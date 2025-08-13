УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Фото Схрони боєприпасів
1 424 9

Понад 100 кг вибухівки, міни та боєприпаси: на околицях Кропивницького виявлено схрон, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околицях Кропивницького у гаражі виявлено схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, схрон був облаштований у приміщенні одного з гаражних кооперативів. До його облаштування можуть бути причетні кілька цивільних та один військовослужбовець. Слідчі встановлюють усі обставини, коло причетних осіб та джерела походження арсеналу.

Також дивіться: Затримано батька й сина, які облаштували в Деснянському районі Києва схрони боєприпасів та зброї, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вилучені боєприпаси передано на експертизу, після чого їх планують передати для потреб Збройних Сил України.

На Кіровоградщині виявлено схрон з вибухівкою та боєприпасами

Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

На Кіровоградщині виявлено схрон з вибухівкою та боєприпасами
На Кіровоградщині виявлено схрон з вибухівкою та боєприпасами
На Кіровоградщині виявлено схрон з вибухівкою та боєприпасами

Автор: 

боєприпаси (2336) вибухівка (483) Кропивницький (356) сховок (125) ДБР (3688) Кіровоградська область (601) Кропивницький район (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непогано затарились
показати весь коментар
13.08.2025 16:21 Відповісти
на срок 15 років
показати весь коментар
13.08.2025 16:26 Відповісти
Цікаво, чи всі бачать, що процесуальний керівник цього розслідування, тобто поокурор ьещпосереднє приймає участь в розкритті злочину?!
А, ні, не бачать. Бо це випадає з загальної установки цькування і приниження прокурорів.
показати весь коментар
13.08.2025 16:26 Відповісти
та скорішь за усе він засвитився щоб ні одна копійчина хабаря мимо його кишені не пропливла...
показати весь коментар
13.08.2025 16:31 Відповісти
хлопці готувалися відбивати навалу орків....зеленим покидькам це недовподоби
показати весь коментар
13.08.2025 16:30 Відповісти
якшо схрон для захисту від ОПівського авторитарізму ,тоді шкода ,а якшо для діверсій проти народу, від тієї ж ОПи, тоді знайшли правильно ...
показати весь коментар
13.08.2025 16:35 Відповісти
Мабуть Гордона хотіли підірвати, разом з Олесею Бацман
показати весь коментар
13.08.2025 16:36 Відповісти
у гаражі виявлено схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та ************

Як?
Нишпорили по гаражах та випадково наткнулися?
показати весь коментар
13.08.2025 16:39 Відповісти
І це ж не дрг рашистів пристроїло - це українці чекають на дрг.
показати весь коментар
13.08.2025 16:52 Відповісти
 
 