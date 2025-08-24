Чоловік дістав поранення через атаку російського БпЛА на Чугуївщині. ФОТОрепортаж
24 серпня у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області унаслідок атаки дрона "Молнія" поранено чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідством встановлено, що 24 серпня близько 12:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району зафіксовано влучання російського ударного безпілотника, попередньо "Молнія".
Пошкоджено фасад непрацюючого магазину.
Поранення отримав 39-річний чоловік.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
