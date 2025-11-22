Новонародженого хлопчика знайшли біля смітника у Житомирі. Матір’ю виявилася 15-річна дівчина, - поліція. ФОТО
Ввечері 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській у Житомирі. Хлопчика ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1 та кінологи. Правоохоронці зафіксували обставини, вилучили слідову інформацію. Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.
Ким виявилась мати дитини?
Також правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка.
"Нині в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські. У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини", - йдеться у повідомленні.
У якому стані немовля?
Нині немовля перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на рахунок вистачило чи не вистачило мозку то вам самим вирішувати,
у мене немає цицьок і є член та яйця.
какаразніца-хотьпоржу - звісно йдеться про тип гомункула-жлоба..
я и говорю про родителей, для формирования типа должна присутствовать соответствующая среда. обвинять непосредственно того, кому было при "какаразніца-хотьпорож" всего 9 лет, такое себе
если человек взрослый, самостоятельный и умственно-способный отвечать за свои поступки, тогда да. но это другой случай.
батьки не бачили? сусіди не бачили? школа не бачила? соціальні служби не бачили?
але, агов бидло!!!
всі на травлю дитини, що по дурості та з переляку наробило біди.....
Юридично до 18 батьки відповідають.
Якщо батьки - неадеквати, то + питання до соц.органів.
Також є приписка про її психічний стан (тобто, може бути дитина із якимись відхиленнями, такі швидко починають статеве життя у силу неадекватного сприйняття світу).
Взагалі, у 15 р. більшість питань у цій справі буде до батьків, школи, соц.опіки.
Ні, звичайно, лінчувати ту хвойду не треба, треба лише розкрити її дані, щоб нормальні чоловіки 100 разів подумали, перш ніж одружуватись на такій. Якою може стати матір'ю та, хто покинула на загибель власну дитину, як сміття - питання риторичне.