Понад 100 кг вибухівки, міни та боєприпаси: на околицях Кропивницького виявлено схрон, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На околицях Кропивницького у гаражі виявлено схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, схрон був облаштований у приміщенні одного з гаражних кооперативів. До його облаштування можуть бути причетні кілька цивільних та один військовослужбовець. Слідчі встановлюють усі обставини, коло причетних осіб та джерела походження арсеналу.
Вилучені боєприпаси передано на експертизу, після чого їх планують передати для потреб Збройних Сил України.
Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).
