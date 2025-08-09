Экс-заместитель начальника патрульной полиции Измаила Стандратюк мог незаконно выехать из Украины: его уже уволили. ФОТО

Полицейского из Измаила обвинили в незаконном выезде за границу. Руководство обещает привлечь его к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

По данным местных телеграмм-каналов, речь идет об инспекторе патрульной полиции Измаила Максиме Стандратюке.

Ранее местные одесские Telegram-каналы распространили видео якобы из Instagram-аккаунта Стандратюка, на котором он местом своего пребывания обозначил Молдову. В подписи мужчина заявлял, что едет забирать свой паспорт и паспорт своего напарника, которые забрали полицейские.

Сейчас Instagram-аккаунт, на котором появилось видео, невозможно найти: вероятно, его удалили. Также удален или закрыт аккаунт Стандратюка в Facebook.

В патрульной полиции Одесской области уже отреагировали на публикацию. Там фактически подтвердили побег Стандратюка. В то же время отметили, что до пересечения границы он занимал должность инспектора, а не заместителя начальника патрульной полиции, как указывали в сети.

"Сегодня в медиа распространилась информация относительно патрульного, который незаконно пересек государственную границу.

Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции - с должности инспектора. Также уточняем: он не находился в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия. Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.