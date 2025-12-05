Депутат Харьковского городского совета Лесику уведомлен о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.
По данным следствия, в течение 2021-2024 годов этот депутат, пользуясь своим авторитетом и влиянием на сторонников политической партии ОПЗЖ в Харьковском регионе и за его пределами, публично распространял высказывания пророссийского содержания, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Вероятно, речь идет о депутате запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Андрее Лесике.
Он умышленно помогал РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
Также в 2021-2024 годах, будучи должностным лицом местного самоуправления и субъектом декларирования, депутат умышленно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы, несмотря на требования закона.
Кроме того, как установило следствие, подозреваемый в 2023 году выехал в Россию, где скрывается от правосудия и в настоящее время.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Государственного бюро расследований.
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