Шмыгаль и Рютте посетили одно из крупнейших украинских предприятий по производству дронов. ФОТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетили одно из крупнейших украинских предприятий, которое производит беспилотники.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ознакомились с работой одного из крупнейших украинских предприятий, производящего дроны. Предприятие регулярно выполняет государственные контракты, обеспечивая беспилотниками подразделения Сил обороны Украины. Несмотря на угрозы безопасности полномасштабной войны, продолжает развиваться и внедрять инновационные подходы к масштабированию производства", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что Украина имеет уникальный опыт инноваций на поле боя и инноваций в производстве, и готова делиться им с партнерами в НАТО.

"Рассчитываем, что Альянс в дальнейшем будет поддерживать ОПК Украины и инвестировать в нашу общую безопасность",- добавил министр обороны.

