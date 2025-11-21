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Руководительнице предприятия сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиона гривен. ФОТО

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами БЭБ раскрыли схему, по которой компания более года ввозила в Украину металлические изделия по поддельным документам и уклонялась от уплаты обязательных платежей.

По данным следствия, предприятие импортировало болты и гайки, на которые распространяются антидемпинговые меры, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Чтобы не платить повышенную пошлину, на таможню подавали фальшивые сертификаты происхождения, якобы выданные Малайзийской торгово-промышленной палатой. Иностранное учреждение официально подтвердило: такие документы оно не выдавало.

Сертификаты и инвойсы были подделаны путем компьютерного монтажа. На их основе предприятие подало семь таможенных деклараций и задекларировало товар как малайзийский, избегая уплаты пошлины и НДС. Государство недополучило 9,8 миллиона гривен.

Директору сообщено о подозрении. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в сумме причиненного государству ущерба.

офис генпрокурора

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задержание (6548) налоги (3213) Офис Генпрокурора (3128)
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Дивно, що її ніхто з охоронців на Банковій, не супроводжує її до кордону, як міндіча?!?! Зеленський, і протнеї не знає…. Але ж охороною міг забезпечити??
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21.11.2025 12:47 Ответить
якісь ниці копійки для миндича...
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21.11.2025 12:56 Ответить
А відправив би "двушку на маскву" - був би під дахом "алібаби"...
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21.11.2025 13:08 Ответить
 
 