Ексзаступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Стандратюк міг незаконно виїхати з України: його вже звільнили. ФОТО

Поліціянта з Ізмаїла звинуватили у незаконному виїзді за кордон. Керівництво обіцяє притягнути його до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про інспектора патрульної поліції Ізмаїла Максима Стандратюка.

Раніше місцеві одеські Telegram-канали поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде забирати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти.

Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти: ймовірно, його видалили. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.

У патрульній поліції Одеської області вже відреагували на публікацію. Там фактично підтвердили втечу Стандратюка. Водночас зауважили, що до перетину кордону він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції, як вказували в мережі.

"Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон.

Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції - з посади інспектора. Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події. Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.