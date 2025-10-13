СБУ заочно сообщила о подозрении полковникам РФ, командовавшим ракетным ударом по многоэтажке в Умани. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух высокопоставленных чиновников российской армии, которые причастны к авиаатаке по Черкасской области 28 апреля 2023 года. Тогда рашисты ударили по многоквартирному дому в Умани двумя крылатыми ракетами класса "воздух-земля".

В результате вражеского "прилета" погибли 24 местных жителя, среди них - шестеро детей. Еще восемь гражданских получили ранения различной степени тяжести, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности.

Кроме уничтоженной многоэтажки значительные разрушения понесли семь близлежащих домов, шесть предприятий и 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, общее управление операцией осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий дальней авиации военно-воздушных сил РФ, который ранее уже получил от СБУ подозрение за совершение военных преступлений.

По его приказу подготовкой и осуществлением ракетного удара по гражданской инфраструктуре занимались: полковник Николай Варпахович - командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, полковник Олег Скитский - командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении его подчиненным: Варпаховичу и Скитскому по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также читайте: Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, которым руководил куратор из России. ФОТОрепортаж