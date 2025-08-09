УКР
Ексзаступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Стандратюк міг незаконно виїхати з України: його вже звільнили. ФОТО

Поліціянта з Ізмаїла звинуватили у незаконному виїзді за кордон. Керівництво обіцяє притягнути його до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За даними місцевих телеграм-каналів, йдеться про інспектора патрульної поліції Ізмаїла Максима Стандратюка.

Максим Стандратюк

Раніше місцеві одеські Telegram-канали поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде забирати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти.

Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти: ймовірно, його видалили. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.

У патрульній поліції Одеської області вже відреагували на публікацію. Там фактично підтвердили втечу Стандратюка. Водночас зауважили, що до перетину кордону він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції, як вказували в мережі.

"Сьогодні в медіа поширилась інформація стосовно патрульного, який незаконно перетнув державний кордон. 
Повідомляємо, що зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції - з посади інспектора. Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події. Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Ізмаїл (173) Одеська область (3429) Ізмаїльський район (18)


+13
99% поліцаїв це зрадники ...
09.08.2025 20:30
+12
мусора після майдана два тижні не вилазили з своїх мусарок. Першими зʼїбалися з Криму та донбасу, разом с СБУ, а хто не зʼїбався то перейшов на бік ворога. І в 2022 це знову повторилося. Вже 3.5 роки повномасштабної війни, але не для них.
мусора та СБУ це Гній!
09.08.2025 20:41
+10
Коли менти та сбу втекли разом зі зброєю з Енергодара вранці 24.02.22 мені все стало зрозуміло що то за підараси
09.08.2025 20:45
Заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Одеської області втік за кордон разом зі своїм хлопцем

