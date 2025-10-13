РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Фото Расследование военных преступлений РФ
526 4

СБУ заочно сообщила о подозрении полковникам РФ, командовавшим ракетным ударом по многоэтажке в Умани. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух высокопоставленных чиновников российской армии, которые причастны к авиаатаке по Черкасской области 28 апреля 2023 года. Тогда рашисты ударили по многоквартирному дому в Умани двумя крылатыми ракетами класса "воздух-земля".

В результате вражеского "прилета" погибли 24 местных жителя, среди них - шестеро детей. Еще восемь гражданских получили ранения различной степени тяжести, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности.

Кроме уничтоженной многоэтажки значительные разрушения понесли семь близлежащих домов, шесть предприятий и 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, общее управление операцией осуществлял генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий дальней авиации военно-воздушных сил РФ, который ранее уже получил от СБУ подозрение за совершение военных преступлений.

По его приказу подготовкой и осуществлением ракетного удара по гражданской инфраструктуре занимались: полковник Николай Варпахович - командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, полковник Олег Скитский - командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении его подчиненным: Варпаховичу и Скитскому по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины(военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

сбу

Также читайте: Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, которым руководил куратор из России. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20885) ракеты (3761) СБУ (20511) Умань (370) атака (614) Черкасская область (139) Уманский район (14)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо б "Шабак" замість точкових ліквідацій військових злочинців "висувала попередження" , то ці покидьки б й досі були найбільш щасливійшими людьми й жил б в спокою й готували б нові теракти .
Не требо навіть імена називати -- лише мовчазлива ліквідація й після цього публікація доказів злочину . Рахуватися з "хьюмен райтс увотч" не як не требо , бо ці мерзотники тільки одне вміють : лазити по українським місцям утримання полоненних й перевіряти , чи достатньо цукору поклали в їх каші ... До московитських помиєк вони дуже радіють , що їх туди не пускают . Й їм похер , що по обміну з нашого полону виходят ситі рожевощокі хряки з 3-5 кіло додатковий , а болотних помиєк повертають наших героїв з втратою ваги до 15-20% ...
показать весь комментарий
13.10.2025 13:52 Ответить
Два самокати уже на зарядці стоять? Коли будуть виїзджати в тому напрямку?
показать весь комментарий
13.10.2025 13:55 Ответить
Перебої в постачанні електроенергії і самокати ніяк не зарядяться. Проте на іншому фронті все гаразд: Магамедрасулов в каталажці.
показать весь комментарий
13.10.2025 15:08 Ответить
"заочний" поцілунок в сраку - рівнозначно
показать весь комментарий
13.10.2025 14:54 Ответить
 
 