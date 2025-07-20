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Экс-нардеп Соболев возглавил отряд, созданный на базе усиленной роты БПЛА, и приглашает присоединиться. ФОТО

Бывший нардеп и воин Егор Соболев назначен командиром отряда беспилотных систем на базе усиленной роты БпЛА.

Об этом он сообщил в фейсбуке передает Цензор.НЕТ.

"Нас увеличили. На базе нашей усиленной роты БпЛА создан отряд беспилотных систем. Я назначен его командиром. Приглашаю к нам присоединиться - приглашаю с чистой совестью и долгом обеспечить условия для того, чтобы Вы сделали максимальный вклад в оборону Украины. За два с половиной года работы с БпЛА в нынешнем подразделении мы потеряли двух побратимов, уничтожив при этом в сотни больше раз бронетехники, артиллерии, пехоты и БпЛА российских оккупационных войск. Новый отряд сохранит ориентацию на максимальный КПД в бою, ставку на раскрытие талантов и сохранение каждого побратима и посестры, плюс постоянное обучение и поиск действенных технологий. Кроме масштабирования боевых операций, это одна из наших новых задач - донесение эффективных идей и технологий до высшего командования", - отметил он.

"Научим бить врага на любом типе БпЛА, который будет лучше всего будет подходить Вашему характеру и способностям. Вместе с пилотами я покорно приглашаю в отряд талантливых администраторов и логистов. Открыты вакансии на все уровни должностей, начиная с заместителя по вооружению. Уже очень радуемся и имеем лучший результат от прихода к нам девушек и женщин на задачи, которые требуют прежде всего работу с документами, коммуникации и координации. Писать о ваших талантах, умениях и желании можно на [email protected] или в личные сообщения", - отметил он.

Егор Соболев на фронте

Автор: 

беспилотник (3965) Соболев Егор (467) война в Украине (5281)


