Маскувався під рибалку: на кордоні зі Словаччиною затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Біля кордону зі Словаччиною прикордонники Чопського загону затримали 49-річного закарпатця, який видавав себе за рибалку. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

маскувався під рибалку на кордоні
Фото: ДПСУ

Рух невідомого прикордонники зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження. Його зупинив наряд відділу "Ужгород" за 100 метрів від державної межі. Затриманий запевняв, що шукає водойму, аби порибалити.

Під час перевірки чоловік зізнався, що насправді планував незаконно перетнути кордон і дістатися країн Євросоюзу. Для маскування він придбав вудочку та набір гачків.

Порушника доставили до прикордонного підрозділу. Його притягнуть до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Держприкордонслужба ДПСУ (6475) ухилянти (1196)
Планування рибалки - це типу думкозлочин? Кожен такий затриманий може подати скаргу в ЄСПЛ і стягти достатньо грошей для безбідного життя в Європі
07.10.2025 10:29 Відповісти
Планування рибалки за 100 метрів від кордону, де жодної водойми? Сам де зараз? Під спідницею чи за піччю ховаєшся? Ще й грошей від єспл хочеш отримати на шару, ну ти і сук@
07.10.2025 10:47 Відповісти
цікаво, а чому не по грибочки? так логічніше.
07.10.2025 11:52 Відповісти
"Рыбак и овчарка с двумя х..ями".
07.10.2025 12:20 Відповісти
 
 