Более 100 кг взрывчатки, мины и боеприпасы: на окраинах Кропивницкого обнаружен тайник, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В окрестностях Кропивницкого в гараже обнаружен тайник с более чем сотней килограммов взрывчатки, минами и боеприпасами.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, схрон был обустроен в помещении одного из гаражных кооперативов. К его обустройству могут быть причастны несколько гражданских и один военнослужащий. Следователи устанавливают все обстоятельства, круг причастных лиц и источники происхождения арсенала.

Изъятые боеприпасы переданы на экспертизу, после чего их планируют передать для нужд Вооруженных Сил Украины.

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).





