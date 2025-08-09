РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости Фото
2 834 34

Экс-заместитель начальника патрульной полиции Измаила Стандратюк мог незаконно выехать из Украины: его уже уволили. ФОТО

Полицейского из Измаила обвинили в незаконном выезде за границу. Руководство обещает привлечь его к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

По данным местных телеграмм-каналов, речь идет об инспекторе патрульной полиции Измаила Максиме Стандратюке.

Максим Стандратюк

Ранее местные одесские Telegram-каналы распространили видео якобы из Instagram-аккаунта Стандратюка, на котором он местом своего пребывания обозначил Молдову. В подписи мужчина заявлял, что едет забирать свой паспорт и паспорт своего напарника, которые забрали полицейские.

Сейчас Instagram-аккаунт, на котором появилось видео, невозможно найти: вероятно, его удалили. Также удален или закрыт аккаунт Стандратюка в Facebook.

В патрульной полиции Одесской области уже отреагировали на публикацию. Там фактически подтвердили побег Стандратюка. В то же время отметили, что до пересечения границы он занимал должность инспектора, а не заместителя начальника патрульной полиции, как указывали в сети.

"Сегодня в медиа распространилась информация относительно патрульного, который незаконно пересек государственную границу.
Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции - с должности инспектора. Также уточняем: он не находился в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия. Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Измаил (156) Одесская область (3768) Измаильский район (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
99% поліцаїв це зрадники ...
показать весь комментарий
09.08.2025 20:30 Ответить
+6
Начиная с Луганска в 2014 году, когда 99% полиции перешли на сторону россии
показать весь комментарий
09.08.2025 20:44 Ответить
+5
мусора після майдана два тижні не вилазили з своїх мусарок. Першими зʼїбалися з Криму та донбасу, разом с СБУ, а хто не зʼїбався то перейшов на бік ворога. І в 2022 це знову повторилося. Вже 3.5 роки повномасштабної війни, але не для них.
мусора та СБУ це Гній!
показать весь комментарий
09.08.2025 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Одеської області втік за кордон разом зі своїм хлопцем

показать весь комментарий
09.08.2025 20:22 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 20:28 Ответить
В смислє? Він шо з крутою різьбою? ....оце хлопець-гвоздь! Гвіздочок!
показать весь комментарий
09.08.2025 20:29 Ответить
99% поліцаїв це зрадники ...
показать весь комментарий
09.08.2025 20:30 Ответить
мусора після майдана два тижні не вилазили з своїх мусарок. Першими зʼїбалися з Криму та донбасу, разом с СБУ, а хто не зʼїбався то перейшов на бік ворога. І в 2022 це знову повторилося. Вже 3.5 роки повномасштабної війни, але не для них.
мусора та СБУ це Гній!
показать весь комментарий
09.08.2025 20:41 Ответить
Начиная с Луганска в 2014 году, когда 99% полиции перешли на сторону россии
показать весь комментарий
09.08.2025 20:44 Ответить
То же саамое было в Крыму. СБУ и мусора по 97% предали Украину.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:48 Ответить
В народі говорять--не люблю,кали хтось більше бреше за мене (шутка0 То не брешіть--є точні дані по криму--хто залишився там.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:04 Ответить
русняво ******* тебе в гугле забанили?
показать весь комментарий
09.08.2025 21:13 Ответить
миколаївська "патрулька" відбивала кацапів коли велись бої на підступах до міста...
показать весь комментарий
09.08.2025 20:53 Ответить
Кілька десятків, яких організував Марченко. А нагадай, де у цей час був Шайхет, котрий потім отримав генерала? А по Миколаєву ще до кінця 2022 року повзало багато мусорів із херсонськими шевронами.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:03 Ответить
я констатував факт який тобі добре відомий... тобі також добре відомо де був шайхет, якщо ні спитай у Жукова...не розумію, взагалі, до чого питання про шайхета, хочеш знецінити дії Даніли і його хлопців?
показать весь комментарий
09.08.2025 21:22 Ответить
Шукає паспорт - як знайде - свисне - норм хід
показать весь комментарий
09.08.2025 20:35 Ответить
Коли менти та сбу втекли разом зі зброєю з Енергодара вранці 24.02.22 мені все стало зрозуміло що то за підараси
показать весь комментарий
09.08.2025 20:45 Ответить
А мені цікаво--щоб ви особисто зробили з пістолетом проти танків і БТР??? Тільки без бла-бла Сьогодні відступають цілі бригади,щоб зберегти людей. Коли щось пишете--то ДУМАЙТЕ.А так пусте базікання.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:08 Ответить
Чувак я дивлюся на тебе ти реально ******* і зебанат або прикидаєшся безмозким?
показать весь комментарий
09.08.2025 21:11 Ответить
Тобі Кулеба вже давно відповів: бери лопату, і вперед!
показать весь комментарий
09.08.2025 21:11 Ответить
Сам придумав, чи сходняк шолопаїв придумав.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:10 Ответить
А краще в бандюгани.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:11 Ответить
русня Ivan Iktor та поліція, яка була створена при Порошенка, нормально справлялася зі своїми обов'язками.
А та, що стала після приходу Татарова. якого призначив антімайдановець ЗЕлідор це якраз про тебе.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:06 Ответить
ола жмуд
показать весь комментарий
09.08.2025 21:12 Ответить
брехня. народ зрадів першим копам є достатньо відео де вони реально допомагали людям. Але система міністерства усіх справ переважно переварило поліцію як систему.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:12 Ответить
"створена за Порошенка" нова поліція "спортилася(", коли портновські суди повернули 90% тих, хто не пройшов переатестацію "на мєсто служби" із сплатою "кампєнсациі за винуждєний праґул".
показать весь комментарий
09.08.2025 21:08 Ответить
патрулька була чудовою реформою допоки там керувала грузинка яку виїв авакян.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:22 Ответить
лайк від ола жмуд I
показать весь комментарий
09.08.2025 21:09 Ответить
Тю! Та це ж ******** поліцай-гей. Втік разом зі своїм хлопцем.
показать весь комментарий
09.08.2025 21:08 Ответить
Так, не реревелися ще в Украінє "патріатічьно настроєниє афіцери"...
показать весь комментарий
09.08.2025 21:10 Ответить
 
 