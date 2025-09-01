РУС
Энергетики ДТЭК попали под вражеский обстрел в Днепропетровской области: уничтожен автомобиль. ФОТО

Энергетики ДТЭК попали под обстрел вражеского дрона на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, 29 августа бригада ДТЭК проводила аварийные работы вблизи линии фронта. В этот момент российский беспилотник попал в служебную машину - она сгорела дотла вместе со всем оборудованием.

"Наши коллеги успели спастись и никто не пострадал. Несмотря на ежедневную опасность, энергетики продолжают нести свет в условиях войны", - говорится в сообщении.

Ударів у відповідь традиційно не буде. Ворог повинен постійно відчувати совю безкарність.
01.09.2025 13:59 Ответить
Безкарність заохочує ворога.
01.09.2025 14:58 Ответить
 
 