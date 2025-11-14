Зливали пальне з локомотивів – на Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Закарпатті викрили схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів "Укрзалізниці".

За даними слідства, шестеро працівників Львівської та Одеської філій компанії зливали пальне на машинній станції, куди спеціально скеровували локомотиви, передає Цензор.НЕТ.

Після цього дизель розливали у каністри та збували місцевим мешканцям за готівку.

У жовтні–листопаді 2025 року задокументовано шість таких епізодів. За цей час учасники злили майже 5 000 літрів дизелю, з яких понад 3 800 літрів уже встигли реалізувати.

Орієнтовна вартість викраденого становить понад 300 тисяч гривень. Під час дев’яти санкціонованих обшуків вилучено близько 1,4 тонни дизпалива, насоси, шланги, майже дві сотні каністр, готівку та автомобілі.

Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

