Екснардеп Соболєв очолив загін, створений на базі посиленої роти БпЛА, та запрошує приєднатися до його лав. ФОТО

Колишній нардеп та воїн Єгор Соболєв призначений командиром загону безпілотних систем на базі посиленої роти БпЛА.

Про це він повідомив у фейсбуку передає Цензор.НЕТ.

"Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром. Запрошую до нас приєднатися - запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб Ви зробили максимальний внесок в оборону України. За два з половиною роки роботи з БпЛА в нинішньому підрозділі ми втратили двох побратимів, знищив при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ. Новий загін збереже орієнтацію на максимальний ККД у бою, ставку на розкриття талантів та збереження кожного побратима та посестри, плюс постійне навчання і пошук дієвіших технологій. Окрім масштабування бойових операцій, це одна з наших нових задач - донесення ефективних ідей та технологій до найвищого командування", - зауважив він.

"Навчимо бити ворога на будь-якому типі БпЛА, який буде найкраще буде підходити Вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи з заступника по озброєнню. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації. Писати про ваші таланти, вміння та бажання можна на [email protected] або в приватні повідомлення", - зауважив він.