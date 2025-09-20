УКР
Ворожі дрони вдарили по Харківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

У ніч на 20 вересня російські FPV-дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Обстріли Харківщини
