Священник ПЦУ Юрий Волик погиб в стрелковом бою, героически прикрывая побратимов. ФОТО
Священник ПЦУ, родом из Тростянца, Юрий Волик погиб в стрелковом бою на фронте, защищая Украину.
Об этом пишет в фейсбуке священник Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.
"Героически прикрывая своих побратимов в стрелковом бою, погиб священник ПЦУ из Тростянца, отец Юрий Волик. Теперь он в объятиях Бога в светлом месте!", - говорится в сообщении.
"PS: Когда вас спросят, в чем разница между священниками ПЦУ и УПЦ, то вспомните отца Юрия! Священники ПЦУ прикроют наших воинов собой, а священники УПЦ сдадут их позиции врагу...", - добавил он.
