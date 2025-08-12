РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12468 посетителей онлайн
Новости Фото
5 028 12

Священник ПЦУ Юрий Волик погиб в стрелковом бою, героически прикрывая побратимов. ФОТО

Священник ПЦУ, родом из Тростянца, Юрий Волик погиб в стрелковом бою на фронте, защищая Украину.

Об этом пишет в фейсбуке священник Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Героически прикрывая своих побратимов в стрелковом бою, погиб священник ПЦУ из Тростянца, отец Юрий Волик. Теперь он в объятиях Бога в светлом месте!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Почти 2,3 тыс. священнослужителей забронированы от мобилизации, - Госполитики

погиб священник Юрий Волик

"PS: Когда вас спросят, в чем разница между священниками ПЦУ и УПЦ, то вспомните отца Юрия! Священники ПЦУ прикроют наших воинов собой, а священники УПЦ сдадут их позиции врагу...", - добавил он.

Автор: 

Винницкая область (1077) священник (230) потери (4512) ПЦУ (791) Винницкий район (35) Тростянец (2)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:04 Ответить
+18
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
12.08.2025 15:06 Ответить
+16
Нема більше тої любові, коли хто віддасть життя своє за друзів своїх
показать весь комментарий
12.08.2025 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:04 Ответить
😪
показать весь комментарий
12.08.2025 15:05 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
12.08.2025 15:06 Ответить
Нема більше тої любові, коли хто віддасть життя своє за друзів своїх
показать весь комментарий
12.08.2025 15:07 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 15:08 Ответить
Дякую Панотче. Царство Небесне і вічний спокій.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:16 Ответить
Честь!
показать весь комментарий
12.08.2025 15:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою
показать весь комментарий
12.08.2025 15:56 Ответить
Памятаймо, про Героїв України, які життя своє поклали, заради Свободи України від московитів!
Наслідки, дій/бездіяльності групи осіб з Урядового кварталу, з 2019 року!!
Оманські помічники ригоАНАЛІВ, гадять і по сьогодні в Україні!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
показать весь комментарий
12.08.2025 16:04 Ответить
Справжній св'ященник не править, а служить. Служить не лише Господу, а й своїй пастві, яаа власне і є головною частиною Церкви. Справжній св'ященник завжди залишається з вірними Церкви, як справжній пастир ніколи не залишить своє стадо зграї вовків, а першим буде боронити його від їхніх ікол. Зі сврїми вірними пішов на смерть о. Омелян Ковч у нацистському концтаборі, пішов до сибірьких таборів кардинал Йосип Сліпий. Таких св'ященників було багато. І те, що такі св'ященники є і сьогодні, гвказує на той факт, що справжня Українська Церква має Благодать Господа, без якої вона була б просто сектою. Отець Юрій потрапив у хорошу компанію українських св'ященників, які будучи слугами Господа не опустилися до фарисейства, а стали справжніми пастирями для свого народу і своєї Церкви.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:04 Ответить
Священник ПЦУ Юрій Волик свята Людина 😢 Вічна пам'ять 🙏 Герою Слава !!!🇺🇦
показать весь комментарий
12.08.2025 16:10 Ответить
Вічна Пам'ять!
показать весь комментарий
12.08.2025 16:46 Ответить
 
 