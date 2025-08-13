Более 100 кг взрывчатки, мины и боеприпасы: на окраинах Кропивницкого обнаружен тайник, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В окрестностях Кропивницкого в гараже обнаружен тайник с более чем сотней килограммов взрывчатки, минами и боеприпасами.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, схрон был обустроен в помещении одного из гаражных кооперативов. К его обустройству могут быть причастны несколько гражданских и один военнослужащий. Следователи устанавливают все обстоятельства, круг причастных лиц и источники происхождения арсенала.
Изъятые боеприпасы переданы на экспертизу, после чего их планируют передать для нужд Вооруженных Сил Украины.
Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
