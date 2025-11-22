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Новости Фото Защита прав детей
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Новорожденного мальчика нашли возле мусорника в Житомире. Матерью оказалась 15-летняя девушка, - полиция. ФОТО

Вечером 19 ноября местная жительница обнаружила новорожденного ребенка недалеко от мусорных контейнеров на улице Покровской в Житомире. Мальчика госпитализировали, а полицейские начали розыск его матери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1 и кинологи. Правоохранители зафиксировали обстоятельства, изъяли следовую информацию. Следователи начали досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

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ребенок на свалке

Кем оказалась мать ребенка?

Также правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия, опросили возможных свидетелей, провели ряд других розыскных мер и установили, что ребенка родила 15-летняя жительница Житомира.

"Сейчас в семье девушки работают ювенальные полицейские. В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе относительно психического состояния девушки, а также установления отца ребенка", - говорится в сообщении.

В каком состоянии младенец?

Сейчас младенец находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

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Автор: 

дети (6869) Житомир (697) Житомирская область (1468) Житомирский район (51)
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Топ комментарии
+9
тобто?
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
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22.11.2025 10:25 Ответить
+6
За ноги и об угол дом тварь.
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22.11.2025 10:08 Ответить
+5
все 9 месяцев пугалось? и трахаться не страшно было? и мозгов не хватило в больницу подкинуть? Ну ты и тупое.
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22.11.2025 10:28 Ответить
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За ноги и об угол дом тварь.
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22.11.2025 10:08 Ответить
В наляконої дитини вистачило розуму для запліднення та як позбутися немовля.
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22.11.2025 10:23 Ответить
вона невисрала дитину в туалет типу параша, і це вже добре.
А на рахунок вистачило чи не вистачило мозку то вам самим вирішувати,
у мене немає цицьок і є член та яйця.
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22.11.2025 10:29 Ответить
Так і займайся своїм приладдям і не лізь в теми де ти розумієш як свиння в впельсинах.
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22.11.2025 10:32 Ответить
для запліднення багато розуму не треба. ... Тобто взагалі. А старій бабі Марині точно не стало мізків таке про хоч дурну, але підлітку писати. Сама вдарся. Мене більше цікавить, який безмозлий скот їй це зробив. От кому варто відрізати спочатку яйця, а потім голову бо там все одно пусто
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22.11.2025 11:28 Ответить
Завагітніти в 14-15 років - це не свідчення наявності розуму, а якраз навпаки.
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22.11.2025 11:58 Ответить
все 9 месяцев пугалось? и трахаться не страшно было? и мозгов не хватило в больницу подкинуть? Ну ты и тупое.
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22.11.2025 10:28 Ответить
Ну так норм всё. Она ж его не выбросила, а выкормила-вырастила. И за языком следи, а то воняет.
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22.11.2025 10:35 Ответить
..ця потвора, какаразніца-хотьпоржу, навіть не тварина..
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22.11.2025 10:11 Ответить
кто? 15-летняя какаразніца-хотьпоржу? там скорее родителям надо претензии выставлять
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22.11.2025 10:21 Ответить
важко не помітити, ще у заголовку, "Матір'ю виявилася 15-річна дівчина"..
какаразніца-хотьпоржу - звісно йдеться про тип гомункула-жлоба..
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22.11.2025 10:51 Ответить
"звісно йдеться про тип гомункула-жлоба"

я и говорю про родителей, для формирования типа должна присутствовать соответствующая среда. обвинять непосредственно того, кому было при "какаразніца-хотьпорож" всего 9 лет, такое себе
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22.11.2025 10:58 Ответить
Вибач Ігор, але ти виглядаєш дурнішим за те 15-ти річне дівча, коли таке пишеш.
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23.11.2025 00:09 Ответить
Десь в кінці 90-х/ початок 2000х в Житомирі мешканка Коростеня (Наташа) теж выкинула дитину, маиір знайшли, її фото на всіх стовбах Житомира та Коростеня було, а треба було саму повісити.
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22.11.2025 10:21 Ответить
"а треба було саму повісити"

если человек взрослый, самостоятельный и умственно-способный отвечать за свои поступки, тогда да. но это другой случай.
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22.11.2025 10:23 Ответить
Ви вже народжували, що така агресивна? Не судіть і не судимі будете. Років з 30-35 тому, дружина знайомого ( я, він і вона вчились в одному інституті, пізніше мене з подружжям звела доля по роботі) народила другу дитину і втратила глузд - післяродовий психічний розлад. Дякувати Богу, сиптоми були неприховані і діагностовані відразу в родовій палаті, тому все закінчилось ок, але жінка остаточно прийшла до тями лише десь за два роки. Отаке буває з вами - жінками.
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23.11.2025 00:47 Ответить
В мене вже онуки.
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23.11.2025 15:41 Ответить
То прищеплюйте їм добре і світле.
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23.11.2025 19:31 Ответить
Без тебе розберусь,та без сентименталізму.
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23.11.2025 19:53 Ответить
Ти вже нарозбирась, вішальниця.
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23.11.2025 20:40 Ответить
тобто?
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
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22.11.2025 10:25 Ответить
Так. Її вина є як фізичної особи.

Юридично до 18 батьки відповідають.
Якщо батьки - неадеквати, то + питання до соц.органів.
Також є приписка про її психічний стан (тобто, може бути дитина із якимись відхиленнями, такі швидко починають статеве життя у силу неадекватного сприйняття світу).

Взагалі, у 15 р. більшість питань у цій справі буде до батьків, школи, соц.опіки.
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22.11.2025 14:28 Ответить
А де були батьки цієї малолітньої потвори, вони що не бачили, що дівчина вагітна? Хто запліднив 14 річну школярку? Де, в якому місці, вона народжувала і хто їй допомагав при пологах? Винні і ці нелюди, а не тілбки дівча недолуге!
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22.11.2025 10:32 Ответить
і ці люди зневажають зеленського за те, що не викинув на смітник єрмака... подвійні стандарти якісь.
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22.11.2025 11:01 Ответить
У цій історії всі гарні. І батьки, які виховали неповнолітню шльондру, в якої настільки сильно свербіло між ногами, що вона навіть не змусила свого _обаря натягти презерватив. І сама шльондра, яка не спромоглася залишити немовля біля будь-якої лікарні, а викинула його, як сміття, яким є як вона, так і всі місцеві гопники, що її захищають. Але гопників можна зрозуміти - без таких хвойд тим гопникам прийдеться платити за ескорт, щоб отримати інтим від жінки.

Ні, звичайно, лінчувати ту хвойду не треба, треба лише розкрити її дані, щоб нормальні чоловіки 100 разів подумали, перш ніж одружуватись на такій. Якою може стати матір'ю та, хто покинула на загибель власну дитину, як сміття - питання риторичне.
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22.11.2025 11:33 Ответить
В Польщі є 70 "Вікон життя" від "Caritas"...
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22.11.2025 12:48 Ответить
жінки змалечку бажають мати бейбі
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22.11.2025 12:56 Ответить
Могла бы отдать бездетной паре. Люди годами лечатся и никак забеременеть не могут.
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22.11.2025 14:57 Ответить
То шльондра голову відрубати,та закинути
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22.11.2025 16:36 Ответить
Там неблагополучна родина, дiвчинку гвалтував дядько .Люди, схамениться засуджувати не знаючи подробиць.
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23.11.2025 00:28 Ответить
 
 