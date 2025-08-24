УКР
Чоловік дістав поранення через атаку російського БпЛА на Чугуївщині. ФОТОрепортаж

24 серпня у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області унаслідок атаки дрона "Молнія" поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 24 серпня близько 12:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району зафіксовано влучання російського ударного безпілотника, попередньо "Молнія".

Пошкоджено фасад непрацюючого магазину.

Поранення отримав 39-річний чоловік.

Старий Салтів 24 серпня 2025 року
Старий Салтів 24 серпня 2025 року

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

