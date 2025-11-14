Сливали топливо из локомотивов - на Закарпатье полиция задержала работников нескольких филиалов "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Правоохранители на Закарпатье раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива из локомотивов "Укрзализныци".

Фигуранты похищали дизтопливо из железнодорожной техники

По данным следствия, шестеро сотрудников Львовского и Одесского филиалов компании сливали топливо на машинной станции, куда специально направляли локомотивы, передает Цензор.НЕТ.

После этого дизель разливали в канистры и сбывали местным жителям за наличные.

В октябре-ноябре 2025 года задокументировано шесть таких эпизодов. За это время участники слили почти 5 000 литров дизеля, из которых более 3 800 литров уже успели реализовать.

Ориентировочная стоимость похищенного составляет более 300 тысяч гривен. В ходе девяти санкционированных обысков изъято около 1,4 тонны дизтоплива, насосы, шланги, почти две сотни канистр, наличные деньги и автомобили.

Всем шестерым задержанным сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Шестерых работников УЗ подозревают в краже дизтоплива
Нацполиция (16952) Укрзализныця (2880) Офис Генпрокурора (3123) Закарпатская область (2753)
Топ комментарии
как наверху, так и на низу
14.11.2025 14:59 Ответить
Ось цих точно засудять і посадять!! Бо - на копійки вкрали...дні народження з Гарантом не святкували...громадянства Ізраїлю не мають ....ніщеброди, коротше!!
14.11.2025 15:13 Ответить
Організоване злочинне угрупування з чіткою ієрархічною структурою та розмежуванням обов'язків!! Ну діти маленькі, тільки й хотіли заробити, що на Мівіну для абдристовича в опу!?!? А війна московська і стратегічна галузь, то таке…. Куди члєн, туди і ноги!! Деркач з сівковичем, мабуть їх попросили??
14.11.2025 15:01 Ответить
как наверху, так и на низу
14.11.2025 14:59 Ответить
Організоване злочинне угрупування з чіткою ієрархічною структурою та розмежуванням обов'язків!! Ну діти маленькі, тільки й хотіли заробити, що на Мівіну для абдристовича в опу!?!? А війна московська і стратегічна галузь, то таке…. Куди члєн, туди і ноги!! Деркач з сівковичем, мабуть їх попросили??
14.11.2025 15:01 Ответить
та і 100000 років вони не вкрали би на цьому стільки скільки вкрали в нас земиндичи з 2019 року...
14.11.2025 15:06 Ответить
мабуть зливали щоб заправити свій тєпловоз.

Наш тєплавоз, впєрьод лєті,
В Бая-Мару астановка
Другава нєт у нас путі.
А то дадут вінтовку.
14.11.2025 15:07 Ответить
Ось цих точно засудять і посадять!! Бо - на копійки вкрали...дні народження з Гарантом не святкували...громадянства Ізраїлю не мають ....ніщеброди, коротше!!
14.11.2025 15:13 Ответить
Ця соляра для авто-легкових не підходить, двигуну буде не добре.
14.11.2025 15:33 Ответить
Ця традиція зливати соляру з тепловозів сягає коріннями аж із радянських часів. І поширена, на жаль, не тільки на закарпатській залізниці. Потім за цими каністрами під'їздять постійні клієнти. Такий собі мікробізнесс на низовому рівні. На вищому, там звичайно тиздять зовсім іншими об'ємами.
14.11.2025 17:37 Ответить
В юности по соседству жил дед, он при сралине какой то овощебазой керувал. Ну я ж наслушался уже всякой маячни, спрашиваю, - а вы ж наверно помните, при сралине все строго было, поэтому никто не воровал так? Он засмеялся, говорит, - хлопчик, мы эшелонами крали, главное было в горком занести, а те уже решали вопросы и с милицией и с гб.
14.11.2025 20:31 Ответить
-Усіх під заставу!
-А шо,так можна?
14.11.2025 18:24
 
 