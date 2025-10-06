РУС
2 742 13

Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремели взрывы, есть разрушения

В понедельник, 6 октября, Тюменский НПЗ, что в России, атаковали дроны. Зафиксированы повреждения объекта.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Власти Тюменской области РФ заявили об "обезвреживании" трех дронов на территории предприятия. Там говорят, что якобы не допустили взрывов и пожара.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

В то же время местные телеграм-каналы распространяют видеокадры, на которых к месту инцидента едет большое количество автомобилей пожарной службы. А на опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории НПЗ.

нпз
Фото: соцсети

Жители Тюмени также сообщали о двух взрывах.

Читайте также: НПЗ в Ленинградской области РФ остановил крупнейшую установку после атаки украинских дронов, - Reuters

Автор: 

НПЗ (320) атака (585) дроны (4981)
Топ комментарии
+2
Має бути величезний вогонь і дим а не побитий штфер.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:51 Ответить
+1
Двіжуха, ка і хотів )(уйло.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:38 Ответить
+1
Тюмень - це вже за Уралом - наші руки стають довшими
показать весь комментарий
06.10.2025 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Двіжуха, ка і хотів )(уйло.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:38 Ответить
"СУЕТА"...
показать весь комментарий
06.10.2025 21:08 Ответить
Тюмень - це вже за Уралом - наші руки стають довшими
показать весь комментарий
06.10.2025 20:40 Ответить
Цікаво. Від Харкова 2100 кілометрів якщо просто летіти по прямій.
Думаю ППО там потужне.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:44 Ответить
там взагалі ппо нема
показать весь комментарий
06.10.2025 20:46 Ответить
З великою вирогідністю, їх запускають або з территорії рф або з сусідніх країн.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:52 Ответить
запускають або з территорії Свердловской народной республики або з Красноярской народной республики, можливо це відповідь Алтайськой народной республики
показать весь комментарий
06.10.2025 21:07 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 20:50 Ответить
Має бути величезний вогонь і дим а не побитий штфер.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:51 Ответить
Критичні руйнування, не інакше туди влучило 3 фламінго по 1000 кг вибухівки кожне.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:54 Ответить
На добраніч малята...
показать весь комментарий
06.10.2025 20:56 Ответить
пізд..ць Казахстану...
показать весь комментарий
06.10.2025 20:56 Ответить
Як ********* одразу, заплювали лайном по мережі, «і то не так, і тим не туди», а воно ж все зрозуміло! Благодатний вогонь з України зійшов на цілі в Тюмені, - колонії московитів!!
показать весь комментарий
06.10.2025 21:01 Ответить
 
 