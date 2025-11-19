По материалам СБУ пожизненное заключение заочно получил предатель Запорожской области Балицкий. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности к пожизненному лишению свободы заочно приговорен коллаборационист Евгений Балицкий – руководитель оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области.

Как установило расследование, гауляйтер организовал массовую кражу и незаконный вывоз украинского зерна в интересах страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, после захвата части территории южного региона Украины, Балицкий приступил к реализации кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний.

Угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой, рашисты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно.

Затем оккупационный "губернатор" Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу РФ.

Основные "маршруты" зерна пролегали из Мариуполя, а далее в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока.

По имеющимся данным, таким образом только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полумиллиона тонн украинского зерна.

Суд признал обвиняемого виновным в военных преступлениях, государственной измене и коллаборационистской деятельности

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • колаборационная деятельность;
  • организация в пособничестве государству-агрессору;
  • военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что осужденный является бывшим народным депутатом от запрещенной Партии регионов, который в начале полномасштабной войны одним из первых публично поддержал рашистов. После этого они назначили его главой на временно захваченной части Запорожской области.

По материалам СБУ, Балицкий уже имеет заочную судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию псевдореферендума РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

СБУ (20723) Запорожская область (4407) Балицкий Евгений (35)
це все - не нащадки,а потомки вертухаїв і комуняцької падалі.їх відстрілювати треба а не засуджувати.
19.11.2025 15:48 Ответить
Пане Буданов-ваш выход!
19.11.2025 15:54 Ответить
"За матеріалами СБУ... довічне... заочно..." - нікчемна інфо-бульбашка.

Коли буде: "За матеріалами СБУ довічне ув'язнення отримали Зеленський, Єрмак, Міндич, Баканов, Умеров, Галущенко та інші...", а то все НАБУ та НАБУ. Малюк теж, схоже, руки запачкав, коли переслідував людей з НАБУ?
19.11.2025 15:56 Ответить
Ця мерзота давно мала б здохнути ,але де там СБУ понад усе захист корупційного кодла президента ,а не знищення колоборантів і рашиських військових злочинців.
19.11.2025 16:04 Ответить
І самокат в подарунок.
19.11.2025 16:06 Ответить
І судів не треба.
19.11.2025 17:31 Ответить
Заочно можете навіть розстріляти...
19.11.2025 16:19 Ответить
Ух,ти!! Яке рішуче рішення...Можете поцілувати його у вуста,якими він не гаваріт па русскі. До речі,він нащадок сталінського наркома НКВД УССР,ката і душогуба В.Балицького...
19.11.2025 17:38 Ответить
Анджеліна Джолі- яка жінка!! ух !! і вчора в мене з нею було такЕЕЕ ... Жаль😔, заочно
19.11.2025 18:39 Ответить
 
 