Новости Индустрия дронов
4 192 33

Шмыгаль и Рютте посетили одно из крупнейших украинских предприятий по производству дронов. ФОТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетили одно из крупнейших украинских предприятий, которое производит беспилотники.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ознакомились с работой одного из крупнейших украинских предприятий, производящего дроны. Предприятие регулярно выполняет государственные контракты, обеспечивая беспилотниками подразделения Сил обороны Украины. Несмотря на угрозы безопасности полномасштабной войны, продолжает развиваться и внедрять инновационные подходы к масштабированию производства", - говорится в сообщении.

Рютте, Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что Украина имеет уникальный опыт инноваций на поле боя и инноваций в производстве, и готова делиться им с партнерами в НАТО.

Рютте, Шмыгаль

"Рассчитываем, что Альянс в дальнейшем будет поддерживать ОПК Украины и инвестировать в нашу общую безопасность",- добавил министр обороны.

Читайте также: "10 млн дронов в год": Зеленский рассказал о предложенном Трампу соглашении о совместном производстве БПЛА

Автор: 

беспилотник (4130) производство (517) Рютте Марк (456) Шмыгаль Денис (2819)
Топ комментарии
+9
Шмигаль показав своє підприємство, щоб німець позаздрив.

А взагалі що відрізняє наших посадовців від їхніх

Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
18 серп.
Жахливо відстала ця Європа. Подивіться на Мерца. Відправляється до США - і що?

Сам тримає в руках піджак.
Сам дістає сумки з машини.
Сам несе їх в літак.

Де кортеж? Де полк охорони? Де окремі офіцери для багажу?
Жодного уявлення про велич нацлідера, сором.
22.08.2025 18:39
+5
Рєзніков/шмигаль проводили Потужну екскурсію???
А кортеж великий?? А геолокацію хоч хтось вимикав???
22.08.2025 18:51
+5
надіюсь очі зав'язували шмигалю, коли везли?
22.08.2025 18:55
22.08.2025 18:39
Надо бы скинуть парочку кабов на их многоэтажку. Как они на дом в Константиновке.
Чтобы за каждую бомбу получали равноценный ответ.
22.08.2025 18:40
українські каби ?

це шутка четвертого року війни

.
22.08.2025 18:54
Ідіот!
22.08.2025 18:46
котрий з них ?
22.08.2025 18:49
Той що шмигаль .
22.08.2025 20:13
ви Фламінго покажіть,він уху с'їсть
22.08.2025 18:48
марафон марафон
патріота раціон
Марафон марафон
пропаганди чемпіон
22.08.2025 18:54
https://www.youtube.com/watch?v=iqUjG1pS2pQ

А В ЦЕЙ ЧАС -Интервью охрінівших адвокатов Порошенко біля суду - йому висунуте обвинувачення в нападі РФ
22.08.2025 19:12
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU



генерал Омельченко - В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах). Показав файли Епштейна ? Чому Трамп так погано виглядав на прощальному підході до журналістів перед підсрачником цапам залишивши без вечері.
22.08.2025 19:16
пан Рютте мультики не дивиться

.
22.08.2025 18:55
Так їх просили показати рожевого фламінго, але Андрій Борисович соромився на людях його витягнути зі штанів.
22.08.2025 19:02
Рєзніков/шмигаль проводили Потужну екскурсію???
А кортеж великий?? А геолокацію хоч хтось вимикав???
22.08.2025 18:51
А навіщо ...? (сарказм )
22.08.2025 19:11
А пару дней назад, когда дуру молодую показали, а может и умную, что рассказывала про ,Фламинго, и подробно, и сколько штук итд и тп?! Ну не осло+***?! Тут каждый четвёртый падлик морозов в 5 поколении и половина штата любой госструктуры силовые включая от 58 лет и старше бывшие носители партбилетов кпсс!
22.08.2025 21:05
Рютте пише на дроні «путін - *****»?
22.08.2025 18:52
або номер чергової Потужної безпекової угоди . І ініціали кім Чен ЗЕ
22.08.2025 18:57
надіюсь очі зав'язували шмигалю, коли везли?
22.08.2025 18:55
Нахіба? Тільки сліпий не бачив куди сьогодні кортеж їздив
22.08.2025 18:59
Зашибісь. Сьогодні чекати прильоту по заводу?
22.08.2025 18:57
Скоріш в ніч на 24...
22.08.2025 19:00
22.08.2025 18:59
Потрібно Тампону дати онлайн ефір, щоб бачив як згорають американські інвестиції і гарантії які він давав
22.08.2025 19:01
надеюсь крысе шмыгалю показали фальш-цеха
22.08.2025 19:04
Чекайте туди прольотів!
22.08.2025 19:08
Завтра туда прилетит.
Место вычисляется элементарно по нескольким параметрам.
22.08.2025 19:08
Сначала Шмигаль, будучи премьером, урезал бюджет военным, а теперь своим фэйсом засвечивает военные предприятия.
Совпадение?
22.08.2025 19:11
Чекайте прильотів, дебіли!
22.08.2025 19:17
Треба тепер ціх відвідувачів на пару тижнів там залишити, щоб отримали ракети на власні голови... якась дичина, під час війни таке знімати! це відверта зрада та робота на ворога!
22.08.2025 19:38
Встигли сфотографуватись? Координати у чати скинули? Вважайте,підприємства нема. Під'їжджали ж кортежем,з мигалками та перекриттям руху. Не на велосипедах же чи на громадському транспорті Це для наших пацанів табу.
22.08.2025 19:40
Русня уже выложила координаты, где делают Фламинго. Определили по видео. Рютте нам не друг, водить его, где не надо.
22.08.2025 19:47
Эта власть полезных идиотов!
22.08.2025 20:08
 
 