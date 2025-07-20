Экс-нардеп Соболев возглавил отряд, созданный на базе усиленной роты БПЛА, и приглашает присоединиться. ФОТО

Бывший нардеп и воин Егор Соболев назначен командиром отряда беспилотных систем на базе усиленной роты БпЛА.

Об этом он сообщил в фейсбуке передает Цензор.НЕТ.

"Нас увеличили. На базе нашей усиленной роты БпЛА создан отряд беспилотных систем. Я назначен его командиром. Приглашаю к нам присоединиться - приглашаю с чистой совестью и долгом обеспечить условия для того, чтобы Вы сделали максимальный вклад в оборону Украины. За два с половиной года работы с БпЛА в нынешнем подразделении мы потеряли двух побратимов, уничтожив при этом в сотни больше раз бронетехники, артиллерии, пехоты и БпЛА российских оккупационных войск. Новый отряд сохранит ориентацию на максимальный КПД в бою, ставку на раскрытие талантов и сохранение каждого побратима и посестры, плюс постоянное обучение и поиск действенных технологий. Кроме масштабирования боевых операций, это одна из наших новых задач - донесение эффективных идей и технологий до высшего командования", - отметил он.

"Научим бить врага на любом типе БпЛА, который будет лучше всего будет подходить Вашему характеру и способностям. Вместе с пилотами я покорно приглашаю в отряд талантливых администраторов и логистов. Открыты вакансии на все уровни должностей, начиная с заместителя по вооружению. Уже очень радуемся и имеем лучший результат от прихода к нам девушек и женщин на задачи, которые требуют прежде всего работу с документами, коммуникации и координации. Писать о ваших талантах, умениях и желании можно на [email protected] или в личные сообщения", - отметил он.