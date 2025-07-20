Екснардеп Соболєв очолив загін, створений на базі посиленої роти БпЛА, та запрошує приєднатися до його лав. ФОТО
Колишній нардеп та воїн Єгор Соболєв призначений командиром загону безпілотних систем на базі посиленої роти БпЛА.
Про це він повідомив у фейсбуку передає Цензор.НЕТ.
"Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром. Запрошую до нас приєднатися - запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб Ви зробили максимальний внесок в оборону України. За два з половиною роки роботи з БпЛА в нинішньому підрозділі ми втратили двох побратимів, знищив при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ. Новий загін збереже орієнтацію на максимальний ККД у бою, ставку на розкриття талантів та збереження кожного побратима та посестри, плюс постійне навчання і пошук дієвіших технологій. Окрім масштабування бойових операцій, це одна з наших нових задач - донесення ефективних ідей та технологій до найвищого командування", - зауважив він.
"Навчимо бити ворога на будь-якому типі БпЛА, який буде найкраще буде підходити Вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи з заступника по озброєнню. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації. Писати про ваші таланти, вміння та бажання можна на [email protected] або в приватні повідомлення", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
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депутати - пдр-И...(с)
квенщиккухарка може керувати країною, то дєпутат з полком точно впорається
Парашєнка утілізіровал... ****, і в горлянці то тобі не застряне...
Хто і коли прийняв про Закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та організацією НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSO) про демілітаризацію стрілецької зброї і легких озброєнь, звичайних *********** та протипіхотних мін типу ПФМ-1(С).
Нагадати? Січень 2012-го.
Хто президент, хто в парламенті?
Коли була підписана Рамкова угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С)?
Лютий 2013-го. Хто президент, чий уряд, хто прем`єр? Янукович, Азаров!
Парашенка їй в мозгах застряг, ідіотці...
А от хто і коли дліквідовував бойові бригади, хто закривав ракетну програиу, хто відводив війська, хто розміновував акваторію Азовського і Чонгар... Ти, удобище. сказати не хочеш?
Удобище, Україна, як держава РАТИФІКУВАЛА Оттавську угоду. Сам президент НЕ МАЄ ПРАВА її денонсувати, бо в нас, удобище тупе, ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська держава.
То хіба то зелене чмо можна як хреном на роялі, на Конституції і законах грати.
Так, до речі, удобище, не скажеш, а КОЛИ Україна вийшла з тої угоди? На якому РОЦІ повномасштабної війни?
І ти ще, курво, кацапо-зелена будеш щось тявкати?
І як?
І голівонька бо-бо, і мозги, напевно, крутяться, і язик у ідотки заплітається...
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
В нього освіти - два роки - історичний факультет Південносахалінського педагогічного інституту - потім вигнали й опинився в Україні.
В штурмовики - хай вчить полонених орків історії оркостану.