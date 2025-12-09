Завершено расследование в отношении телеведущего Назарова, который отрицал агрессию РФ и называл войну "СВО". ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего телеведущего подсанкционных каналов, который уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину на своем YouTube-канале распространял видео, в которых оправдывал действия страны-агрессора.

Канал обвиняемого имел более 203 тысяч подписчиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

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Детали расследования

В видео, опубликованных в 2023-2024 годах, блогер убеждал аудиторию в том, что Россия не является агрессором, и приводил пророссийские нарративы о том, что у РФ были веские причины для вторжения на территорию Украины.

Ведущий канала и его гости, находясь в Украине и ежедневно наблюдая трагические последствия действий России, утверждали, что войны нет, называя ее "СВО".

В январе 2025 года ему было сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский районный суд г. Киева.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

И хотя правоохранители не называют имени телеведущего, очевидно, что речь идет о Максе Назарове. Это бывший ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne.

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