Ексзаступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Стандратюк міг незаконно виїхати з України: його вже звільнили. ФОТО
Поліціянта з Ізмаїла звинуватили у незаконному виїзді за кордон. Керівництво обіцяє притягнути його до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про інспектора патрульної поліції Ізмаїла Максима Стандратюка.
Раніше місцеві одеські Telegram-канали поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде забирати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти.
Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти: ймовірно, його видалили. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.
У патрульній поліції Одеської області вже відреагували на публікацію. Там фактично підтвердили втечу Стандратюка. Водночас зауважили, що до перетину кордону він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції, як вказували в мережі.
"Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон.
Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції - з посади інспектора. Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події. Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мусора та СБУ це Гній!
і додати: сам був свідком
А та, що стала після приходу Татарова. якого призначив антімайдановець ЗЕлідор це якраз про тебе.
Особисто,менти хотіли впихнути 17 тис штрафу,щоби зійшов з шляху столичному бізнесу,який тут широко витісняє місцевий.Та дякуючи судді,та і я лише найманий працівник був, не вийшло їм. Судовий збір не знаю хто платив,чи менти,а чи ті заїзджі бізнесмени за них.
реревелисяперевелися
а ну це зовсім інша справа(ніт)
Тепер блогер на ютубі,розказує...
- Підараси, сер!
Источник: https://censor.net/ru/p3567892
Т.е не будет, т.к в законодательстве отсутствует норма, запрещающая находиться гражданину Украины заграницей. А нарушение им правил пересечения границы необходимо доказать. Отсутствие данных у пограничников о его пересечении границы - это их про@б, а не доказательство его вины.