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Топ комментарии
+24
Нєдоросль, він був нардепом у попередніх скликаннях - рибки-гупії, бл@дь, ні#єра не пам'ятають, навіть погуглити, і на це мізків немає
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20.07.2025 13:48 Ответить
+15
Дурний звіздьож на Соболева, який був білою вороною в депутатському кодлі попереднього скликання, добровольцем пішов у 22 році на війну. Якщо таких як він було б 30 відсотків у парламенті - ми б жили у іншій, кращій країні, але мудрий нарід хоче швидких рішень від актерів, масажистів, решал, пройдисвітів всіх мастєй, яких заводить у владу.
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20.07.2025 14:10 Ответить
+11
А як ЗЕленопуза і кацапська нечисть тут активізувалась.
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
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20.07.2025 14:13 Ответить
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Нєдоросль, він був нардепом у попередніх скликаннях - рибки-гупії, бл@дь, ні#єра не пам'ятають, навіть погуглити, і на це мізків немає
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20.07.2025 13:48 Ответить
Чому, він достатньо високий. Ви з кимось його плутаєте.
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20.07.2025 14:56 Ответить
подозрі? позрі? шо?
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20.07.2025 13:53 Ответить
для кац. ботів - так
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20.07.2025 13:44 Ответить
виИиибори-вИиииибори,
депутати - пдр-И...(с)
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20.07.2025 13:51 Ответить
этот - в прямом смысле
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20.07.2025 13:53 Ответить
Кожному бабі по мужику ,кожному мужику по бабі, кожному дєпутату по батальйону безпілотних систем. То хай лохи навчаються у військових вишах або піднімаются з рядових позицій ,показуючи результат. В депутатів командувати - це дар богів - можуть стати на чолі арміЇ, а не якогось там жалюгідного батальйону.
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20.07.2025 13:54 Ответить
В нас немає стільки керівних посад , щоб кожного з них пристроїти . Варіант - позвільняти кадрових бойових офіцерів .. Якщо квенщик кухарка може керувати країною, то дєпутат з полком точно впорається
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20.07.2025 14:14 Ответить
На городі бузина, а в Києві, дядько!! У перекладі на москоувскаю, мір, труд, май??
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20.07.2025 14:38 Ответить
Дурний звіздьож на Соболева, який був білою вороною в депутатському кодлі попереднього скликання, добровольцем пішов у 22 році на війну. Якщо таких як він було б 30 відсотків у парламенті - ми б жили у іншій, кращій країні, але мудрий нарід хоче швидких рішень від актерів, масажистів, решал, пройдисвітів всіх мастєй, яких заводить у владу.
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20.07.2025 14:10 Ответить
"Разоружалі" не нардепи, а дебільний наріт, який то кучму, то януковича, то зеленого клоуна до влади приводив. Всяка нечисть, типу тебе.
Парашєнка утілізіровал... ****, і в горлянці то тобі не застряне...
Хто і коли прийняв про Закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та організацією НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSO) про демілітаризацію стрілецької зброї і легких озброєнь, звичайних *********** та протипіхотних мін типу ПФМ-1(С).
Нагадати? Січень 2012-го.
Хто президент, хто в парламенті?
Коли була підписана Рамкова угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С)?
Лютий 2013-го. Хто президент, чий уряд, хто прем`єр? Янукович, Азаров!
Парашенка їй в мозгах застряг, ідіотці...
А от хто і коли дліквідовував бойові бригади, хто закривав ракетну програиу, хто відводив війська, хто розміновував акваторію Азовського і Чонгар... Ти, удобище. сказати не хочеш?
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20.07.2025 14:23 Ответить
Ти про ракетну програму? Про розмінування Чонгару?
Удобище, Україна, як держава РАТИФІКУВАЛА Оттавську угоду. Сам президент НЕ МАЄ ПРАВА її денонсувати, бо в нас, удобище тупе, ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська держава.
То хіба то зелене чмо можна як хреном на роялі, на Конституції і законах грати.
Так, до речі, удобище, не скажеш, а КОЛИ Україна вийшла з тої угоди? На якому РОЦІ повномасштабної війни?
І ти ще, курво, кацапо-зелена будеш щось тявкати?
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20.07.2025 14:33 Ответить
Ти з розгону вже чоло розбила?
І як?
І голівонька бо-бо, і мозги, напевно, крутяться, і язик у ідотки заплітається...
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20.07.2025 14:42 Ответить
на хрін пішло, іпануте.
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20.07.2025 14:47 Ответить
Дурочка ти казламорда, шеломов - це твоє кацапське *****, як що ти не знало !!!
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20.07.2025 15:16 Ответить
Тобі подумати і скласти два плюс два не дозволяє обрізаний клітор....
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20.07.2025 14:37 Ответить
А як ЗЕленопуза і кацапська нечисть тут активізувалась.
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
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20.07.2025 14:13 Ответить
Хто йому доручив цілий загін? Він такий військовий - як Зеленський - головнокомандуючий.
В нього освіти - два роки - історичний факультет Південносахалінського педагогічного інституту - потім вигнали й опинився в Україні.
В штурмовики - хай вчить полонених орків історії оркостану.
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20.07.2025 14:36 Ответить
Достойний прикладу вчинок
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20.07.2025 14:44 Ответить
Якщо справа стосується ЗСУ то хотілосяб щоб в ЗСУ командували українці, а не умєрови, сирскіє, єрмакі. або соболєви. Я тепер упереджений. І для цього є всі підстави.
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20.07.2025 14:52 Ответить
Покличте його дружбана ГрЬІшу Костіна!!!!!!!!!!
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20.07.2025 14:58 Ответить
Соболєв міг би звернутись до своїх колег з нинішньої влади, просто цікаво скільки відгукнулось би.
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20.07.2025 16:08 Ответить
вин молодець а та мразь кацапська яка харкае слюною здохне прийде час
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20.07.2025 16:45 Ответить
 
 