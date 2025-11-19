По материалам СБУ пожизненное заключение заочно получил предатель Запорожской области Балицкий. ФОТО
По доказательной базе Службы безопасности к пожизненному лишению свободы заочно приговорен коллаборационист Евгений Балицкий – руководитель оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.
Как установило расследование, гауляйтер организовал массовую кражу и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, после захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.
Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой, рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.
Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.
Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а далее в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.
По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полумиллиона тонн украинского зерна.
Суд признал обвиняемого виновным в военных преступлениях, государственной измене и коллаборационистской деятельности
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- колаборационная деятельность;
- организация в пособничестве государству-агрессору;
- военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, что осужденный является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал рашистов. После этого они назначили его главой на временно захваченной части Запорожской области.
По материалам СБУ, Балицкий уже имеет заочную судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Коли буде: "За матеріалами СБУ довічне ув'язнення отримали Зеленський, Єрмак, Міндич, Баканов, Умеров, Галущенко та інші...", а то все НАБУ та НАБУ. Малюк теж, схоже, руки запачкав, коли переслідував людей з НАБУ?