Маскувався під рибалку: на кордоні зі Словаччиною затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Біля кордону зі Словаччиною прикордонники Чопського загону затримали 49-річного закарпатця, який видавав себе за рибалку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Рух невідомого прикордонники зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження. Його зупинив наряд відділу "Ужгород" за 100 метрів від державної межі. Затриманий запевняв, що шукає водойму, аби порибалити.

Під час перевірки чоловік зізнався, що насправді планував незаконно перетнути кордон і дістатися країн Євросоюзу. Для маскування він придбав вудочку та набір гачків.

Порушника доставили до прикордонного підрозділу. Його притягнуть до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

