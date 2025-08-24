РУС
В результате атаки российского БПЛА в Чугуевском районе ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа в поселке Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области в результате атаки дрона "Молния" ранен мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 24 августа около 12:00 в поселке Старый Салтов Чугуевского района зафиксировано попадание российского ударного беспилотника, предварительно "Молния".

Поврежден фасад неработающего магазина.

Ранения получил 39-летний мужчина.

Старый Салтов 24 августа 2025 года
Старый Салтов 24 августа 2025 года

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

