Вражеские дроны ударили по Харьковщине: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 20 сентября российские FPV-дроны атаковали село Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие атаки в населенном пункте повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Обстрелы Харьковщины
