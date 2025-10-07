Маскировался под рыбака: на границе со Словакией задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО
Возле границы со Словакией пограничники Чопского отряда задержали 49-летнего закарпатца, который выдавал себя за рыбака.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Движение неизвестного пограничники зафиксировали с помощью технических средств наблюдения. Его остановил наряд отдела "Ужгород" в 100 метрах от государственной границы. Задержанный уверял, что ищет водоем, чтобы порыбачить.
Во время проверки мужчина признался, что на самом деле планировал незаконно пересечь границу и добраться до стран Евросоюза. Для маскировки он приобрел удочку и набор крючков.
Нарушителя доставили в пограничное подразделение. Его привлекут к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