09.08.2025 20:22
09.08.2025 20:28
та брешуть! то був його жінка! ))
09.08.2025 21:54
В смислє? Він шо з крутою різьбою? ....оце хлопець-гвоздь! Гвіздочок!
09.08.2025 20:29
99% поліцаїв це зрадники ...
09.08.2025 20:30
мусора після майдана два тижні не вилазили з своїх мусарок. Першими зʼїбалися з Криму та донбасу, разом с СБУ, а хто не зʼїбався то перейшов на бік ворога. І в 2022 це знову повторилося. Вже 3.5 роки повномасштабної війни, але не для них.
мусора та СБУ це Гній!
09.08.2025 20:41
Так куча видео было и тогда сразу в Ютюбе и позже 14 г в 22г уже как строем во внутренних дворах райотделов на донбалласте отдавая под козырёк честь каким то шалопаям кацапским переходили служит царю и отечеству! Причём и налоговая, прокуратура, райсанстанции, районо так же. А сбу свечера успевали смытся первыми. Кто то и оставался. Поздно разбиратся. Война. Сразк печатал с конца 14 г, там никогда не было Украины, на донбалласте. И в 23, 24 и 25 гг уже закончили школу те кто пошёл в 1 класс в 13, 14, 15гг---это они нас встречая по памяти вслух будут читать ,Энеиду, Котляревского и новеллы В Стефаника??? Хочу в первые ряды послушать подсказать. Проще и выгодней отрезать и забыть---как Карелию, Кенигсберг и сев корею и не только подобное многое.
09.08.2025 22:01
Начиная с Луганска в 2014 году, когда 99% полиции перешли на сторону россии
09.08.2025 20:44
То же саамое было в Крыму. СБУ и мусора по 97% предали Украину.
09.08.2025 20:48
В народі говорять--не люблю,кали хтось більше бреше за мене (шутка0 То не брешіть--є точні дані по криму--хто залишився там.
09.08.2025 21:04
русняво ******* тебе в гугле забанили?
09.08.2025 21:13
миколаївська "патрулька" відбивала кацапів коли велись бої на підступах до міста...
09.08.2025 20:53
Кілька десятків, яких організував Марченко. А нагадай, де у цей час був Шайхет, котрий потім отримав генерала? А по Миколаєву ще до кінця 2022 року повзало багато мусорів із херсонськими шевронами.
09.08.2025 21:03
я констатував факт який тобі добре відомий... тобі також добре відомо де був шайхет, якщо ні спитай у Жукова...не розумію, взагалі, до чого питання про шайхета, хочеш знецінити дії Даніли і його хлопців?
09.08.2025 21:22
"Не зрозуміло, чому я заїхав в абсолютно пустий Миколаїв. Не було жодного блокпосту, не було жодного патруля, не було жодної живої людини. Як військовий я розумів, що якщо зараз сюди прийде будь-яка передова група, то вона зайде в місто навіть без бою" Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко
09.08.2025 21:30
можу тільки повторити: "миколаївська "патрулька" відбивала кацапів коли велись бої на підступах до міста..."
і додати: сам був свідком
09.08.2025 21:40
Ну якщо ти особисто був свідком, то скажи, скільки саме було патрульних?
09.08.2025 21:43
ти мені розумнішим здавався
09.08.2025 21:46
Та що ж таке, свідок? Наче просте питання, та вже ніяк не таємниця державна. Надай відповідь на просте питання, свідок тих подій.
09.08.2025 21:49
Шукає паспорт - як знайде - свисне - норм хід
09.08.2025 20:35
Коли менти та сбу втекли разом зі зброєю з Енергодара вранці 24.02.22 мені все стало зрозуміло що то за підараси
09.08.2025 20:45
А мені цікаво--щоб ви особисто зробили з пістолетом проти танків і БТР??? Тільки без бла-бла Сьогодні відступають цілі бригади,щоб зберегти людей. Коли щось пишете--то ДУМАЙТЕ.А так пусте базікання.
09.08.2025 21:08
Чувак я дивлюся на тебе ти реально ******* і зебанат або прикидаєшся безмозким?
09.08.2025 21:11
Тобі Кулеба вже давно відповів: бери лопату, і вперед!
09.08.2025 21:11
Сам придумав, чи сходняк шолопаїв придумав.
09.08.2025 21:10
А краще в бандюгани.
09.08.2025 21:11
русня Ivan Iktor та поліція, яка була створена при Порошенка, нормально справлялася зі своїми обов'язками.
А та, що стала після приходу Татарова. якого призначив антімайдановець ЗЕлідор це якраз про тебе.
09.08.2025 21:06
ола жмуд
09.08.2025 21:12
то не плач.
09.08.2025 21:57
брехня. народ зрадів першим копам є достатньо відео де вони реально допомагали людям. Але система міністерства усіх справ переважно переварило поліцію як систему.
09.08.2025 21:12
на камеру - допомагали. не на камеру - вбивали стареньких та інвалідів, підробляли кримінальні справи, крали у людей шо бачили
09.08.2025 21:58
повна маячня. і не завадили б докази. численні. ще посприяло довірі до ваших дописів - звернення до дільничого чи відділу
09.08.2025 22:02
"створена за Порошенка" нова поліція "спортилася(", коли портновські суди повернули 90% тих, хто не пройшов переатестацію "на мєсто служби" із сплатою "кампєнсациі за винуждєний праґул".
09.08.2025 21:08
патрулька була чудовою реформою допоки там керувала грузинка яку виїв авакян.
09.08.2025 21:22
Справа у тому, що реформована патрулька перестала "приносити у дзьбиках". Ніжна душа Авакяна цього не пережила.
09.08.2025 21:30
Сто процентів.Довіра була,як тепер до армії.
Особисто,менти хотіли впихнути 17 тис штрафу,щоби зійшов з шляху столичному бізнесу,який тут широко витісняє місцевий.Та дякуючи судді,та і я лише найманий працівник був, не вийшло їм. Судовий збір не знаю хто платив,чи менти,а чи ті заїзджі бізнесмени за них.
09.08.2025 21:35
А це вона вивозила мішки з грошима після звільнення?
09.08.2025 22:01
так орли рюкзакова сказали ?
09.08.2025 22:11
лайк від ола жмуд I
09.08.2025 21:09
Тю! Та це ж ******** поліцай-гей. Втік разом зі своїм хлопцем.
09.08.2025 21:08
Так, не реревелися ще в Украінє "патріатічьно настроєниє афіцери"...
09.08.2025 21:10
реревелися перевелися
09.08.2025 21:34
Також уточнюємо: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події

а ну це зовсім інша справа(ніт)

а ну це зовсім інша справа(ніт)
09.08.2025 21:25
З Запоріжжя, офіцер патр.поліції чотири рази намагався виїхати і лиш п'ятим разом пішки,через ліси,перейшов в Румунію.
Тепер блогер на ютубі,розказує...
09.08.2025 21:26
Сцять він хотів на те звільнення.
09.08.2025 21:27
-Хто там тікає через Тису (і тд.) ?
- Підараси, сер!
09.08.2025 21:46
це добре, шо він ще ввечері, перед "законним перетином кордону", встиг звільнитись ))
09.08.2025 21:48
Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством.
Источник: https://censor.net/ru/p3567892
Т.е не будет, т.к в законодательстве отсутствует норма, запрещающая находиться гражданину Украины заграницей. А нарушение им правил пересечения границы необходимо доказать. Отсутствие данных у пограничников о его пересечении границы - это их про@б, а не доказательство его вины.
09.08.2025 22:01
Клименко теж має піти...
09.08.2025 22:04
 
 