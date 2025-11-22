Новорожденного мальчика нашли возле мусорника в Житомире. Матерью оказалась 15-летняя девушка, - полиция. ФОТО

Вечером 19 ноября местная жительница обнаружила новорожденного ребенка недалеко от мусорных контейнеров на улице Покровской в Житомире. Мальчика госпитализировали, а полицейские начали розыск его матери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1 и кинологи. Правоохранители зафиксировали обстоятельства, изъяли следовую информацию. Следователи начали досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

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Кем оказалась мать ребенка?

Также правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия, опросили возможных свидетелей, провели ряд других розыскных мер и установили, что ребенка родила 15-летняя жительница Житомира.

"Сейчас в семье девушки работают ювенальные полицейские. В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе относительно психического состояния девушки, а также установления отца ребенка", - говорится в сообщении.

В каком состоянии младенец?

Сейчас младенец находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

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