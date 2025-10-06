2 742 13
Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремели взрывы, есть разрушения
В понедельник, 6 октября, Тюменский НПЗ, что в России, атаковали дроны. Зафиксированы повреждения объекта.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Власти Тюменской области РФ заявили об "обезвреживании" трех дронов на территории предприятия. Там говорят, что якобы не допустили взрывов и пожара.
Осторожно, на видео нецензурная лексика!
В то же время местные телеграм-каналы распространяют видеокадры, на которых к месту инцидента едет большое количество автомобилей пожарной службы. А на опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории НПЗ.
Жители Тюмени также сообщали о двух взрывах.
