Ворожі дрони вдарили по Харківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
У ніч на 20 вересня російські FPV-дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.
