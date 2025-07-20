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Новини Фото Дрони проти окупантів
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Екснардеп Соболєв очолив загін, створений на базі посиленої роти БпЛА, та запрошує приєднатися до його лав. ФОТО

Колишній нардеп та воїн Єгор Соболєв призначений командиром загону безпілотних систем на базі посиленої роти БпЛА.

Про це він повідомив у фейсбуку передає Цензор.НЕТ.

"Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром. Запрошую до нас приєднатися - запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб Ви зробили максимальний внесок в оборону України. За два з половиною роки роботи з БпЛА в нинішньому підрозділі ми втратили двох побратимів, знищив при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ. Новий загін збереже орієнтацію на максимальний ККД у бою, ставку на розкриття талантів та збереження кожного побратима та посестри, плюс постійне навчання і пошук дієвіших технологій. Окрім масштабування бойових операцій, це одна з наших нових задач - донесення ефективних ідей та технологій до найвищого командування", - зауважив він.

"Навчимо бити ворога на будь-якому типі БпЛА, який буде найкраще буде підходити Вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи з заступника по озброєнню. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації. Писати про ваші таланти, вміння та бажання можна на [email protected] або в приватні повідомлення", - зауважив він.

Єгор Соболєв на фронті

Автор: 

безпілотник (4556) Соболєв Єгор (252) війна в Україні (5318)


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Топ коментарі
+19
Нєдоросль, він був нардепом у попередніх скликаннях - рибки-гупії, бл@дь, ні#єра не пам'ятають, навіть погуглити, і на це мізків немає
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20.07.2025 13:48 Відповісти
+10
Дурний звіздьож на Соболева, який був білою вороною в депутатському кодлі попереднього скликання, добровольцем пішов у 22 році на війну. Якщо таких як він було б 30 відсотків у парламенті - ми б жили у іншій, кращій країні, але мудрий нарід хоче швидких рішень від актерів, масажистів, решал, пройдисвітів всіх мастєй, яких заводить у владу.
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20.07.2025 14:10 Відповісти
+9
А як ЗЕленопуза і кацапська нечисть тут активізувалась.
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
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20.07.2025 14:13 Відповісти
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Нєдоросль, він був нардепом у попередніх скликаннях - рибки-гупії, бл@дь, ні#єра не пам'ятають, навіть погуглити, і на це мізків немає
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20.07.2025 13:48 Відповісти
Чому, він достатньо високий. Ви з кимось його плутаєте.
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20.07.2025 14:56 Відповісти
подозрі? позрі? шо?
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20.07.2025 13:53 Відповісти
для кац. ботів - так
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20.07.2025 13:44 Відповісти
виИиибори-вИиииибори,
депутати - пдр-И...(с)
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20.07.2025 13:51 Відповісти
этот - в прямом смысле
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20.07.2025 13:53 Відповісти
Кожному бабі по мужику ,кожному мужику по бабі, кожному дєпутату по батальйону безпілотних систем. То хай лохи навчаються у військових вишах або піднімаются з рядових позицій ,показуючи результат. В депутатів командувати - це дар богів - можуть стати на чолі арміЇ, а не якогось там жалюгідного батальйону.
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20.07.2025 13:54 Відповісти
В нас немає стільки керівних посад , щоб кожного з них пристроїти . Варіант - позвільняти кадрових бойових офіцерів .. Якщо квенщик кухарка може керувати країною, то дєпутат з полком точно впорається
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20.07.2025 14:14 Відповісти
На городі бузина, а в Києві, дядько!! У перекладі на москоувскаю, мір, труд, май??
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20.07.2025 14:38 Відповісти
Дурний звіздьож на Соболева, який був білою вороною в депутатському кодлі попереднього скликання, добровольцем пішов у 22 році на війну. Якщо таких як він було б 30 відсотків у парламенті - ми б жили у іншій, кращій країні, але мудрий нарід хоче швидких рішень від актерів, масажистів, решал, пройдисвітів всіх мастєй, яких заводить у владу.
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20.07.2025 14:10 Відповісти
"Разоружалі" не нардепи, а дебільний наріт, який то кучму, то януковича, то зеленого клоуна до влади приводив. Всяка нечисть, типу тебе.
Парашєнка утілізіровал... ****, і в горлянці то тобі не застряне...
Хто і коли прийняв про Закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та організацією НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSO) про демілітаризацію стрілецької зброї і легких озброєнь, звичайних *********** та протипіхотних мін типу ПФМ-1(С).
Нагадати? Січень 2012-го.
Хто президент, хто в парламенті?
Коли була підписана Рамкова угоду між NSPA, МОУ України та Павлоградським хімічним заводом про знищення протипіхотних мін ПФМ-1(С)?
Лютий 2013-го. Хто президент, чий уряд, хто прем`єр? Янукович, Азаров!
Парашенка їй в мозгах застряг, ідіотці...
А от хто і коли дліквідовував бойові бригади, хто закривав ракетну програиу, хто відводив війська, хто розміновував акваторію Азовського і Чонгар... Ти, удобище. сказати не хочеш?
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20.07.2025 14:23 Відповісти
Ти про ракетну програму? Про розмінування Чонгару?
Удобище, Україна, як держава РАТИФІКУВАЛА Оттавську угоду. Сам президент НЕ МАЄ ПРАВА її денонсувати, бо в нас, удобище тупе, ПАРЛАМЕНТСЬКО-Президентська держава.
То хіба то зелене чмо можна як хреном на роялі, на Конституції і законах грати.
Так, до речі, удобище, не скажеш, а КОЛИ Україна вийшла з тої угоди? На якому РОЦІ повномасштабної війни?
І ти ще, курво, кацапо-зелена будеш щось тявкати?
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20.07.2025 14:33 Відповісти
Ти з розгону вже чоло розбила?
І як?
І голівонька бо-бо, і мозги, напевно, крутяться, і язик у ідотки заплітається...
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20.07.2025 14:42 Відповісти
на хрін пішло, іпануте.
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20.07.2025 14:47 Відповісти
Дурочка ти казламорда, шеломов - це твоє кацапське *****, як що ти не знало !!!
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20.07.2025 15:16 Відповісти
Тобі подумати і скласти два плюс два не дозволяє обрізаний клітор....
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20.07.2025 14:37 Відповісти
А як ЗЕленопуза і кацапська нечисть тут активізувалась.
І, головне, синхронно як... По одній методичці, напевно, працюють
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20.07.2025 14:13 Відповісти
Хто йому доручив цілий загін? Він такий військовий - як Зеленський - головнокомандуючий.
В нього освіти - два роки - історичний факультет Південносахалінського педагогічного інституту - потім вигнали й опинився в Україні.
В штурмовики - хай вчить полонених орків історії оркостану.
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20.07.2025 14:36 Відповісти
Достойний прикладу вчинок
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20.07.2025 14:44 Відповісти
Якщо справа стосується ЗСУ то хотілосяб щоб в ЗСУ командували українці, а не умєрови, сирскіє, єрмакі. або соболєви. Я тепер упереджений. І для цього є всі підстави.
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20.07.2025 14:52 Відповісти
Покличте його дружбана ГрЬІшу Костіна!!!!!!!!!!
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20.07.2025 14:58 Відповісти
 
 