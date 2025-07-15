Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США. ФОТО

Головний рабин України Моше Асман провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві, та подарував йому картину із портретом Дональда Трампа.

Про це повідомив Моше Асман у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він поспілкувався з Келлогом на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, де спецпосланець Трампа привітав його з високою нагородою від президента України.

"А також мали дуже теплу і дружню бесіду на сьогоднішньому закритому заході. Ми говорили про багато що, я наголосив на суті та важливості допомоги Україні, і не просто словами чи особистими історіями, а через дуже особливу річ! Я вручив йому подарунок для президента США Дональда Трампа - це картина з Декларацією незалежності США, разом із портретом Дональда Трампа! Яку Кіт Келлог пообіцяв передати особисто президенту США. Окрема подяка за картину - Альберту Фельдману", - розповів головний рабин України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про зустріч з Умєровим, Будановим та Сирським: Обговорили війну та шляхи до миру







