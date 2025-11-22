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Новини Фото Захист прав дітей
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Новонародженого хлопчика знайшли біля смітника у Житомирі. Матір’ю виявилася 15-річна дівчина, - поліція. ФОТО

Ввечері 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській у Житомирі. Хлопчика ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1 та кінологи. Правоохоронці зафіксували обставини, вилучили слідову інформацію. Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

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дитина на смітнику

Ким виявилась мати дитини?

Також правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка.

"Нині в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські. У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини", - йдеться у повідомленні.

У якому стані немовля?

Нині немовля перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

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Автор: 

діти (5575) Житомир (592) Житомирська область (1353) Житомирський район (55)
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Топ коментарі
+9
тобто?
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
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22.11.2025 10:25 Відповісти
+6
За ноги и об угол дом тварь.
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22.11.2025 10:08 Відповісти
+5
все 9 месяцев пугалось? и трахаться не страшно было? и мозгов не хватило в больницу подкинуть? Ну ты и тупое.
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22.11.2025 10:28 Відповісти
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За ноги и об угол дом тварь.
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22.11.2025 10:08 Відповісти
В наляконої дитини вистачило розуму для запліднення та як позбутися немовля.
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22.11.2025 10:23 Відповісти
вона невисрала дитину в туалет типу параша, і це вже добре.
А на рахунок вистачило чи не вистачило мозку то вам самим вирішувати,
у мене немає цицьок і є член та яйця.
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22.11.2025 10:29 Відповісти
Так і займайся своїм приладдям і не лізь в теми де ти розумієш як свиння в впельсинах.
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22.11.2025 10:32 Відповісти
для запліднення багато розуму не треба. ... Тобто взагалі. А старій бабі Марині точно не стало мізків таке про хоч дурну, але підлітку писати. Сама вдарся. Мене більше цікавить, який безмозлий скот їй це зробив. От кому варто відрізати спочатку яйця, а потім голову бо там все одно пусто
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22.11.2025 11:28 Відповісти
Завагітніти в 14-15 років - це не свідчення наявності розуму, а якраз навпаки.
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22.11.2025 11:58 Відповісти
все 9 месяцев пугалось? и трахаться не страшно было? и мозгов не хватило в больницу подкинуть? Ну ты и тупое.
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22.11.2025 10:28 Відповісти
Ну так норм всё. Она ж его не выбросила, а выкормила-вырастила. И за языком следи, а то воняет.
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22.11.2025 10:35 Відповісти
..ця потвора, какаразніца-хотьпоржу, навіть не тварина..
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22.11.2025 10:11 Відповісти
кто? 15-летняя какаразніца-хотьпоржу? там скорее родителям надо претензии выставлять
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22.11.2025 10:21 Відповісти
важко не помітити, ще у заголовку, "Матір'ю виявилася 15-річна дівчина"..
какаразніца-хотьпоржу - звісно йдеться про тип гомункула-жлоба..
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22.11.2025 10:51 Відповісти
"звісно йдеться про тип гомункула-жлоба"

я и говорю про родителей, для формирования типа должна присутствовать соответствующая среда. обвинять непосредственно того, кому было при "какаразніца-хотьпорож" всего 9 лет, такое себе
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22.11.2025 10:58 Відповісти
Вибач Ігор, але ти виглядаєш дурнішим за те 15-ти річне дівча, коли таке пишеш.
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23.11.2025 00:09 Відповісти
Десь в кінці 90-х/ початок 2000х в Житомирі мешканка Коростеня (Наташа) теж выкинула дитину, маиір знайшли, її фото на всіх стовбах Житомира та Коростеня було, а треба було саму повісити.
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22.11.2025 10:21 Відповісти
"а треба було саму повісити"

если человек взрослый, самостоятельный и умственно-способный отвечать за свои поступки, тогда да. но это другой случай.
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22.11.2025 10:23 Відповісти
Ви вже народжували, що така агресивна? Не судіть і не судимі будете. Років з 30-35 тому, дружина знайомого ( я, він і вона вчились в одному інституті, пізніше мене з подружжям звела доля по роботі) народила другу дитину і втратила глузд - післяродовий психічний розлад. Дякувати Богу, сиптоми були неприховані і діагностовані відразу в родовій палаті, тому все закінчилось ок, але жінка остаточно прийшла до тями лише десь за два роки. Отаке буває з вами - жінками.
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23.11.2025 00:47 Відповісти
В мене вже онуки.
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23.11.2025 15:41 Відповісти
То прищеплюйте їм добре і світле.
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23.11.2025 19:31 Відповісти
Без тебе розберусь,та без сентименталізму.
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23.11.2025 19:53 Відповісти
Ти вже нарозбирась, вішальниця.
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23.11.2025 20:40 Відповісти
тобто?
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
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22.11.2025 10:25 Відповісти
Так. Її вина є як фізичної особи.

Юридично до 18 батьки відповідають.
Якщо батьки - неадеквати, то + питання до соц.органів.
Також є приписка про її психічний стан (тобто, може бути дитина із якимись відхиленнями, такі швидко починають статеве життя у силу неадекватного сприйняття світу).

Взагалі, у 15 р. більшість питань у цій справі буде до батьків, школи, соц.опіки.
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22.11.2025 14:28 Відповісти
А де були батьки цієї малолітньої потвори, вони що не бачили, що дівчина вагітна? Хто запліднив 14 річну школярку? Де, в якому місці, вона народжувала і хто їй допомагав при пологах? Винні і ці нелюди, а не тілбки дівча недолуге!
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22.11.2025 10:32 Відповісти
і ці люди зневажають зеленського за те, що не викинув на смітник єрмака... подвійні стандарти якісь.
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22.11.2025 11:01 Відповісти
У цій історії всі гарні. І батьки, які виховали неповнолітню шльондру, в якої настільки сильно свербіло між ногами, що вона навіть не змусила свого _обаря натягти презерватив. І сама шльондра, яка не спромоглася залишити немовля біля будь-якої лікарні, а викинула його, як сміття, яким є як вона, так і всі місцеві гопники, що її захищають. Але гопників можна зрозуміти - без таких хвойд тим гопникам прийдеться платити за ескорт, щоб отримати інтим від жінки.

Ні, звичайно, лінчувати ту хвойду не треба, треба лише розкрити її дані, щоб нормальні чоловіки 100 разів подумали, перш ніж одружуватись на такій. Якою може стати матір'ю та, хто покинула на загибель власну дитину, як сміття - питання риторичне.
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22.11.2025 11:33 Відповісти
В Польщі є 70 "Вікон життя" від "Caritas"...
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22.11.2025 12:48 Відповісти
жінки змалечку бажають мати бейбі
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22.11.2025 12:56 Відповісти
Могла бы отдать бездетной паре. Люди годами лечатся и никак забеременеть не могут.
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22.11.2025 14:57 Відповісти
То шльондра голову відрубати,та закинути
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22.11.2025 16:36 Відповісти
Там неблагополучна родина, дiвчинку гвалтував дядько .Люди, схамениться засуджувати не знаючи подробиць.
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23.11.2025 00:28 Відповісти
 
 