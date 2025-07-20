Экс-нардеп Соболев возглавил отряд, созданный на базе усиленной роты БПЛА, и приглашает присоединиться. ФОТО
Бывший нардеп и воин Егор Соболев назначен командиром отряда беспилотных систем на базе усиленной роты БпЛА.
Об этом он сообщил в фейсбуке передает Цензор.НЕТ.
"Нас увеличили. На базе нашей усиленной роты БпЛА создан отряд беспилотных систем. Я назначен его командиром. Приглашаю к нам присоединиться - приглашаю с чистой совестью и долгом обеспечить условия для того, чтобы Вы сделали максимальный вклад в оборону Украины. За два с половиной года работы с БпЛА в нынешнем подразделении мы потеряли двух побратимов, уничтожив при этом в сотни больше раз бронетехники, артиллерии, пехоты и БпЛА российских оккупационных войск. Новый отряд сохранит ориентацию на максимальный КПД в бою, ставку на раскрытие талантов и сохранение каждого побратима и посестры, плюс постоянное обучение и поиск действенных технологий. Кроме масштабирования боевых операций, это одна из наших новых задач - донесение эффективных идей и технологий до высшего командования", - отметил он.
"Научим бить врага на любом типе БпЛА, который будет лучше всего будет подходить Вашему характеру и способностям. Вместе с пилотами я покорно приглашаю в отряд талантливых администраторов и логистов. Открыты вакансии на все уровни должностей, начиная с заместителя по вооружению. Уже очень радуемся и имеем лучший результат от прихода к нам девушек и женщин на задачи, которые требуют прежде всего работу с документами, коммуникации и координации. Писать о ваших талантах, умениях и желании можно на [email protected] или в личные сообщения", - отметил он.
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депутати - пдр-И...(с)
квенщиккухарка може керувати країною, то дєпутат з полком точно впорається
Парашєнка утілізіровал... ****, і в горлянці то тобі не застряне...
Хто і коли прийняв про Закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та організацією НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSO) про демілітаризацію стрілецької зброї і легких озброєнь, звичайних *********** та протипіхотних мін типу ПФМ-1(С).
Нагадати? Січень 2012-го.
Хто президент, хто в парламенті?
Коли була підписана Рамкова угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С)?
Лютий 2013-го. Хто президент, чий уряд, хто прем`єр? Янукович, Азаров!
Парашенка їй в мозгах застряг, ідіотці...
А от хто і коли дліквідовував бойові бригади, хто закривав ракетну програиу, хто відводив війська, хто розміновував акваторію Азовського і Чонгар... Ти, удобище. сказати не хочеш?
Удобище, Україна, як держава РАТИФІКУВАЛА Оттавську угоду. Сам президент НЕ МАЄ ПРАВА її денонсувати, бо в нас, удобище тупе, ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська держава.
То хіба то зелене чмо можна як хреном на роялі, на Конституції і законах грати.
Так, до речі, удобище, не скажеш, а КОЛИ Україна вийшла з тої угоди? На якому РОЦІ повномасштабної війни?
І ти ще, курво, кацапо-зелена будеш щось тявкати?
І як?
І голівонька бо-бо, і мозги, напевно, крутяться, і язик у ідотки заплітається...
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
В нього освіти - два роки - історичний факультет Південносахалінського педагогічного інституту - потім вигнали й опинився в Україні.
В штурмовики - хай вчить полонених орків історії оркостану.