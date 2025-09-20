Вражеские дроны ударили по Харьковщине: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 20 сентября российские FPV-дроны атаковали село Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района Харьковской области.
Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вследствие атаки в населенном пункте повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль