Енергетики ДТЕК потрапили під ворожий обстріл на Дніпропетровщині: знищено автівку. ФОТО
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл ворожого дрону на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, 29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку - вона згоріла вщент разом із усім обладнанням.
"Наші колеги встигли врятуватися і ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, енергетики продовжують нести світло в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
