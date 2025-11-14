Сливали топливо из локомотивов - на Закарпатье полиция задержала работников нескольких филиалов "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Правоохранители на Закарпатье раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива из локомотивов "Укрзализныци".

По данным следствия, шестеро сотрудников Львовского и Одесского филиалов компании сливали топливо на машинной станции, куда специально направляли локомотивы, передает Цензор.НЕТ.

После этого дизель разливали в канистры и сбывали местным жителям за наличные.

В октябре-ноябре 2025 года задокументировано шесть таких эпизодов. За это время участники слили почти 5 000 литров дизеля, из которых более 3 800 литров уже успели реализовать.

Ориентировочная стоимость похищенного составляет более 300 тысяч гривен. В ходе девяти санкционированных обысков изъято около 1,4 тонны дизтоплива, насосы, шланги, почти две сотни канистр, наличные деньги и автомобили.

Всем шестерым задержанным сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

