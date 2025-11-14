Зливали пальне з локомотивів – на Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Закарпатті викрили схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів "Укрзалізниці".

Фігуранти викрадали дизпаливо із залізничної техніки

За даними слідства, шестеро працівників Львівської та Одеської філій компанії зливали пальне на машинній станції, куди спеціально скеровували локомотиви, передає Цензор.НЕТ.

Після цього дизель розливали у каністри та збували місцевим мешканцям за готівку.

У жовтні–листопаді 2025 року задокументовано шість таких епізодів. За цей час учасники злили майже 5 000 літрів дизелю, з яких понад 3 800 літрів уже встигли реалізувати.

Орієнтовна вартість викраденого становить понад 300 тисяч гривень. Під час дев’яти санкціонованих обшуків вилучено близько 1,4 тонни дизпалива, насоси, шланги, майже дві сотні каністр, готівку та автомобілі.

Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті викрито багатомільйонні махінації під час будівництва спорткомплексу. ФОТОрепортаж

Шістьох працівників УЗ підозрюють у крадіжці дизпалива
как наверху, так и на низу
14.11.2025 14:59 Відповісти
Організоване злочинне угрупування з чіткою ієрархічною структурою та розмежуванням обов'язків!! Ну діти маленькі, тільки й хотіли заробити, що на Мівіну для абдристовича в опу!?!? А війна московська і стратегічна галузь, то таке…. Куди члєн, туди і ноги!! Деркач з сівковичем, мабуть їх попросили??
14.11.2025 15:01 Відповісти
та і 100000 років вони не вкрали би на цьому стільки скільки вкрали в нас земиндичи з 2019 року...
14.11.2025 15:06 Відповісти
мабуть зливали щоб заправити свій тєпловоз.

Наш тєплавоз, впєрьод лєті,
В Бая-Мару астановка
Другава нєт у нас путі.
А то дадут вінтовку.
14.11.2025 15:07 Відповісти
Ось цих точно засудять і посадять!! Бо - на копійки вкрали...дні народження з Гарантом не святкували...громадянства Ізраїлю не мають ....ніщеброди, коротше!!
К
14.11.2025 15:13 Відповісти
Ця соляра для авто-легкових не підходить, двигуну буде не добре.
14.11.2025 15:33 Відповісти
Ця традиція зливати соляру з тепловозів сягає коріннями аж із радянських часів. І поширена, на жаль, не тільки на закарпатській залізниці. Потім за цими каністрами під'їздять постійні клієнти. Такий собі мікробізнесс на низовому рівні. На вищому, там звичайно тиздять зовсім іншими об'ємами.
14.11.2025 17:37 Відповісти
В юности по соседству жил дед, он при сралине какой то овощебазой керувал. Ну я ж наслушался уже всякой маячни, спрашиваю, - а вы ж наверно помните, при сралине все строго было, поэтому никто не воровал так? Он засмеялся, говорит, - хлопчик, мы эшелонами крали, главное было в горком занести, а те уже решали вопросы и с милицией и с гб.
14.11.2025 20:31 Відповісти
-Усіх під заставу!
-А шо,так можна?
14.11.2025 18:24 Відповісти
 
 