РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14261 посетитель онлайн
Новости Фото Государственная измена
1 320 1

Депутат Харьковского городского совета Лесику уведомлен о подозрении в государственной измене. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора депутату Харьковского городского совета VIII созыва сообщено о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По данным следствия, в течение 2021-2024 годов этот депутат, пользуясь своим авторитетом и влиянием на сторонников политической партии ОПЗЖ в Харьковском регионе и за его пределами, публично распространял высказывания пророссийского содержания, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Вероятно, речь идет о депутате запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Андрее Лесике.

лесик

Он умышленно помогал РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Также в 2021-2024 годах, будучи должностным лицом местного самоуправления и субъектом декларирования, депутат умышленно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы, несмотря на требования закона.

Кроме того, как установило следствие, подозреваемый в 2023 году выехал в Россию, где скрывается от правосудия и в настоящее время.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Государственного бюро расследований.

підозра
підозра
підозра
підозра

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ

Автор: 

депутат (3355) Офис Генпрокурора (3158) Харьковская область (2802)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а можно відловлювати тих депутатів ,які приймають закони проти України , і поводяться як державні зрадникі прямо в Раді ?! Чи це далеко , на берзин грошей малюку не виділили ?...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:09 Ответить
 
 