Новонародженого хлопчика знайшли біля смітника у Житомирі. Матір’ю виявилася 15-річна дівчина, - поліція. ФОТО

Ввечері 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській у Житомирі. Хлопчика ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1 та кінологи. Правоохоронці зафіксували обставини, вилучили слідову інформацію. Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

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Ким виявилась мати дитини?

Також правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка.

"Нині в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські. У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини", - йдеться у повідомленні.

У якому стані немовля?

Нині немовля перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

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