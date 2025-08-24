В результате атаки российского БПЛА в Чугуевском районе ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 августа в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области в результате атаки дрона "Молния" ранен мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Следствием установлено, что 24 августа около 12:00 в поселке Старый Салтов Чугуевского района зафиксировано попадание российского ударного беспилотника, предварительно "Молния".
Поврежден фасад неработающего магазина.
Ранения получил 39-летний мужчина.
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
