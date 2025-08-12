Священник ПЦУ Юрий Волик погиб в стрелковом бою, героически прикрывая побратимов. ФОТО

Священник ПЦУ, родом из Тростянца, Юрий Волик погиб в стрелковом бою на фронте, защищая Украину.

Об этом пишет в фейсбуке священник Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Героически прикрывая своих побратимов в стрелковом бою, погиб священник ПЦУ из Тростянца, отец Юрий Волик. Теперь он в объятиях Бога в светлом месте!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Почти 2,3 тыс. священнослужителей забронированы от мобилизации, - Госполитики

"PS: Когда вас спросят, в чем разница между священниками ПЦУ и УПЦ, то вспомните отца Юрия! Священники ПЦУ прикроют наших воинов собой, а священники УПЦ сдадут их позиции врагу...", - добавил он.