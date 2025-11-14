Сливали топливо из локомотивов - на Закарпатье полиция задержала работников нескольких филиалов "Укрзализныци". ФОТОрепортаж
Правоохранители на Закарпатье раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива из локомотивов "Укрзализныци".
Фигуранты похищали дизтопливо из железнодорожной техники
По данным следствия, шестеро сотрудников Львовского и Одесского филиалов компании сливали топливо на машинной станции, куда специально направляли локомотивы, передает Цензор.НЕТ.
После этого дизель разливали в канистры и сбывали местным жителям за наличные.
В октябре-ноябре 2025 года задокументировано шесть таких эпизодов. За это время участники слили почти 5 000 литров дизеля, из которых более 3 800 литров уже успели реализовать.
Ориентировочная стоимость похищенного составляет более 300 тысяч гривен. В ходе девяти санкционированных обысков изъято около 1,4 тонны дизтоплива, насосы, шланги, почти две сотни канистр, наличные деньги и автомобили.
Всем шестерым задержанным сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Наш тєплавоз, впєрьод лєті,
В Бая-Мару астановка
Другава нєт у нас путі.
А то дадут вінтовку.
-А шо,так можна?