Головний рабин України Асман подарував Келлогу картину із портретом Трампа та Декларацією незалежності США. ФОТО
Головний рабин України Моше Асман провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який перебуває з візитом у Києві, та подарував йому картину із портретом Дональда Трампа.
Про це повідомив Моше Асман у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він поспілкувався з Келлогом на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, де спецпосланець Трампа привітав його з високою нагородою від президента України.
"А також мали дуже теплу і дружню бесіду на сьогоднішньому закритому заході. Ми говорили про багато що, я наголосив на суті та важливості допомоги Україні, і не просто словами чи особистими історіями, а через дуже особливу річ! Я вручив йому подарунок для президента США Дональда Трампа - це картина з Декларацією незалежності США, разом із портретом Дональда Трампа! Яку Кіт Келлог пообіцяв передати особисто президенту США. Окрема подяка за картину - Альберту Фельдману", - розповів головний рабин України.
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ПРАВИЛЬНО! Трамп любить такі цяцьки.
1. якийсь священнослужитель був присутній на закритій зустрічі з топ посадовцем з сша.
2. цього священника нагородив президент.
3. цього священника допустили до топ посадовця.
а тепер є декілька питань.
1. за що нагородили цього священника?
2. чи були священники інших конфесій допущені на цю закриту зустріч?
3. я ж не помиляюся, що спочатку всі наші топ чиновники обсудили все що можна і не можна з Келлогом, а вже потім до нього пустили цього священника?
3. чи такий вже неправий Грок?
"Президент України Володимир Зеленський вручив рабину Моше Реувену Асману орден «За заслуги» ІІ ступеня.
Церемонія вручення нагороди відбулася у присутності всіх ключових державних діячів та шановних гостей на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, що відзначається сьогодні, 15 липня."
Він запросив Марка Бернса до України і той приїхав, а після відвідування Бучі той пастор поміняв погляди на проукраїнські.
Ще Моше Асман спростовує в США КДБ-шні байки про "антисемітизм в Україні".
По суті він є таким собі українським "Кирилом Дмітрієвим", якщо ви розумєте, хто це.
Не может перехитрить кгбэшника. И пофиг кто что подумает, главное что если это поможет Украине.
А це? Або інша конфесія, конкуруюча деномінація так би мовити... Або.. це бєніни самозванці яких він легалізував через псевдогромацькі конторки
трамп написав книгу "мистецтво хуц-пи" (the art of the deal)
ЦарьТрамп не настоящий! Где пейсы?