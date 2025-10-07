РУС
Маскировался под рыбака: на границе со Словакией задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Возле границы со Словакией пограничники Чопского отряда задержали 49-летнего закарпатца, который выдавал себя за рыбака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

маскировался под рыбака на границе
Фото: ГПСУ

Движение неизвестного пограничники зафиксировали с помощью технических средств наблюдения. Его остановил наряд отдела "Ужгород" в 100 метрах от государственной границы. Задержанный уверял, что ищет водоем, чтобы порыбачить.

Во время проверки мужчина признался, что на самом деле планировал незаконно пересечь границу и добраться до стран Евросоюза. Для маскировки он приобрел удочку и набор крючков.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение. Его привлекут к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Госпогранслужба (6897) уклонисты (1125)
Планування рибалки - це типу думкозлочин? Кожен такий затриманий може подати скаргу в ЄСПЛ і стягти достатньо грошей для безбідного життя в Європі
07.10.2025 10:29 Ответить
Планування рибалки за 100 метрів від кордону, де жодної водойми? Сам де зараз? Під спідницею чи за піччю ховаєшся? Ще й грошей від єспл хочеш отримати на шару, ну ти і сук@
07.10.2025 10:47 Ответить
Які ви подоляцькі примітивні Хоч книжки там читайте, може дізнаєтесь нові слова окрім "піч" і "спідниця"
07.10.2025 10:58 Ответить
 
 