютно неважливим є релігійна приналежність дих, хто просуває українську дипломатію.
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16.07.2025 00:37 Відповісти
Нагородили мабуть за те що робить Моше Асман в США (а робить він дипломатію замість Алли Борисівни та Володимира Олександровича) - зустрічається з тим самим Келлогом та іншими посадовцями.
Він запросив Марка Бернса до України і той приїхав, а після відвідування Бучі той пастор поміняв погляди на проукраїнські.
Ще Моше Асман спростовує в США КДБ-шні байки про "антисемітизм в Україні".
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16.07.2025 00:13 Відповісти
Цей священник є українським лоббістом в США. Він постійно мотається до США і системно там працює к американськими сенаторами і тд. Фактично він робить те, чим має займатися держава Україна. Тому те, що його держава, нарешті, визнала своїм лоббістом і підтримала - знак позитивний.
По суті він є таким собі українським "Кирилом Дмітрієвим", якщо ви розумєте, хто це.
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16.07.2025 00:26 Відповісти
После подобного подарка Х..ла это уже не креатив, хороша ложка к обеду
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16.07.2025 01:09 Відповісти
Головний рабин України піснею звернувся до Трампа: "Час боротися в ім'я світла та знищити імперію зла". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3549263
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16.07.2025 01:12 Відповісти
Дешевий хід, дуже дешевий...
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15.07.2025 23:19 Відповісти
Зеленский не может до такого додуматься и подарить что то ...
Не может перехитрить кгбэшника. И пофиг кто что подумает, главное что если это поможет Украине.
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15.07.2025 23:21 Відповісти
Не зрозуміло, Келлог приїхав В Україну чи до ізраїля. Які стосунки можуть бути в керівника Америки і цієї неголеної обрізаної персони. Вже наочний результат для українців, Україну очолюють зайди.
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15.07.2025 23:25 Відповісти
Roman *******, ти телепень, Моше Асман робить так щоб Трамп допоміг Україні.
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15.07.2025 23:27 Відповісти
Ти б почитав, хто це і що він робить для України. Фактично - він собою підміняє в США українську дипломатію.
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16.07.2025 00:28 Відповісти
Хто такий? У вікіпєдії досі головний равин Яков Дов Блайх.
А це? Або інша конфесія, конкуруюча деномінація так би мовити... Або.. це бєніни самозванці яких він легалізував через псевдогромацькі конторки
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15.07.2025 23:27 Відповісти
Хто такий?! Це батько воїна, який загинув на фронті, захищаючи свою батьківщину Україну! На відміну від тих, хто з-за кордону накидує ротом дєрьма на вентилятор, курви!
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15.07.2025 23:40 Відповісти
Це де-факто - головний лоббіст України в США. Він робить те, чого не робить Маркарова і МЗС - веде постійні перемовини у США з впливовими особами, розвіюючи кремлівські фейки і перетягуючи американців на бік України.
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16.07.2025 00:30 Відповісти
оце вгодив!
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15.07.2025 23:37 Відповісти
Світом правлять старі маразматики.
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15.07.2025 23:41 Відповісти
На смак трампа не розрахована, він любить розкішь і багато золота
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16.07.2025 00:20 Відповісти
Достойна Людина та патріот України!
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16.07.2025 00:28 Відповісти
сунь-цзи написав книгу "мистецтво війни"
трамп написав книгу "мистецтво хуц-пи" (the art of the deal)
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16.07.2025 00:53 Відповісти
https://youtu.be/UAOu0rtyKVI
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16.07.2025 00:55 Відповісти
Рабині справжній патріот України. Один з синів рабина є воїном ЗСУ, загинув в 2024р.на цій російсько-українській війні, похований у Києві. Інший син, маючи навички надання медичної допомоги врятував людину в 2017р., коли авто збило пішохода біля синагоги. Сьогодні, також отримав нагороду з рук президента і пастор української євангельської церкви.
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16.07.2025 01:05 Відповісти
Царь Трамп не настоящий! Где пейсы?
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16.07.2025 01:42 Відповісти
 
 