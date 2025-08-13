РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9748 посетителей онлайн
Новости Фото Схроны боеприпасов
2 156 10

Более 100 кг взрывчатки, мины и боеприпасы: на окраинах Кропивницкого обнаружен тайник, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В окрестностях Кропивницкого в гараже обнаружен тайник с более чем сотней килограммов взрывчатки, минами и боеприпасами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, схрон был обустроен в помещении одного из гаражных кооперативов. К его обустройству могут быть причастны несколько гражданских и один военнослужащий. Следователи устанавливают все обстоятельства, круг причастных лиц и источники происхождения арсенала.

Также смотрите: Задержаны отец и сын, которые обустроили в Деснянском районе Киева схроны боеприпасов и оружия, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изъятые боеприпасы переданы на экспертизу, после чего их планируют передать для нужд Вооруженных Сил Украины.

В Кировоградской области обнаружен тайник с взрывчаткой и боеприпасами

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

В Кировоградской области обнаружен тайник с взрывчаткой и боеприпасами
В Кировоградской области обнаружен тайник с взрывчаткой и боеприпасами
В Кировоградской области обнаружен тайник с взрывчаткой и боеприпасами

Автор: 

боеприпасы (2396) взрывчатка (853) Кропивницький (553) тайник (131) ГБР (3168) Кировоградская область (661) Кропивницкий район (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
хлопці готувалися відбивати навалу орків....зеленим покидькам це недовподоби
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
+3
та скорішь за усе він засвитився щоб ні одна копійчина хабаря мимо його кишені не пропливла...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:31 Ответить
+2
якшо схрон для захисту від ОПівського авторитарізму ,тоді шкода ,а якшо для діверсій проти народу, від тієї ж ОПи, тоді знайшли правильно ...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непогано затарились
показать весь комментарий
13.08.2025 16:21 Ответить
на срок 15 років
показать весь комментарий
13.08.2025 16:26 Ответить
Цікаво, чи всі бачать, що процесуальний керівник цього розслідування, тобто поокурор ьещпосереднє приймає участь в розкритті злочину?!
А, ні, не бачать. Бо це випадає з загальної установки цькування і приниження прокурорів.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:26 Ответить
та скорішь за усе він засвитився щоб ні одна копійчина хабаря мимо його кишені не пропливла...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:31 Ответить
хлопці готувалися відбивати навалу орків....зеленим покидькам це недовподоби
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
якшо схрон для захисту від ОПівського авторитарізму ,тоді шкода ,а якшо для діверсій проти народу, від тієї ж ОПи, тоді знайшли правильно ...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:35 Ответить
Мабуть Гордона хотіли підірвати, разом з Олесею Бацман
показать весь комментарий
13.08.2025 16:36 Ответить
у гаражі виявлено схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та ************

Як?
Нишпорили по гаражах та випадково наткнулися?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:39 Ответить
І це ж не дрг рашистів пристроїло - це українці чекають на дрг.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:52 Ответить
Головне у розслідуванні - не вийти на самих себе!
показать весь комментарий
13.08.2025 17:51 Ответить
 
 