Новорожденного мальчика нашли возле мусорника в Житомире. Матерью оказалась 15-летняя девушка, - полиция. ФОТО
Вечером 19 ноября местная жительница обнаружила новорожденного ребенка недалеко от мусорных контейнеров на улице Покровской в Житомире. Мальчика госпитализировали, а полицейские начали розыск его матери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1 и кинологи. Правоохранители зафиксировали обстоятельства, изъяли следовую информацию. Следователи начали досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.
Кем оказалась мать ребенка?
Также правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия, опросили возможных свидетелей, провели ряд других розыскных мер и установили, что ребенка родила 15-летняя жительница Житомира.
"Сейчас в семье девушки работают ювенальные полицейские. В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе относительно психического состояния девушки, а также установления отца ребенка", - говорится в сообщении.
В каком состоянии младенец?
Сейчас младенец находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.
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А на рахунок вистачило чи не вистачило мозку то вам самим вирішувати,
у мене немає цицьок і є член та яйця.
какаразніца-хотьпоржу - звісно йдеться про тип гомункула-жлоба..
я и говорю про родителей, для формирования типа должна присутствовать соответствующая среда. обвинять непосредственно того, кому было при "какаразніца-хотьпорож" всего 9 лет, такое себе
если человек взрослый, самостоятельный и умственно-способный отвечать за свои поступки, тогда да. но это другой случай.
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
Юридично до 18 батьки відповідають.
Якщо батьки - неадеквати, то + питання до соц.органів.
Також є приписка про її психічний стан (тобто, може бути дитина із якимись відхиленнями, такі швидко починають статеве життя у силу неадекватного сприйняття світу).
Взагалі, у 15 р. більшість питань у цій справі буде до батьків, школи, соц.опіки.
Ні, звичайно, лінчувати ту хвойду не треба, треба лише розкрити її дані, щоб нормальні чоловіки 100 разів подумали, перш ніж одружуватись на такій. Якою може стати матір'ю та, хто покинула на загибель власну дитину, як сміття - питання риторичне.